Ρωσικό πλήγμα με βαλλιστικό πύραυλο προκάλεσε τον θάνατο επτά ανθρώπων και τον τραυματισμό άλλων 15 στην περιοχή της Οδησσού, στη Μαύρη Θάλασσα, στην Ουκρανία, ανακοίνωσε σήμερα ο τοπικός κυβερνήτης, προσθέτοντας ότι η επίθεση είχε ως στόχο τις λιμενικές υποδομές.

“Ο εχθρός έπληξε τις λιμενικές υποδομές της περιοχής της Οδησσού: επτά νεκροί, 15 τραυματίες”, έγραψε ο περιφερειακός κυβερνήτης της Οδησσού Όλεγκ Κίπερ, σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

“Αργά το βράδυ, η Ρωσία επιτέθηκε σε λιμενικές υποδομές στην περιοχή της Οδησσού με βαλλιστικούς πυραύλους”, έγραψε ο αντιπρόεδρος της ουκρανικής κυβέρνησης Ολέκσιι Κουλέμπα στο Telegram. “Σύμφωνα με τις αρχικές πληροφορίες, επτά άνθρωποι σκοτώθηκαν. Περίπου 15 τραυματίστηκαν και λαμβάνουν τις πρώτες βοήθειες”.

‼️Russia just murdered 7 people, and injured 15 others in a missile strike on port infrastructure in the Odesa region – Regional Military Administration reported



Bastards! Murderers! Terrorists! pic.twitter.com/jwICKt4Wt8 December 19, 2025

Η επίθεση σημειώθηκε λίγες ώρες μετά την αποκάλυψη ότι η Ουκρανία πραγματοποίησε για πρώτη φορά πλήγμα εναντίον ρωσικού πετρελαιοφόρου του «σκιώδους στόλου» σε ουδέτερα ύδατα της Μεσογείου, μεταξύ Κρήτης και Λιβύης.

Σύμφωνα με πηγή των ουκρανικών υπηρεσιών ασφαλείας (SBU), drones έπληξαν το δεξαμενόπλοιο QENDIL, το οποίο –όπως υποστηρίζεται– χρησιμοποιούνταν από τη Ρωσία για την παράκαμψη των διεθνών κυρώσεων και τη χρηματοδότηση του πολέμου στην Ουκρανία.