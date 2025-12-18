Στην επαρχία Γκουιζού στη νοτιοδυτική Κίνα, όπου παλαιότερα οι κάτοικοι προσπαθούσαν να ζήσουν καλλιεργώντας πατάτες και φαγόπυρο σε δυσπρόσιτες ορεινές πλαγιές, έχει συντελεστεί μια δραστική ενεργειακή και οικονομική μεταμόρφωση.

Τεράστιοι ηλιακοί σταθμοί στα βουνά

Το 2019, στην πόλη Εράνγκ του δήμου Γουέινινγκ, που βρίσκεται σε ένα από τα υψηλότερα υψόμετρα της επαρχίας, κατασκευάστηκε ένας από τους μεγαλύτερους φωτοβολταϊκούς σταθμούς της περιοχής. Η εγκατάσταση καλύπτει περισσότερα από 866.000 τ.μ. και έχει τη δυνατότητα να παράγει περίπου 53 εκατομμύρια κιλοβατώρες ηλεκτρικής ενέργειας ετησίως, αρκετή για να καλύψει τις ανάγκες χιλιάδων νοικοκυριών.

Αυτό που κάνει ιδιαίτερα εντυπωσιακή την επένδυση είναι ότι κάτω από τα φωτοβολταϊκά πάνελ καλλιεργούνται πλέον φαρμακευτικά βότανα και λαχανικά, αξιοποιώντας πλήρως τη γη και αυξάνοντας την οικονομική της αξία. Παράλληλα, δημιουργούνται θέσεις εργασίας για τους ντόπιους, που εργάζονται στη φροντίδα και συντήρηση της εγκατάστασης καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, δίνοντας σταθερό εισόδημα σε περίπου 30 κατοίκους κάθε μέρα.

Πράσινη ανάπτυξη με πολλαπλά οφέλη

Όπως αναφέρουν οι τοπικές αρχές, η υιοθέτηση των νέων ενεργειακών τεχνολογιών έχει και θετικό περιβαλλοντικό αντίκτυπο: η ανάπτυξη φυτών κάτω από τα ηλιακά πάνελ βοηθά στην αποκατάσταση του εδάφους και συμβάλλει στη μείωση της διάβρωσης και της υποβάθμισης του εδάφους προβλήματα που προηγουμένως εντείνονταν από την υπερβόσκηση και το σκληρό κλίμα.

Αυτή η στρατηγική έχει μετατρέψει τις πρώην μειονεκτικές περιοχές σε δυναμικούς κόμβους βιώσιμης παραγωγής ενέργειας και αγροτικής δραστηριότητας, με πολλαπλά οικονομικά οφέλη για την τοπική κοινωνία.

Η συνολική εικόνα των ΑΠΕ στο Γκουιζού

Η επένδυση στον ήλιο δεν είναι η μόνη. Η επαρχία έχει κάνει σημαντικά βήματα και στην ανέγερση αιολικών πάρκων και άλλων έργων καθαρής ενέργειας. Μέχρι τα μέσα του 2023, η συνολική εγκατεστημένη ισχύς νέων ενεργειακών πηγών στην επαρχία συμπεριλαμβανομένης της αιολικής και της ηλιακής ενέργειας είχε φτάσει τα 21,81 εκατομμύρια κιλοβάτ.

Σύμφωνα με επίσημες αναφορές, η επέκταση αυτή δεν σταματά εδώ: σχεδιάζονται και υλοποιούνται νέα φωτοβολταϊκά και αιολικά έργα που στοχεύουν στην περαιτέρω αύξηση της παραγωγής καθαρής ενέργειας μέχρι το 2025 και μετά, με στόχο την ενίσχυση της ενεργειακής αυτονομίας και τη μείωση των ρύπων.

Τα στατιστικά δεδομένα δείχνουν επίσης ότι η επαρχία έχει αυξήσει σημαντικά την παραγωγή καθαρής ενέργειας της όλα τα τελευταία χρόνια: η γενόμενη ηλεκτρική ενέργεια από αιολικά και φωτοβολταϊκά συστήματα ανήλθε σε 23,97 δισεκατομμύρια κιλοβατώρες το 2023, σημειώνοντας αύξηση 15% σε σχέση με το προηγούμενο έτος, με υψηλό ποσοστό χρήσης αυτών των πηγών στο ενεργειακό μείγμα.

Σύγχρονες τάσεις στην Κίνα

Η προσπάθεια του Γκουιζού αντικατοπτρίζει την ευρύτερη ενεργειακή στρατηγική της Κίνας, η οποία επενδύει σε τεράστια έργα ΑΠΕ: μόνο στο πρώτο εξάμηνο του 2025 προστέθηκαν 268 GW νέων έργων ανανεώσιμης ενέργειας, με τη ηλιακή ενέργεια να αντιπροσωπεύει το μεγαλύτερο μέρος αυτής της ανάπτυξης, ενώ η αιολική ενέργεια συνεχίζει να επεκτείνεται δυναμικά.

