Σε μία από τις πιο ηχηρές υποθέσεις διαφθοράς της Κίνας τα τελευταία χρόνια, ο πρώην υπουργός Γεωργίας και Αγροτικών Υποθέσεων, Τανγκ Ρεντζιάν, καταδικάστηκε σε θανατική ποινή με διετή αναστολή, μετά την ενοχή του για δωροληψία και σειρά άλλων πράξεων διαφθοράς.

Σύμφωνα με το πρακτορείο Xinhua, ο Τανγκ φέρεται να αποσπούσε χρήματα και ακίνητα συνολικής αξίας άνω των 37,6 εκατ. δολαρίων, εκμεταλλευόμενος τις διάφορες κυβερνητικές θέσεις που κατείχε από το 2007 έως το 2024. Η διετής αναστολή της ποινής συνδέεται με το γεγονός ότι ο ίδιος παραδέχθηκε τις πράξεις του.

Ο πρώην υπουργός είχε ήδη αποπεμφθεί από το Κομμουνιστικό Κόμμα τον Νοέμβριο του 2024, μόλις έξι μήνες αφότου είχε τεθεί υπό έρευνα από την αρμόδια επιτροπή κατά της διαφθοράς, γεγονός που οδήγησε και στην απομάκρυνσή του από το υπουργικό αξίωμα.

Η υπόθεσή του είναι μέρος ενός ευρύτερου κύματος ερευνών που στοχεύουν υψηλόβαθμα στελέχη, όπως οι υπουργοί Άμυνας Λι Σανγκφού και ο προκάτοχός του, Γουέι Φενγκχέ. Ο ίδιος ο πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ είχε προειδοποιήσει ήδη από τον Ιανουάριο ότι «η διαφθορά αποτελεί τη μεγαλύτερη απειλή για το Κομμουνιστικό Κόμμα της Κίνας», υπογραμμίζοντας την αποφασιστικότητα της ηγεσίας να συνεχίσει αμείλικτα τον πόλεμο κατά αυτών των φαινομένων.



