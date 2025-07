Ένα απίστευτο βίντεο κυκλοφορεί στο διαδίκτυο, δημιούργημα της τεχνητής νοημοσύνης, βασισμένο στην παγκόσμια επιτυχία «We are the children we are the world» που είχαν ηχογραφήσει και μαγνητοσκοπήσει δεκάδες πασίγνωστοι τραγουδιστές της εποχής εκείνης.

Σε αυτό το βίντεο, με τον ήχο της ίδιας εκείνης ηχογράφησης, τραγουδούν μαζί αδελφικά οι κορυφαίοι εχθροί και φίλοι στον ΟΗΕ Ντόναλντ Τραμπ, Βλαδίμηρος Πούτιν, Σι Τζινπίνγκ, Κιμ Γιονγκ-Ουν, Μπέντζαμιν Νετανιάχου, Τζόρτζια Μελόνι, Μαρί Λεπέν, ο πρόεδρος του Ιράν, ο πρόεδρος της Αργεντινής και άλλοι γνωστοί ηγέτες των χωρών τους.

Advertisement

Advertisement

Προφανώς ο δημιουργός του video στέλνει ένα μήνυμα παγκόσμιο ενότητας και συνεργασίας. Άπιαστο όνειρο μεν, αλλά πρωτότυπη και εντυπωσιακή προσπάθεια του στο αποτέλεσμα που θα δείτε αμέσως τώρα.