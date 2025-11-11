Πρόσωπο με πρόσωπο με μια φάλαινα ήρθε μια δύτρια στις ακτές της Νορβηγίας ενώ το απίθανο περιστατικό έχει καταγραφεί σε ένα εντυπωσιακό βίντεο.

Η 45χρονη Σίντι Γιανγκ απολάμβανε μια ήρεμη κατάδυση, παρακολουθώντας τη θαλάσσια ζωή, όταν ξαφνικά ένα τεράστιο θαλάσσιο θηλαστικό την πλησίασε απρόσμενα, κολυμπώντας κατευθείαν προς το μέρος της με ανοιχτό το στόμα.

Advertisement

Advertisement

«Παραλίγο να με καταπιεί!» φώναξε σοκαρισμένη η Σίντι μόλις βγήκε στην επιφάνεια, περιγράφοντας τη συγκλονιστική εμπειρία της.

Για καλή της τύχη, η φάλαινα άλλαξε πορεία την τελευταία στιγμή, αποφεύγοντας τη σύγκρουση και απομακρύνθηκε.