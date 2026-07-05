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Τα τελευταία χρόνια, η χρήση του κινητού τηλεφώνου έχει γίνει σχεδόν αναπόσπαστο κομμάτι της νυχτερινής διασκέδασης. Βίντεο, φωτογραφίες, stories και live μεταδόσεις κυριαρχούν στα dancefloors, με πολλούς να επιλέγουν να καταγράφουν κάθε στιγμή αντί να τη ζουν. Ωστόσο, αυτή η εικόνα φαίνεται πως αρχίζει να αλλάζει.

Όλο και περισσότερα γνωστά clubs και beach clubs σε δημοφιλείς προορισμούς υιοθετούν πολιτικές που περιορίζουν τη χρήση κινητών τηλεφώνων, ενθαρρύνοντας τους επισκέπτες να απολαύσουν τη μουσική και την ατμόσφαιρα χωρίς την ανάγκη συνεχούς καταγραφής. Στόχος είναι η επιστροφή σε μια πιο αυθεντική εμπειρία, όπου η προσοχή στρέφεται στη διασκέδαση και όχι στην οθόνη.

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Η τάση αυτή έχει ήδη κάνει την εμφάνισή της και στην Ελλάδα, με το Scorpios στη Μύκονο να εφαρμόζει περιορισμούς στη χρήση κινητών σε συγκεκριμένα σημεία του χώρου, ιδιαίτερα κοντά στο booth των DJs. Αντίστοιχες πρακτικές ακολουθούνται σε αρκετά διάσημα venues του εξωτερικού.

Στην Ίμπιζα, έναν από τους σημαντικότερους προορισμούς της παγκόσμιας clubbing σκηνής, αρκετά clubs έχουν ξεκινήσει να δοκιμάζουν βραδιές με περιορισμένη ή και καθόλου χρήση κινητών. Η φιλοσοφία αυτή κερδίζει συνεχώς έδαφος, καθώς πολλοί επισκέπτες δηλώνουν ότι απολαμβάνουν περισσότερο τη μουσική και την κοινωνική επαφή όταν δεν αισθάνονται την ανάγκη να φωτογραφίζουν ή να βιντεοσκοπούν κάθε στιγμή.

Παρόμοια μέτρα εφαρμόζονται και σε μεγάλες ευρωπαϊκές πόλεις, αλλά και στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου ορισμένοι χώροι χρησιμοποιούν ακόμη και ειδικές θήκες στις οποίες οι επισκέπτες τοποθετούν τα κινητά τους κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης.

Η νέα αυτή προσέγγιση δεν αποτελεί απόρριψη της τεχνολογίας, αλλά μια προσπάθεια να αποκατασταθεί η ισορροπία ανάμεσα στην ψηφιακή καταγραφή και την πραγματική εμπειρία. Σε μια εποχή όπου σχεδόν κάθε στιγμή καταλήγει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αρκετοί χώροι ψυχαγωγίας επιχειρούν να υπενθυμίσουν ότι οι πιο δυνατές αναμνήσεις δεν είναι πάντα εκείνες που καταγράφονται, αλλά εκείνες που απλώς βιώνονται.