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Ο Πάουλο Γκαμπριέλ ντα Σίλβα Μπάρος και η Κατιούσια Λι Χοσίνο προσάρμοσαν τους χώρους τους ώστε να εκτελούν καθημερινές εργασίες με μεγαλύτερη άνεση.

Το ζευγάρι αντικατέστησε έπιπλα και εγκαταστάσεις με χαμηλότερα αντίστοιχα, επιτρέποντάς τους να λειτουργούν αυτόνομα σε ένα περιβάλλον πλήρως προσαρμοσμένο στις ανάγκες τους.

Οι δυο τους συμμετέχουν στη νέα τηλεοπτική σειρά του TLC με τίτλο «Most Extreme Humans», η οποία προβάλλει άτομα με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά.

Το ζευγάρι, που παντρεύτηκε το 2016 στο Λονδίνο, κατέχει επίσημα το σχετικό ρεκόρ Γκίνες για το ύψος του.

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Το πιο κοντό σε ύψος παντρεμένο ζευγάρι στον κόσμο, σύμφωνα με τα Ρεκόρ Γκίνες, άνοιξε τις πόρτες του σπιτιού του και παρουσίασε τις αλλαγές που έχει κάνει, ώστε ο χώρος να ανταποκρίνεται πλήρως στις ανάγκες της καθημερινότητάς του.

Ο Πάουλο Γκαμπριέλ ντα Σίλβα Μπάρος και η Κατιούσια Λι Χοσίνο υποδέχθηκαν τις κάμερες του TLC στο σπίτι τους, στην πόλη Ιταπέβα της πολιτείας Σάο Πάολο, στη Βραζιλία, αποκαλύπτοντας τις ειδικές παρεμβάσεις που έχουν πραγματοποιήσει σε κάθε σχεδόν δωμάτιο.

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Το ζευγάρι, που και οι δύο έχουν νανισμό, συμμετέχει στη νέα σειρά του TLC «Most Extreme Humans», η οποία παρουσιάζει ανθρώπους με σπάνιες ιατρικές ή σωματικές ιδιαιτερότητες. Ανάμεσα στους πρωταγωνιστές της σειράς βρίσκονται επίσης ένας άνδρας από τις Φιλιππίνες, του οποίου τα χέρια έχουν μεγαλώσει σε μέγεθος είκοσι φορές μεγαλύτερο από το φυσιολογικό, καθώς και ένας 50χρονος που ζει με σοβαρή παραμόρφωση της σπονδυλικής στήλης.

Στόχος των αλλαγών στο σπίτι ήταν να μπορούν να εκτελούν μόνοι τους όλες τις καθημερινές εργασίες, χωρίς περιορισμούς και με μεγαλύτερη άνεση.

Οι αλλαγές που έκαναν στο σπίτι

Ο Πάουλο, με ύψος 90,4 εκατοστά, και η Κατιούσια, με ύψος 91,13 εκατοστά, έχουν προσαρμόσει σχεδόν κάθε χώρο του σπιτιού τους. Ανάμεσα στις παρεμβάσεις περιλαμβάνονται χαμηλότερα πόμολα στις πόρτες, διακόπτες φωτισμού σε προσβάσιμο ύψος, ειδικά σχεδιασμένοι πάγκοι κουζίνας και αποθηκευτικοί χώροι που μπορούν να χρησιμοποιούν εύκολα.

Η κουζίνα ήταν ο χώρος που άλλαξε περισσότερο. Τα συμβατικά ντουλάπια αντικαταστάθηκαν από χαμηλά συρτάρια που ανοίγουν εύκολα, ενώ τοποθετήθηκαν ανοιχτά ράφια για μεγαλύτερη ευκολία στην πρόσβαση. Παράλληλα, δημιούργησαν έναν ειδικά σχεδιασμένο ρηχό νεροχύτη και χαμηλότερη εστία μαγειρέματος, ώστε να μπορούν να μαγειρεύουν μαζί με άνεση.

«Τώρα έρχεται το καλύτερο σημείο της κουζίνας: Ο νεροχύτης», λέει ο Μπάρος στο επεισόδιο, εξηγώντας ότι σχεδιάστηκε ειδικά ώστε να του προσφέρει ευκολότερη πρόσβαση όταν πλένει τα πιάτα.

Στο σπίτι υπάρχουν επίσης ελαφριά πλαστικά σκαλοπάτια που τους επιτρέπουν να φτάνουν στα ψηλότερα ράφια, καθώς και ειδικά κατασκευασμένα έπιπλα στον χώρο εργασίας τους.

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Η Χοσίνο περιγράφει το σπίτι τους ως το «ασφαλές καταφύγιό της» και εξηγεί: «Όταν βγαίναμε από το σπίτι μας, έπρεπε εμείς να προσαρμοζόμαστε στον κόσμο γύρω μας για να μπορέσουμε να λειτουργήσουμε. Μέσα στο σπίτι μας, όμως, ειδικά στην κουζίνα και το μπάνιο, συνέβαινε το αντίθετο. Ήταν οι άλλοι που έπρεπε να προσαρμοστούν σε εμάς».

Η γνωριμία και ο γάμος τους

Ο Πάουλο και η Κατιούσια γνωρίστηκαν μέσω διαδικτύου πριν από περισσότερα από δέκα χρόνια. Η πρώτη τους επαφή δεν είχε την εξέλιξη που περίμενε ο Πάουλο, καθώς η μετέπειτα σύζυγός του αγνόησε το πρώτο του μήνυμα και μάλιστα τον απέκλεισε από τις επαφές της.

Λίγα χρόνια αργότερα, οι δρόμοι τους συναντήθηκαν ξανά, αυτή τη φορά με διαφορετική κατάληξη. Οι δυο τους ερωτεύτηκαν και παντρεύτηκαν στο Λονδίνο το 2016, έπειτα από οκτώ χρόνια σχέσης.

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Ο γάμος τους έγινε γνωστός σε ολόκληρο τον κόσμο, όταν τα Ρεκόρ Γκίνες τούς αναγνώρισαν επίσημα ως το πιο κοντό σε ύψος παντρεμένο ζευγάρι στον κόσμο.

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