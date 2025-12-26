Τα Χριστούγεννα του 2025 βρήκαν τις διασημότητες χαρούμενες και έτοιμες για πάρτι. Από τη Mαράια Κάρεϊ και τα δίδυμα παιδιά της που διασκέδαζαν με τον Άγιο Βασίλη μέχρι τον Τζάστιν Μπίμπερ και την Χέιλι Μπίμπερ που ποζάριζαν για μια selfie, οι διασημότητες απόλαυσαν στο έπακρο τις διακοπές τους στο σπίτι.

Δείτε παρακάτω πώς γιορτάζουν οι σταρ τη φετινή περίοδο των Χριστουγέννων.

Η ίδια η βασίλισσα των Χριστουγέννων, δηλαδή η Μαράια Κάρεϊ και τα δίδυμα παιδιά της, Moroccan και Monroe Cannon, πέρασαν την παραμονή των Χριστουγέννων γιορτάζοντας με τον Άγιο Βασίλη.

Πηγή φωτό: Mariah Carey/Instagram

Η Τζένιφερ Λόπεζ έδωσε μια γεύση από την γιορτή της οικογένειάς της την παραμονή των Χριστουγέννων με μια σειρά φωτογραφιών που παρουσίαζαν την κόρη της Έμμε και την αδελφή της Λίντα.

Πηγή φωτό: Jennifer Lopez/Instagram

Η Kιμ Kαρντάσιαν γιόρτασε την παραμονή των Χριστουγέννων με μια εορταστική φωτογράφιση με πιτζάμες, στην οποία συμμετείχαν τρία από τα παιδιά της (εκτός από τη North), ο ανιψιός της και οι ανιψιές της.

Η Kλόι Kαρντάσιαν πήρε τα δύο παιδιά της, την True και τον Tatum Thompson και πήγαν να επισκεφθούν τον Άγιο Βασίλη.

Πηγή Φωτό: Khloe Kardashian/Instagram

«Καλά Χριστούγεννα από την οικογένεια Μπίμπερ», έγραψε ο Τζάστιν σε μια τρυφερή selfie με τη σύζυγό του Χέιλι.

Την παραμονή των Χριστουγέννων, ο ποπ σταρ δημοσίευσε επίσης χαριτωμένες φωτογραφίες του 16 μηνών παιδιού του, ντυμένου στα κόκκινα για τις γιορτές.

Πηγή Φωτό: Justin Bieber/Instagram

Η Χάιντι Κλουμ και ο σύζυγός της Τομ Κάουλιτς υποδέχτηκαν τις γιορτές φορώντας ταιριαστές πιτζάμες μαζί με τα τέσσερα παιδιά τους.

Πηγή Φωτό: Heidi Klum/Instagram

Η Σελίν Ντίον τέλος έκλεψε την παράσταση τα Χριστούγεννα με μια ερμηνεία του τραγουδιού της «All by Myself» — ντυμένη με μια πλήρη στολή Γκριντς, με προσθετικά και όλα τα σχετικά!

