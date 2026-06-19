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Ο ενθουσιασμός για το Παγκόσμιο Κύπελλο φαίνεται πως έχει φτάσει μέχρι και στο νορβηγικό κοινοβούλιο, όπου οι βουλευτές συμμετείχαν σε μια ασυνήθιστη αλλά συμβολική κίνηση, μιμούμενοι την κωπηλασία των Βίκινγκς.

Πριν, κατά τη διάρκεια αλλά και μετά τη νίκη της Νορβηγίας με 4-1 απέναντι στο Ιράκ στη Βοστόνη, οι φίλαθλοι της χώρας -πολλοί από τους οποίους φορούσαν χαρακτηριστικά κράνη Βίκινγκς – καταγράφηκαν να αναπαριστούν κινήσεις κωπηλασίας σε μπαρ, μέσα μαζικής μεταφοράς και ακόμη και στις κυλιόμενες σκάλες γύρω από το γήπεδο.

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The Norwegian parliament doing the Norwegian World Cup chant! Nothing unites a country quite like football and sports! Wonderful! Go Norway! 🇳🇴 pic.twitter.com/n7XpkgVvJG — Robin Tveit (@robin_tveit) June 18, 2026

Το εορταστικό κλίμα μεταφέρθηκε και στο πολιτικό σκηνικό της χώρας, όταν κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης της νορβηγικής Βουλής την Πέμπτη 18 Ιουνίου, ο πρόεδρος πρότεινε να συμμετάσχουν όλοι σε μια συμβολική «κωπηλασία». Η πρόταση έγινε δεκτή με ενθουσιασμό και οι βουλευτές μιμήθηκαν τους Βίκινγκς μέσα στην αίθουσα.

Η Νορβηγία στρέφει πλέον το ενδιαφέρον της στον επόμενο αγώνα της, απέναντι στη Σενεγάλη, που είναι προγραμματισμένος για τις 22 Ιουνίου.