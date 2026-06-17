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Η Νορβηγία αντιμετώπισε το Ιράκ στην πρεμιέρα της στο Μουντιάλ 2026 και κέρδισε 4-1 για να αναγκάσει τους οπαδούς της να κάνουν το πιο διάσημο τελετουργικό της διοργάνωσης.

Norway superfans doing the Vikings "Row" everywhere they go! 🔥🙌🙏 pic.twitter.com/4xc0ddXwx8 Advertisement Advertisement June 17, 2026

Οι οπαδοί της Νορβηγίας συνηθίζουν λόγω παράδοσης να «τραβούν κουπί» στις εξέδρες των γηπέδων που βρίσκονται δημιουργώντας πάντα μία όμορφη και διαφορετική εικόνα που θυμίζει τους Βίκινγκς, που είναι και το παρατσούκλι της ομάδας.

Halvor Viste Berg/via REUTERS

Αυτό το τελετουργικό δεν το κάνουν μόνο εντός γηπέδου όμως, καθώς στους δρόμους της Μασαχουσέτης των ΗΠΑ, λίγες ώρες πριν το ματς με το Ιράκ οι Νορβηγοί έκατσαν στο πεζοδρόμιο και άρχισαν να «τραβούν κουπί» στο ρυθμό των τυμπάνων.