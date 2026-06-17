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Η Νορβηγία κέρδισε 4-1 το Ιράκ στην πρεμιέρα της στο Μουντιάλ με τον Χάαλαντ να σκοράρει δύο φορές, όμως αυτό που ξεχώρισε από την αναμέτρηση είναι ένα πραγματικά σπάνιο γεγονός, καθώς τρεις παίκτες της ομάδας αγωνίστηκαν μαζί, όπως είχαν κάνει και οι πατεράδες τους το 1994.

Το 1994 στις ΗΠΑ οι Γκόραν Σόρλοθ, Άλφι Χάαλαντ και Έρικ Θόρστβεντ είχαν συνυπάρξει στην Εθνική Νορβηγίας στο Μουντιάλ των ΗΠΑ και τώρα 32 χρόνια αργότερα είδαν τους γιους τους Αλεξάντερ, Έρλινγκ και Κρίστιαν να κερδίζουν το Ιράκ.

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Οι Νορβηγοί δεν κέρδισαν όσο εύκολα μαρτυρά το σκορ του αγώνα και θα πρέπει να παρουσιάσουν μία καλύτερη άμυνα αν θέλουν να προχωρήσουν στη διοργάνωση.