Σοκ και αποτροπιασμό έχει προκαλέσει στην κοινή γνώμη της Βραζιλίας η αποκάλυψη πως ένας 60χρονος πιλότος ήταν επικεφαλής εγκληματικής οργάνωσης που κακοποιούσε σεξουαλικά ανήλικους και διακινούσε υλικό παιδικής πορνογραφίας.

Οι αρχές πέρασαν, μάλιστα, χειροπέδες στον Σέρτζιο Αντόνιο Λόπεζ, ενώ ετοιμαζόταν να μπει στο πιλοτήριο με προορισμό το Σάο Πάολο.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, ο 60χρονος, με τις διεστραμμένες σεξουαλικές ορέξεις, χρησιμοποιούσε ψεύτικες ταυτότητες προκειμένου να επισκέπτεται ξενοδοχεία όπου κακοποιούσε παιδιά. Παράλληλα, ο πιλότος λάμβανε φωτογραφίες των θυμάτων από τις μητέρες και τις γιαγιάδες τους, ενώ εξασφάλιζε την «άδειά» τους με χρήματα, φάρμακα και συσκευές όπως τηλεοράσεις, ή τους πλήρωνε το ενοίκιο. Ανάμεσα, δε, στα θύματά του βρίσκονται και τρεις αδελφές ηλικίας 18, 12 και 10 ετών τις οποίες φέρεται να βίαζε για χρόνια.

Σε έλεγχο που έγινε στο κινητό του, εντοπίστηκαν εικόνες παιδικής πορνογραφίας, τις οποίες οι αστυνομικοί εκτιμούν ότι έστελνε σε άλλους παιδόφιλους.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στο πλαίσιο της επιχείρησης με την κωδική ονομασία Fasten Your Seatbelts (Προσδεθείτε), εκτός από τον πιλότο συνελήφθησαν η γιαγιά των τριών κοριτσιών, αλλά και η μητέρα μιας 11χρονης, επ΄ αυτοφώρω, ενώ αποθήκευε υλικό παιδικής πορνογραφίας.