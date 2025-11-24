Πάνω σε ένα αναπάντεχο εύρημα έπεσαν αρχαιολόγοι στην Εσθονία, οι οποίοι ανακάλυψαν ένα κομμάτι «τσίχλας» από την Εποχή του Λίθου, το οποίο φάινεται ότι μασούσε μια έφηβη πριν από 10.500 χρόνια.

Το Ινστιτούτο Ιστορίας και Αρχαιολογίας στο Πανεπιστήμιο του Τάρτου ανακάλυψε ότι η προϊστορική τσίχλα είχε αποτυπώματα από σημάδια δοντιών και ίχνη σάλιου.

Μετά την εξαγωγή DNA από το σάλιο, σύμφωνα με σχετικό δημοσίευμα του Guardian, το Ινστιτούτο Γονιδιωματικής του πανεπιστημίου διαπίστωσε ότι η τσίχλα πιθανότατα μασήθηκε από ένα κορίτσι με καστανά μαλλιά και καστανά μάτια.

Η ανακάλυψη έγινε γνωστή στην εκπομπή Hidden Estonia: Land of Fire and Ice, μέρος της σειράς ντοκιμαντέρ «Treasures of the World» της Bettany Hughes, η οποία προβλήθηκε στο βρετανικό Channel 4 το περασμένο Σάββατο (22/11).

