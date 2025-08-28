Ο πρόεδρος της Αργεντινής Χαβιέρ Μιλέι έγινε στόχος σήμερα βλημάτων όταν δυσαρεστημένοι διαδηλωτές άρχισαν να του πετούν επίσης πέτρες και μπουκάλια, αποδοκιμάζοντάς τον για ένα φερόμενο σκάνδαλο διαφθοράς που αφορούσε την συνοδεία του, μεταδίδουν τα πρακτορεία Reuters και AFP.

🇦🇷 Javier Milei é retirado às pressas de uma carreata da campanha eleitoral após ser alvo de pedras e garrafas atiradas pela população. pic.twitter.com/Ty8auucvSf

August 27, 2025

Ο Μιλέι, ο οποίος επέβαινε σε όχημα της προεδρίας στην περιφέρεια του Μπουένος Άιρες για να προωθήσει το κόμμα του ενόψει των βουλευτικών εκλογών του Οκτωβρίου, απομακρύνθηκε από τις υπηρεσίες ασφαλείας του και δεν τραυματίστηκε, σύμφωνα με τον εκπρόσωπό του Μανουέλ Αντόρνι.

Ο πρόεδρος της Αργεντινής Χαβιέρ Μιλέι μιλάει στα μέσα ενημέρωσης, ενώ βρίσκεται σε όχημα με τον νομοθέτη Χοσέ Λουίς Εσπέρτ για να παραστεί σε συγκέντρωση του κόμματος La Libertad Avanza ενόψει των βουλευτικών εκλογών στην επαρχία του Μπουένος Άιρες, στο Lomas de Zamora στα περίχωρα του Μπουένος Άιρες, Αργεντινή, 27 Αυγούστου 2025. REUTERS/Agustin Marcarian

Ο Αντόρνι έγραψε στην πλατφόρμα X ότι δεν υπήρξαν τραυματισμοί.

Σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο, τουλάχιστον μία γυναίκα, οπαδός του υπερφιλελεύθερου προέδρου, τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο.

Μετά το επεισόδιο, ο Μιλέι δημοσίευσε μια φωτογραφία του με τον εαυτό του να σηκώνει τον αντίχειρα μαζί με την αδελφή του και έναν βουλευτή και δήλωσε ότι η αντιπολίτευση “πετάει πέτρες άδειες από ιδέες, στρεφόμενη για άλλη μια φορά στη βία”.

Αρκετά άτομα του στενού κύκλου του Μιλέι, συμπεριλαμβανομένης της αδελφής του, είναι μπλεγμένα σε σκάνδαλο διαφθοράς σχετικά με καταγγελίες για δωροδοκία στην υπηρεσία της Αργεντινής για τα άτομα με ειδικές ανάγκες.

Η αυτοκινητοπομπή του Μιλέι κινούνταν μέσα από δρόμους της Λόμας ντε Ζαμόρα, μιας περιοχής στην επαρχία του Μπουένος Άιρες που αποτελεί παραδοσιακά προπύργιο του αντιπολιτευτικού κινήματος των Περονιστών.