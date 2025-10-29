Αίσθηση προκαλεί ο τραγικός θάνατος ενός 29χρονου στις ΗΠΑ, ύστερα από μια μόνο γροθιά έξω από μπαρ στην πόλη Σκότσντεϊλ της Αριζόνα.

Ο Τόμας Τζον «TJ» Πιτσιτόλα βρέθηκε αναίσθητος στο πεζοδρόμιο έξω από το μπαρ Pattie’s First Avenue Lounge γύρω στις 2:15 τα ξημερώματα της 11ης Οκτωβρίου, σύμφωνα με την αστυνομία της Σκότσντεϊλ. Ο Πιτσιτόλα και δύο φίλοι του, σύμφωνα με τη New York Post, είχαν απομακρυνθεί από το κατάστημα επειδή προκάλεσαν αναστάτωση, και λίγο αργότερα, ένας από αυτούς φέρεται να ακούμπησε κατά λάθος μια γυναίκα, προκαλώντας έντονο διαπληκτισμό με μια άλλη παρέα.

Ο καβγάς ξέφυγε γρήγορα και μετατράπηκε σε συμπλοκή ανάμεσα στις δύο πλευρές. Σύμφωνα με τους εισαγγελείς, ο 24χρονος Ντρου Μενέσες φέρεται να χτύπησε τον Πιτσιτόλα στο κεφάλι, προκαλώντας του θανατηφόρα εγκεφαλική κάκωση

«Ο TJ χτυπήθηκε στο κεφάλι και έπεσε αμέσως στο έδαφος», ανέφερε η αστυνομία. Παρά τη μεταφορά του στο νοσοκομείο, υπέκυψε στα τραύματά του λίγες ώρες αργότερα.

Η αστυνομία συνέλαβε πέντε άτομα σε σχέση με το περιστατικό τον Μενέσες και ακόμα τέσσερα άτομα. Ο πρώτος αντιμετωπίζει κατηγορίες για ανθρωποκτονία δευτέρου βαθμού. Οι υπόλοιποι κατηγορούνται για επίθεση.

Η τραγωδία συνέβη μόλις λίγες εβδομάδες πριν γεννηθεί το πρώτο παιδί του Πιτσιτόλα με τη σύζυγό του Κριζάν, σύμφωνα με τη σελίδα GoFundMe που δημιουργήθηκε για να στηρίξει την οικογένεια.

Κατά την εμφάνισή του στο δικαστήριο, ο κατηγορούμενος Μενέσες δήλωσε: «Ήταν μια κακή βραδιά. Δεν έπρεπε να συμβεί έτσι. Δεν είχα καμία κακή πρόθεση».