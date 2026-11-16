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Ο δημοσιογράφος Μπόρις Μουραζιάν και ο πολιτικός επιστήμονας Χαρουτιούν Μκρτσγιάν αντάλλαξαν ύβρεις και χτυπήματα, αναγκάζοντας το προσωπικό ασφαλείας να διακόψει το πρόγραμμα.

Το περιστατικό προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στη χώρα, με την Επιτροπή Τηλεόρασης και Ραδιοφώνου να εκφράζει την ανησυχία της για τη μετάδοση της βίας.

Το βίντεο της συμπλοκής δημοσιοποιήθηκε από το τηλεοπτικό δίκτυο μία ημέρα μετά το συμβάν, πυροδοτώντας δημόσια συζήτηση για τα όρια της πολιτικής αντιπαράθεσης.

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Σε πεδίο άγριας αντιπαράθεσης μετατράπηκε το στούντιο της κρατικής τηλεόρασης της Αρμενίας, όταν δύο προσκεκλημένοι πολιτικής εκπομπής ήρθαν σε έντονη σύγκρουση, αρχικά με ανταλλαγή προσβολών και απειλών και στη συνέχεια με χειροδικίες, μπροστά στις κάμερες και κατά τη διάρκεια ζωντανής μετάδοσης.

Το περιστατικό προκάλεσε έντονες πολιτικές αντιδράσεις στη χώρα, ενώ δημοσίευμα της αρμενικής ιστοσελίδας Hraparak αναφέρεται στο παρελθόν των δύο πρωταγωνιστών, παρουσιάζοντας παράλληλα καταγγελίες σχετικά με τις πολιτικές διασυνδέσεις τους.

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Οι δύο άνδρες που ενεπλάκησαν στο επεισόδιο ήταν ο δημοσιογράφος Μπόρις Μουραζιάν (Boris Murazyan), ο οποίος εκπροσωπούσε την αντιπολίτευση, και ο πολιτικός επιστήμονας Χαρουτιούν Μκρτσγιάν (Harutyun Mkrtchyan), ο οποίος υποστηρίζει τον πρωθυπουργό της Αρμενίας, Νικόλ Πασινιάν.

🇦🇲 A political discussion on Armenian television turned into a fight Journalist Boris Muradyan and political scientist Harutyun Mkrtchyan got into a brawl live on Armenia’s state television after exchanging insults. https://t.co/0GoFqrlJHE November 16, 2026

Η λεκτική αντιπαράθεση κατέληξε σε ξύλο μπροστά στις κάμερες

Η ένταση εκδηλώθηκε κατά τη διάρκεια της πολιτικής εκπομπής «The Great Debate», με αντικείμενο συζήτησης την πολιτική ατζέντα των ενωμένων δυνάμεων της αντιπολίτευσης.

Η συζήτηση γρήγορα ξέφυγε από τα συνηθισμένα όρια μιας πολιτικής αντιπαράθεσης. Οι δύο προσκεκλημένοι άρχισαν να ανταλλάσσουν βαριές εκφράσεις και απειλές, με την ένταση να κλιμακώνεται μέσα σε λίγα λεπτά. Η κατάσταση βγήκε εκτός ελέγχου όταν οι δύο άνδρες σηκώθηκαν από τις θέσεις τους και άρχισαν να ανταλλάσσουν χτυπήματα, μετατρέποντας το τηλεοπτικό στούντιο σε σκηνικό συμπλοκής.

Η βίαιη σύγκρουση οδήγησε στη διακοπή της εκπομπής, ενώ χρειάστηκε η άμεση παρέμβαση του προσωπικού ασφαλείας προκειμένου να χωρίσει τους δύο συμμετέχοντες και να τους απομακρύνει από τον χώρο. Το περιστατικό σημειώθηκε στις 15 Νοεμβρίου, ενώ το βίντεο της συμπλοκής δόθηκε στη δημοσιότητα από την Αρμενική Δημόσια Τηλεόραση μία ημέρα αργότερα, στις 16 Νοεμβρίου.

Οι εικόνες από τη ζωντανή μετάδοση προκάλεσαν αντιδράσεις, καθώς καταγράφηκαν και μεταδόθηκαν χωρίς μοντάζ τόσο οι προσβολές και οι απειλές όσο και οι σκηνές σωματικής βίας μεταξύ των δύο καλεσμένων.

Για το συμβάν τοποθετήθηκε και η Επιτροπή Τηλεόρασης και Ραδιοφώνου της Αρμενίας, εκφράζοντας την ανησυχία της για το γεγονός ότι σκηνές λεκτικής αντιπαράθεσης και σωματικής βίας μεταδόθηκαν απευθείας στο τηλεοπτικό κοινό, χωρίς προηγούμενη επεξεργασία.

Το περιστατικό έχει προκαλέσει ευρύτερη συζήτηση στην Αρμενία, όχι μόνο για τα όρια της πολιτικής αντιπαράθεσης στα τηλεοπτικά πάνελ, αλλά και για την ευθύνη των μέσων ενημέρωσης όταν μια ζωντανή πολιτική συζήτηση μετατρέπεται σε σκηνή βίας.