Στο άρθρο μου «Quick και σταράτα» στις 2 Αυγούστου στην HuffPost, όταν ξέσπασε το «αντάρτικο» των 12 μοναχών της Μονής Αγίας Αικατερίνης, ζητώντας να αποσυρθεί από τα καθήκοντά του ο Αρχιεπίσκοπος Δαμιανός, είχα γράψει ότι οι συγκεκριμένοι διάλεξαν να κάνουν την κίνησή τους την χειρότερη εποχή και την χειρότερη στιγμή. Δηλαδή με τα όσα πολύ σοβαρά προέκυψαν τότε μεταξύ Ελλάδας και Αιγύπτου για το ιδιοκτησιακό καθεστώς της Μονής, μετά την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου στο Κάιρο, αναφορικά με το νεοσύστατο κτηματολόγιο της περιοχής Σινά. Και δυστυχώς, μετά την αποβολή/εξοστρακισμό τους χθες από την Μονή και την είσοδο/επανεγκατάσταση στο γραφείο του, του Αρχιεπισκόπου Δαμιανού (παρούσης της αιγυπτιακής αστυνομίας, που σαφώς δείχνει προς ποιά πλευρά γέρνει η κυβέρνηση της Αιγύπτου) εξακολουθούν οι «αντάρτες» να συντηρούν με διαρροές και με βίντεό με εμπρηστικές δηλώσεις και με αναπόδεικτες «κατηγορίες», ένα κλίμα που και πάλι δεν αφήνει να πορεύεται με ηρεμία η παρούσα φάση της τελικής διατύπωσης της Διακρατικής Συμφωνίας για τη Μονή Σινά.

Θα ήταν χρήσιμο να τονιστεί ότι στα πλέον από 50 χρόνια του Αρχιεπισκόπου Δαμιανού στον θρόνο της Μονής, δεν είχαν εγερθεί γενικότερα θρησκευτικά ζητήματα σε σχέση με Αθήνα, Οικουμενικό Πατριαρχείο και Μονή Σινά. Και μάλιστα στο «αντάρτικο» των 12 υπήρξε η άμεση πλήρης στήριξη στον κ.Δαμιανό, τόσο της Ελληνικής κυβέρνησης, όσο και του Φαναρίου. Αλλά στο άρθρο μου της 2ας Αυγούστου, είχα αναφερθεί και όχι τυχαία, για «ορισμένα ερωτηματικά που αφορούν στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων». Είχα επισημάνει ότι:

Στα συμβαίνοντα δεν θα πρέπει να μένουν έξω τα όσα περιγράφονται στην επίσημη ιστοσελίδα του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων.

«Ἡγούμενος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Θεοβαδίστου Ὄρους Σινᾶ εἶναι ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Σινᾶ, Φαράν καί Ραϊθώ κ. Δαμιανός (23/12/1973), ὅστις διοικεῖ αὐτήν μετά τῆς Ἱερᾶς Συνάξεως τῶν Πατέρων. Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Σιναίου χειροτονεῖται ἐν Ἱερουσαλὴμ ὑπὸ τοῦ Πατριάρχου Ἱεροσολύμων».

Με λίγα λόγια, τα Ιεροσόλυμα είναι το σημείο αναφοράς για την Μονή της Αγίας Αικατερίνης του Όρους Σινά, με όσα σενάρια ακούγονται για ρωσικούς «εναγκαλισμούς» στον Πατριάρχη Θεόφιλο Γ΄. Και καλώς ή κακώς, χωρίς πάντως συγκεκριμένες αποδείξεις, το λεγόμενο «αντάρτικο» των τελευταίων ημερών, δεν είναι και λίγοι εκείνοι που το συνδυάζουν με μια πολύ ενοχλητική πολιτική της Μόσχας, να θέλει θρησκευτική διείσδυση/επιρροή στη γενικότερη γεωγραφική περιοχή. (Ας μην επεκταθώ στα του Αγίου Όρους).

Πάντως, εκεί που ΑΚΟΜΑ «ψάχνεται» ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων με αλλεπάλληλες συσκέψεις, αντί να κλείσει με την πρώτη και απορριπτικά την όλη ιστορία που ξέσπασε με τους «αντάρτες», να το επαναλάβω ότι ο Αρχιεπίσκοπος Δαμιανός εισέπραξε την πλήρη στήριξη της ελληνικής κυβέρνησης και του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Επιπλέον θα μπορούσα να διατυπώσω την άποψη, ότι όσοι σπρώχνουν στην δημοσιότητα τους «12», δεν προσφέρουν καλές υπηρεσίες για τα συμφέροντα της Μονής Αγίας Αικατερίνης στο Όρος Σινά, όπως τα εννοεί η Ελλάδα και η Ορθοδοξία του παγκόσμιου Ελληνισμού.