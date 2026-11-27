Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η ατμοσφαιρική ρύπανση αποτελεί πλέον τον δεύτερο σημαντικότερο παράγοντα κινδύνου για θάνατο παγκοσμίως, συνδεόμενη με 7,9 εκατομμύρια θανάτους το 2023 σύμφωνα με την έκθεση State of Global Air.

Τα αιωρούμενα σωματίδια PM2.5 εισχωρούν βαθιά στον οργανισμό προκαλώντας χρόνια νοσήματα, όπως καρδιοπάθειες και εγκεφαλικά, ενώ πλήττουν κυρίως χώρες με χαμηλό εισόδημα και ευάλωτες πληθυσμιακές ομάδες.

Στην Ελλάδα, παρά τη μείωση των ρύπων, καταγράφηκαν πάνω από 10.000 θάνατοι το 2023 λόγω έκθεσης σε PM2.5, σημειώνοντας τον χαμηλότερο ρυθμό βελτίωσης μεταξύ των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας επισημαίνει ότι η ατμοσφαιρική ρύπανση παραμένει κρίσιμο ζήτημα δημόσιας υγείας, καθώς το 95% του αστικού πληθυσμού στην Ευρώπη εξακολουθεί να εκτίθεται σε επιβλαβή επίπεδα ρύπων.

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Δεν έχει χρώμα, πολλές φορές δεν έχει μυρωδιά και συνήθως δεν αντιλαμβανόμαστε ότι τη βάζουμε μέσα στους πνεύμονές μας με κάθε αναπνοή.

Η ατμοσφαιρική ρύπανση εξελίσσεται σε μία από τις μεγαλύτερες απειλές για τη δημόσια υγεία παγκοσμίως και τα νεότερα επιστημονικά δεδομένα αποτυπώνουν ένα πρόβλημα πολύ μεγαλύτερο από εκείνο που γνωρίζαμε πριν από μία δεκαετία.

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Η έκθεση State of Global Air 2025, που βασίζεται στα στοιχεία του Global Burden of Disease για το 2023, υπολογίζει ότι 7,9 εκατομμύρια θάνατοι παγκοσμίως συνδέθηκαν με την έκθεση στην ατμοσφαιρική ρύπανση.

Με άλλα λόγια, περίπου ένας στους οκτώ θανάτους στον πλανήτη.

Η ατμοσφαιρική ρύπανση κατατάσσεται πλέον ως ο δεύτερος σημαντικότερος παράγοντας κινδύνου για θάνατο παγκοσμίως, μετά την υψηλή αρτηριακή πίεση.

Από τα 2,9 στα 7,9 εκατομμύρια

Η σύγκριση με παλαιότερες εκτιμήσεις είναι εντυπωσιακή, αν και οι αριθμοί δεν είναι απολύτως συγκρίσιμοι λόγω αλλαγών στις μεθοδολογίες.

Έκθεση της Παγκόσμιας Τράπεζας που είχε δημοσιοποιηθεί το 2016, χρησιμοποιώντας τότε διαθέσιμα στοιχεία, μιλούσε για περίπου 2,9 εκατομμύρια θανάτους.

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Σήμερα η επιστημονική γνώση είναι πολύ πληρέστερη. Έχουν διευρυνθεί οι παθήσεις που συνδέονται με τη ρύπανση, έχουν βελτιωθεί οι μετρήσεις και τα μοντέλα έκθεσης του πληθυσμού και γνωρίζουμε πολύ περισσότερα για τη ζημιά που προκαλούν τα μικροσκοπικά αιωρούμενα σωματίδια.

Η τελευταία έκθεση του State of Global Air υπολογίζει ότι μόνο τα PM2.5 συνδέθηκαν με περίπου 4,9 εκατομμύρια θανάτους το 2023.

Τι είναι τα PM2.5 που φοβούνται περισσότερο οι επιστήμονες

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Τα PM2.5 είναι αιωρούμενα σωματίδια με διάμετρο μικρότερη των 2,5 μικρομέτρων.

Είναι τόσο μικρά ώστε μπορούν να εισχωρήσουν βαθιά στους πνεύμονες και από εκεί να περάσουν στην κυκλοφορία του αίματος.

Προέρχονται μεταξύ άλλων από τις μεταφορές, τη βιομηχανία, την παραγωγή ενέργειας, τις καύσεις για θέρμανση, τις πυρκαγιές και άλλες ανθρώπινες ή φυσικές πηγές.

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Και το πρόβλημα δεν περιορίζεται στους πνεύμονες.

Η μακροχρόνια έκθεση έχει συνδεθεί με ισχαιμική καρδιοπάθεια, εγκεφαλικά επεισόδια, χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια, καρκίνο του πνεύμονα, διαβήτη και λοιμώξεις του κατώτερου αναπνευστικού.

Η επιστήμη εξετάζει πλέον πολύ σοβαρά και τη σχέση της με τη άνοια.

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Σύμφωνα με το State of Global Air 2025, περίπου 626.000 θάνατοι από άνοια το 2023 αποδόθηκαν στην ατμοσφαιρική ρύπανση.

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Το 86% των θανάτων αφορά χρόνια νοσήματα

Από τους 7,9 εκατομμύρια θανάτους που αποδίδονται συνολικά στην ατμοσφαιρική ρύπανση, περίπου 6,8 εκατομμύρια —το 86%— συνδέονται με μη μεταδοτικά νοσήματα.

Τα στοιχεία δείχνουν το μέγεθος του κινδύνου: περίπου ένας στους τέσσερις θανάτους από ισχαιμική καρδιοπάθεια, περισσότεροι από ένας στους τέσσερις από εγκεφαλικό και σχεδόν οι μισοί θάνατοι από χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια συνδέονται, σύμφωνα με τις συγκεκριμένες εκτιμήσεις, με την έκθεση στην ατμοσφαιρική ρύπανση.

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Ιδιαίτερα ευάλωτοι είναι οι ηλικιωμένοι, τα παιδιά, οι έγκυες γυναίκες και όσοι πάσχουν ήδη από καρδιαγγειακά ή αναπνευστικά νοσήματα.

Και η Ελλάδα πληρώνει βαρύ τίμημα

Τα νεότερα στοιχεία του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος είναι ιδιαίτερα ανησυχητικά για τη χώρα μας.

Για το 2023 εκτιμώνται στην Ελλάδα 10.249 θάνατοι που αποδίδονται στη μακροχρόνια έκθεση σε PM2.5 πάνω από την κατευθυντήρια τιμή των 5 μg/m³ του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας.

Υπάρχει βελτίωση σε σχέση με το παρελθόν, αλλά είναι αισθητά μικρότερη από εκείνη που πέτυχαν πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Από το 2005 έως το 2023 ο σχετικός δείκτης θνησιμότητας στην Ελλάδα μειώθηκε κατά 35,1%. Είναι η μικρότερη ποσοστιαία μείωση μεταξύ των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του ΕΟΠ.

Αθήνα και Θεσσαλονίκη βρίσκονται αναπόφευκτα στο επίκεντρο λόγω της πυκνότητας του πληθυσμού, της κυκλοφορίας, της θέρμανσης, της δόμησης και των ιδιαίτερων μετεωρολογικών συνθηκών που κατά περιόδους εγκλωβίζουν τους ρύπους.

Η Ευρώπη καθάρισε τον αέρα της, αλλά όχι αρκετά

Η εικόνα στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχει βελτιωθεί θεαματικά.

Οι θάνατοι που αποδίδονται σε έκθεση στα PM2.5 πάνω από τις κατευθυντήριες τιμές του ΠΟΥ μειώθηκαν κατά 57% από το 2005 έως το 2023.

Κι όμως, το 2023 υπολογίζονται ακόμη περίπου 182.000 θάνατοι στην ΕΕ που θα μπορούσαν να είχαν αποφευχθεί εάν η έκθεση στα PM2.5 βρισκόταν στα επίπεδα που συστήνει ο ΠΟΥ.

Και περίπου 95% του αστικού πληθυσμού της Ευρώπης εξακολουθεί να εκτίθεται σε επίπεδα ατμοσφαιρικών ρύπων υψηλότερα από τις συστάσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας.

Ο ΠΟΥ προειδοποιεί ξανά το 2026

Το θέμα κάθε άλλο παρά θεωρείται παλαιό.

Σε νέα τεχνική έκθεση που δημοσιοποίησε τον Ιούνιο του 2026, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας χαρακτηρίζει την ατμοσφαιρική ρύπανση κορυφαίο περιβαλλοντικό παράγοντα κινδύνου για την ανθρώπινη υγεία και υπολογίζει, με τη δική του μεθοδολογία, περίπου 6,6 εκατομμύρια θανάτους ετησίως.

Οι διαφορετικοί αριθμοί του ΠΟΥ και του State of Global Air δεν αποτελούν αντίφαση. Προκύπτουν από διαφορετικές μεθοδολογίες, ορισμούς και υπολογισμούς της επιβάρυνσης. Το συμπέρασμα όμως είναι κοινό: ο μολυσμένος αέρας σκοτώνει εκατομμύρια ανθρώπους κάθε χρόνο.

Ένας κίνδυνος που δεν γνωρίζει σύνορα

Υπάρχει και μία μεγάλη κοινωνική ανισότητα πίσω από τους αριθμούς.

Περισσότερο από το 90% των θανάτων που αποδίδονται στην ατμοσφαιρική ρύπανση καταγράφεται σε χώρες χαμηλού και χαμηλότερου-μεσαίου εισοδήματος, όπου η έκθεση είναι συχνά μεγαλύτερη και η πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας και καθαρότερες μορφές ενέργειας περιορισμένη.

Στην Ινδία και την Κίνα καταγράφηκαν περισσότερα από δύο εκατομμύρια θάνατοι σε καθεμία το 2023.

Η ρύπανση όμως δεν έχει διαβατήριο. Οι αέριες μάζες μεταφέρουν σκόνη, καπνό και ρύπους εκατοντάδες ή και χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά.

Οι μεγάλες δασικές πυρκαγιές, που γίνονται συχνότερες και εντονότερες σε πολλές περιοχές καθώς αλλάζει το κλίμα, προσθέτουν έναν ακόμη παράγοντα κινδύνου.

Το πρόβλημα επομένως δεν είναι απλώς περιβαλλοντικό.

Είναι πρόβλημα δημόσιας υγείας, οικονομίας και ποιότητας ζωής.

Και ίσως αυτό είναι το πιο ανησυχητικό χαρακτηριστικό του: ο άνθρωπος μπορεί να αποφεύγει ένα επικίνδυνο τρόφιμο, να κόψει το κάπνισμα ή να περιορίσει το αλκοόλ.

Την αναπνοή, όμως, δεν μπορεί να την κόψει.