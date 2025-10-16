Η Γερουσία της Ουρουγουάης ενέκρινε χθες (15/10) νόμο για την αποποινικοποίηση της ευθανασίας, επιτρέποντας σε ασθενείς με σοβαρές ασθένειες να μπορούν να τερματίσουν τη ζωή τους. Είναι η πρώτη φορά που γίνεται κάτι τέτοιο με νόμο του κράτους στη Λατινική Αμερική.

Με αποφάσεις των συνταγματικών δικαστηρίων των χωρών, η ευθανασία έχει αποποινικοποιηθεί στην Κολομβία από το 1997 και στο Εκουαδόρ από το 2024, χωρίς ωστόσο να έχει ψηφιστεί σχετικός νόμος.

Μετά από μήνες διαβουλεύσεων, το λεγόμενο νομοσχέδιο για τον “Αξιοπρεπή Θάνατο” εγκρίθηκε από τη Γερουσία με 20 ψήφους υπέρ σε σύνολο 31 παρόντων νομοθετών. Το “πράσινο φως” για τον νέο νόμο είχε δοθεί από τη Βουλή τον περασμένο Αύγουστο.

Η ψήφιση έγινε δεκτή με ενθουσιασμό από κόσμο που παρακολουθούσε τη συνεδρίαση ενώ μερικοί πολέμιοι του νομοσχεδίου φώναξαν “δολοφόνοι” όταν ανακοινώθηκε το αποτέλεσμα.

Πρόσφατη δημοσκόπηση έδειξε ότι πάνω από το 60% των Ουρουγουανών, οι οποίοι είναι Καθολικοί στην πλειονότητά τους, υποστηρίζουν τη νόμιμη ευθανασία, με μόνο το 24% να μην συμφωνεί.

Η ρωμαιοκαθολική εκκλησία παραμένει σθεναρά αντίθετη στην ευθανασία.

Έγκριση υπό αυστηρές προϋποθέσεις

Ο ιατρικά υποβοηθούμενος θάνατος θα επιτρέπεται υπό αυστηρές προϋποθέσεις.

Οι ασθενείς θα πρέπει να είναι πολίτες ή κάτοικοι της Ουρουγουάης, να είναι διανοητικά ικανοί και να βρίσκονται στο τελικό στάδιο ανίατης ασθένειας που τους προκαλεί πόνο.

Πολλοί από τους νομοθέτες που συμμετείχαν στη χθεσινή ψηφοφορία χαρακτήρισαν τη διαδικασία “την πιο δύσκολη” που έχουν ζήσει.

Η Ουρουγουάη, μια μικρή χώρα της Λατινικής Αμερικής, έχει μακρά ιστορία στην ψήφιση κοινωνικά φιλελεύθερων νόμων, νομιμοποιώντας τη μαριχουάνα, τους γάμους ομοφύλων και την άμβλωση πολύ πριν από άλλα κράτη.

Στην Ευρώπη, αρκετές χώρες, μεταξύ άλλων η Ολλανδία, η Ελβετία, το Βέλγιο, το Λουξεμβούργο και η Ισπανία, έχουν νομιμοποιήσει την υποβοηθούμενη αυτοκτονία ή την ευθανασία υπό αυστηρές προϋποθέσεις.

(Με πληροφορίες από France24)