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Δυσκολίες στην πρόσβαση στις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης αντιμετώπιζαν σήμερα οι χρήστες στο Αζερμπαϊτζάν, με φόντο τις διαδηλώσεις διαμαρτυρίας για την απαγόρευση της ισλαμικής μαντίλας στα σχολεία της χώρας.

Χρήστες των δημοφιλών πλατφορμών Instagram και TikTok ανέφεραν ότι τα βίντεο δεν φορτώνουν πλέον και ότι η ροή ειδήσεων δεν ανανεώνεται. Ορισμένοι είπαν ότι απέκτησαν πρόσβαση στις υπηρεσίες μόνο μέσω VPN.

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Τα προβλήματα παρουσιάστηκαν ενώ στις πλατφόρμες αυτές αναρτώνταν βίντεο από τις διαδηλώσεις κατά της απαγόρευσης του χιτζάμπ.

Τον Σεπτέμβριο, οι αρχές αυτής της πρώην σοβιετικής δημοκρατίας, η πλειονότητα των κατοίκων της οποίας είναι σιίτες μουσουλμάνοι, τροποποίησαν τους κανονισμούς για τη σχολική ενδυμασία, επιτρέποντας μόνο τις σχολικές στολές και απαγορεύοντας κάθε ένδυμα που παραβιάζει την αρχή της κοσμικότητας του κράτους. Παρόλο που στο κείμενο αυτό δεν γινόταν ρητή αναφορά στο χιτζάμπ, στα κορίτσια που φορούσαν τη μαντίλα απαγορεύτηκε η είσοδος στις τάξεις, ένα γεγονός που προκάλεσε διαδηλώσεις ή αποχή από τα μαθήματα σήμερα.

Το υπουργείο Εσωτερικών ανέφερε στο πρακτορείο ειδήσεων APA ότι κάποια πρόσωπα στο Μπακού συγκρούστηκαν με εργαζομένους στα σχολεία, προκάλεσαν ζημιές και προσπάθησαν να διαταράξουν τα μαθήματα. Τουλάχιστον 37 άτομα συνελήφθησαν για «διατάραξη της δημόσιας τάξης».

Azerbaycan’da başörtülü öğrenciler okula alınmamaya başladı. Okula alınmayan öğrenciler karara tepki gösterdi. NE OLMUŞTU Azerbaycan Bakanlar Kurulu, Başbakan Ali Asadov yönetiminde 21 Eylül’de okul kıyafeti kurallarında değişikliğe gitti. Düzenlemede başörtüsü açıkça yasaklanmazken okul üniformasının bütünlüğüne ve laiklik ilkesine aykırı kıyafetlere izin verilmeyeceği belirtilerek üstü kapalı bir yasak başlatıldı. Kararın ardından başörtülü öğrencilerin okula alınmamaya başladı. — Aykırı (@aykiri) October 12, 2026

Azerbaijan – Schoolgirl cries after being denied entry for wearing hijab. On September 21, Azerbaijan banned clothing that violates secularism in public schools. Girls wearing hijab are being sent home. Good. Keep going. Europe must do the same. https://t.co/EkUgQExLIa — RadioGenoa (@RadioGenoa) October 12, 2026

🔴 Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de başörtüsü yasaklarına karşı protesto yapan vatandaşlar gözaltına alınıyor. https://t.co/iTBsiv4zsy — Mahfil (@mahfildijital) October 12, 2026

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP