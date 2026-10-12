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Η Αμερικανίδα ηθοποιός Σέλμα Μπλερ συνελήφθη αφού προκάλεσε χάος σε πτήση της Delta Airlines χτυπώντας μια αεροσυνοδό, δαγκώνοντας μια άλλη και προσπαθώντας να ανοίξει θυρίδα ενώ το αεροπλάνο ήταν σοτν αέρα.

Το αεροπλάνο κατευθυνόταν προς το διεθνές αεροδρόμιο Κένεντι όταν η Μπλερ ήρθε σε αντιπαράθεση με μέλη του πληρώματος. Σε ηχητικό που έφτασε στο TMZ αξιωματούχοι ακούγονταν να ζητούν νοσηλευτικό προσωπικό μετά από αναφορές για ελαφρά τραύματα, όπως μια ματωμένη μύτη και τραύματα από δόντια.

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Η ηθοποιός συνελήφθη και μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο για να αξιολογηθεί η κατάστασή της. Την υπόθεση διερευνά το FBI.