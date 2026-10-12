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Χάκερ προκάλεσαν αύξηση της θερμοκρασίας σε ψυγεία και καταψύκτες σε εκατοντάδες σουπερμάρκετ στη Γαλλία, ανεβάζοντάς την μέχρι και στους 50 βαθμούς Κελσίου, προκαλώντας φωτιές και κάνοντας τρόφιμα να χαλάσουν.

Η εισαγγελία του Παρισιού ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι μια «μεγάλης κλίμακας» επίθεση επηρέαζε «συνδεδεμένα ψυγεία σε πολλά μεγάλα καταστήματα τροφίμων ανά τη Γαλλία», οδηγώντας σε απώλειες τροφίμων και φωτιές. Ο Γάλλος πρωθυπουργός Σεμπαστιέν Λεκορνί έδωσε εντολή για έρευνα στην εθνική υπηρεσία κυβερνοασφαλείας της Γαλλίας, ανέφερε ένα άτομο του γραφείου του.

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Η Γαλλία ήταν σε συντονισμό με άλλες ευρωπαϊκές χώρες επειδή και άλλες χώρες μπορεί να επηρεάζονταν, ανέφερε η συγκεκριμένη πηγή, προσθέτοντας πως γίνονταν εκτιμήσεις ως προς το αν κινδύνευαν και άλλες γαλλικές εταιρείες. Ο Φέλιξ Αϊμέ, αναλυτής κυβερνοασφαλείας στη Sekoia Threat Detection and Research, είπε ότι είχάν επηρεαστεί η Ισπανία, η Πορτογαλία, η Πολωνία, η Γερμανία και το Βέλγιο.

Η Carrefour είπε πως επηρεάστηκαν 80 σουπερμάρκετ της ενώ η Monoprix, που έχει περίπου 490 καταστήματα στη Γαλλία, ανέφερε πως επηρεάστηκε το 5% των καταστημάτων της. Η Les Mousquetaires, στην οποία ανήκει το Intermarche, είπε πως τα ψυγεία σε περίπου 150 καταστήματά της θερμάνθηκαν μέχρι και σε 50 βαθμούς Κελσίου για έξι ώρες τη νύχτα. Εκπρόσωπος είπε ότι όλα τα τρόφιμα που επηρεάστηκαν πετάχτηκαν.

Με πληροφορίες από Reuters