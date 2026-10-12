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Η Σαουδική Αραβία είπε ότι αντιμετώπιζε νέο μπαράζ επιθέσεων με πυραύλους και drones τη Δευτέρα και ότι το αεροδρόμιο του Ριάντ θα παρέμενε κλειστό προς το παρόν, μερικές ημέρες μετά τη φονική πυραυλική επίθεση του Σαββάτου σε τερματικό αναχωρήσεων για την οποία ανέλαβαν την ευθύνη οι προσκείμενοι στο Ιράν Χούθι της Υεμένης.

Εισερχόμενα drones και πύραυλοι αναφέρθηκαν από τον συνασπισμό υπό τη Σαουδική Αραβία που υποστηρίζει τις κυβερνητικές δυνάμεις στην Υεμένη.

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Οι Χούθι χτυπούν σαουδαραβικά αεροδρόμια και πετρελαϊκές εγκαταστ΄σεις από την προηγούμενη εβδομάδα, στο πλαίσιο μιας σύρραξης που κλιμακώνεται με ταχείς ρυθμούς και εξαπλώνεται πέρα από τα όρια της σύγκρουσης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Λόγω των επιθέσεων αυτών έχουν κλείσει τμήματα του σαουδαραβικού εναερίου χώρου, αναστέλλοντας τη λειτουργία του αεροδρομίου του Ριάντ και αδειάζοντας σε μεγάλο βαθμό τους ουρανούς πάνω από την πρωτεύουσα καθώς στην πόλη λαμβάνει χώρα μεγάλη συνδιάσκεψη για την ενέργεια.

Η Σαουδική Αραβία έχει ανανεώσει την εμπλοκή της στον πόλεμο της Υεμένης προκειμένου να απωθήσει τους Χούθι από τα Στενά του Μπαμπ ελ Μαντέμπ και να τους εμποδίσει να καταλάβουν περισσότερα εδάφη μετά την ταχεία τους προέλαση τον Σεπτέμβριο. Οι κυβερνητικές δυνάμεις, τις οποίες υποστηρίζει το Ριάντ, έχουν σημειώσει κάποιες επιτυχίες γύρω από το Μπαμπ ελ Μαντέμπ μα παραμένουν σε μειονεκτική θέση σε άλλα μέτωπα, σύμφωνα με στρατιωτικές πηγές της Υεμένης.

Το Ιράν, από πλευράς του, προσφέρθηκε να μεσολαβήσει μεταξύ των Χούθι και του βασιλείου: Ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαΐλ Μπαγκαέι, δήλωσε πως «έχουμε επανειλημμένα εκφράσει την ετοιμότητά μας να βοηθήσουν στην έναρξη διαλόγου μεταξύ των πλευρών».

Με πληροφορίες από Reuters