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Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι η συμφωνία του με τον Ρώσο πρόεδρο Πούτιν για ρωσικό ντίζελ θα συνέβαλε στην πτώση των τιμών στα καύσιμα, εν μέσω μιας περιόδου που οι Αμερικανοί αγρότες και ο κλάδος των φορτηγών/ μεταφορών πλήττονται από τις υψηλές τιμές.

Ωστόσο η πραγματικότητα μάλλον δεν είναι τόσο ενθαρρυντική: Ο Τραμπ είπε την Παρασκευή πως η Ρωσία θα προμήθευε άμεσα πάνω από 300.000 τόνους (2,25 εκατομμύρια βαρέλια) ντίζελ στην αμερικανική και τη διεθνή αγορά. Αυτό, σύμφωνα με δεδομένα της αμερικανικής κυβέρνησης (US Energy Information Administration), αντιστοιχεί σε λιγότερο από μία ημέρα για τον αμερικανικό κλάδο μεταφορών- ειδικότερα η ημερήσια κατανάλωση παρουσιάζεται στα 2,94 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως. Tο BBC κάνει λόγο για κατανάλωση 3,6 εκατ. βαρέλια ντίζελ ημερησίως από τις ΗΠΑ εν γένει, ενώ ο Νιλ Άτκινσον, επικεφαλής του Τμήματος Πετρελαίου στον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας, σχολίασε στο CNBC πως «το από πού θα έρθουν οι ποσότητες για τη συμφωνία με τον Τραμπ είναι μυστήριο, εκτός αν προέλθουν από τις εσωτερικές προμήθειες, κάτι που θα ρημάξει τη ρωσική οικονομία». Παράλληλα, υπενθύμισε πως το G7 πρόσφατα έδωσε την άδεια για αποδέσμευση 50 εκατ. βαρελιών προϊόντων πετρελαίου, κυρίως ντίζελ, μα «έκανε σχεδόν μηδενική διαφορά στην υποκείμενη στενότητα της αγοράς ντίζελ», λόγω της ασάφειας για το πόσο θα αποδεσμευόταν, πότε και πού- ενώ υπογράμμισε πως ο κόσμος χρησιμοποιεί ημερησίως 29 εκατομμύρια βαρέλια ντίζελ και οι ΗΠΑ διατηρούν 105 εκατομμύρια βαρέλια (αποθέματα).

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Ο Τραμπ είπε πως η Ρωσία θα προμήθευε άλλους 500.000 τόνους τον Νοέμβριο και 1 εκατομμύριο επιπλέον «αμέσως μετά», που είναι λιγότερο από την κατανάλωση τεσσάρων ημερών για τις αμερικανικές μεταφορές.

Αν και οι αναγγελθείσες ποσότητες του ρωσικού ντίζελ θα μπορούσαν να αποκλιμακώσουν κάπως τις τιμές (υπογραμμίζεται πως το σκεπτικό είναι όχι να «υποκαταστήσουν» τις υπάρχουσες ποσότητες που διατίθενται, μα να τις «ενισχύσουν») , αναλυτές του χώρου θεωρούν πως δεν επαρκούν για κάνουν σημαντική διαφορά.

Επίσης, οι ΗΠΑ έχουν προβεί σε άρση κυρώσεων στις ρωσικές εξαγωγές ντίζελ, μα παραμένει ασαφές τι τάνκερ θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για τις εξαγωγές αυτές, δεδομένων των κυρώσεων σε πολλά. Ακόμη είναι ασαφές σε τι κατάσταση βρίσκονται τα ρωσικά διυλιστήρια λόγω των συνεχών ουκρανικών επιθέσεων.

Η Ρωσία ήταν ικανή να εξάγει περίπου 100.000 τόνους ντίζελ ημερησίως πριν αρχίσουν οι ουκρανικές επιθέσεις το 2024. Δεδομένων αυτών, η Ρωσία απαγόρευσε τις εξαγωγές ντίζελ από τον Ιούλιο για να καλύψει την εγχώρια ζήτηση, επεκτείνοντας την απαγόρευση σε χώρες χωρίς διμερείς συμφωνίες ως τις 31 Οκτωβρίου- ενώ παράλληλα συνέχισε τις εξαγωγές σε φιλικές χώρες, κυρίως στην κεντρική Ασία.

Αν η Ουκρανία σταματήσει τις επιθέσεις σε ρωσικά διυλιστήρια, η Ρωσία θα ήταν σε θέση να πιάσει τον αρχικό στόχο για 300.000 τόνους, σύμφωνα με βιομηχανικές πηγές που επικαλείται το Reuters. Η παραγωγή 300.000 τόνων ντίζελ αυτόν τον μήνα θα ήταν δυνατή αν ένα μεγάλο διυλιστήριο που χτυπήθηκε από drones στο ευρωπαϊκό κομμάτι της χώρας άρχιζε εκ νέου, σύμφωνα με τις πηγές.

Σύμφωνα με τον Ρώσο πρόεδρο Πούτιν τα ουκρανικά πλήγματα σε διυλιστήρια έχουν κοστίσει στη Ρωσία το 1% του ΑΕΠ, δηλαδή γύρω στα 26,6 δισ. δολάρια, σύμφωνα με το Reuters. Οι εξαγωγές 300.000 τόνων ντίζελ θα απέφεραν περίπου 400 εκατ. δολάρια. Η Ρωσία έχει περίπου 30 μεγάλα διυλιστήρια.

Τη Δευτέρα ο Τραμπ υπεραμύνθηκε της συμφωνίας, εν μέσω επικρίσεων και από τα δύο κόμματα, με κοινοβουλευτικούς να λένε πως η συμφωνία παραβιάζει αμερικανικούς νόμους περί απαγόρευσης εισαγωγών ρωσικής ενέργειας μέχρι η Ρωσία να σταματήσει τον πόλεμό της σε βάρος της Ουκρανίας. Εν όψει των ενδιάμεσων εκλογών στις ΗΠΑ, ο Αμερικανός πρόεδρος είπε ότι κάνει προσπάθειες για να κατεβάσει τις τιμές: «Έκανα τη σωστή επιλογή για τον αμερικανικό λαό» ανέφερε σε ανάρτησή του στα social media.

Με πληροφορίες από Reuters, CNBC, BBC