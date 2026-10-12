Δύο Τούρκοι πολίτες συνελήφθησαν στη Γερμανία σε σχέση με μια πυρκαγιά που σημειώθηκε σε σταθμό του δικτύου Starlink στην Πολωνία, δήλωσε ο Πολωνός υπουργός Εσωτερικών Μάρτσιν Κιερβίνσκι.
Ο υπουργός Ειδικών Υπηρεσιών της Πολωνίας, Τόμας Σιεμόνιακ, δήλωσε ότι η Ρωσία βρίσκεται πίσω από το περιστατικό.
Αξιωματούχοι από διάφορες χώρες της ΕΕ προειδοποιούν εδώ και μήνες ότι η Ρωσία πραγματοποιεί δολιοφθορές, κυβερνοεπιθέσεις και άλλες υβριδικές επιθέσεις σε όλη την Ευρώπη, με στόχο να υπονομεύσει την υποστήριξη προς την Ουκρανία.
Η Ρωσία απορρίπτει τις εν λόγω κατηγορίες ως αβάσιμες, θεωρώντας τις, όπως ισχυρίζεται, ως αποτέλεσμα της αντιρωσικής υστερίας
Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ-Reuters