Τους υπόγειους δεσμούς της οικογένειας του Τζο Μπάιντεν με την ουκρανική ολιγαρχία φέρνουν στο φως αποχαρακτηρισμένα έγγραφα της CIA. Σύμφωνα με όσα αποκαλύπτονται από τα αρχεία των αμερικανικών μυστικών υπηρεσιών, ο Τζο Μπάιντεν, ως αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, παρενέβη και «έθαψε» αναφορά που κατέγραφε τις ανησυχίες Ουκρανών αξιωματούχων της προηγούμενης κυβέρνησης του Ποροσένκο για τους δεσμούς της οικογένειάς του με «διεφθαρμένες» επιχειρηματικές δραστηριότητες στη χώρα.

Ο διευθυντής της CIA, Τζον Ράτκλιφ, αποχαρακτήρισε τα λογοκριμένα αρχεία, τα οποία εντοπίστηκαν κατά τη διάρκεια εσωτερικού ελέγχου των ιστορικών αρχείων της CIA. Τα έγγραφα – που δημοσιεύει το Fox News – συνοδεύονται από μια αναφορά εκείνης της περιόδου, η οποία επισημαίνει ότι ο Τζο Μπάιντεν «εξέφρασε την προτίμησή του να μη διανεμηθεί η σχετική έκθεση».

Το email με ημερομηνία 10 Φεβρουαρίου του 2016, την περίοδο δηλαδή που ο Τζο Μπάιντεν ήταν αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, έχει τίτλο: «Ερώτημα από το Γραφείο του Αντιπροέδρου σχετικά με προσχέδιο [ΛΟΓΟΚΡΙΘΗΚΕ]». Το email είχε χαρακτηριστεί αρχικά ως «ΑΠΟΡΡΗΤΟ», χαρακτηρισμός που στη συνέχεια διαγράφηκε.

Το email έγραφε: «Καλημέρα, μόλις μίλησα με τον Αντιπρόεδρο/Σύμβουλο Εθνικής Ασφάλειας και θα προτιμούσε έντονα η αναφορά να μη/μη διανεμηθεί. Ευχαριστώ για την κατανόηση». Το εν λόγω ξεκάθαρο μήνυμα δεν υπογράφεται από κάποιο συγκεκριμένο πρόσωπο, ωστόσο έχει την επισήμανση: «PDB Briefer» (σ.σ. το PDB είναι η Ημερήσια Ενημέρωση του Προέδρου).

Σε δήλωσή της, η Γενική Εισαγγελέας Παμ Μπόντι ανέφερε πως το FBI «εργάζεται σκληρά» για να ερευνήσει αρχεία που σχετίζονται με μακροχρόνιες κατηγορίες δωροδοκίας που αφορούν τον πρώην πρόεδρο Τζο Μπάιντεν και τον γιο του Χάντερ Μπάιντεν – μετά από χρόνια ισχυρισμών Ρεπουμπλικανών και πληροφοριοδοτών ότι το FBI αγνόησε σημαντικά στοιχεία.

Οι δηλώσεις του έγιναν κατά τη διάρκεια ακρόασης της Επιτροπής Δικαιοσύνης της Γερουσίας, ως απάντηση σε ερωτήσεις του Ρεπουμπλικανού γερουσιαστή Τσακ Γκράσλεϊ (Αϊόβα), ο οποίος έχει ηγηθεί προσπαθειών να αποχαρακτηριστούν έγγραφα του FBI που περιγράφουν πιθανές ξένες δωροδοκίες προς την οικογένεια Μπάιντεν μέσω της ουκρανικής εταιρείας ενέργειας Burisma Holdings.

Ο Γκράσλεϊ πίεσε την Μπόντι να αποκαλύψει εάν το FBI έχει εντοπίσει μηνύματα κειμένου, ηχητικές καταγραφές ή οικονομικά αρχεία, που αναφέρονται σε εμπιστευτική αναφορά πληροφοριοδότη γνωστή ως FD-1023.

«Αυτό το ζήτημα πρέπει να διευθετηθεί», δήλωσε ο Γκράσλεϊ.

«Το έγγραφο αναφέρει ένα μήνυμα, δύο ηχογραφήσεις και τρία οικονομικά αρχεία που φέρονται να αποδεικνύουν ένα σχέδιο δωροδοκίας που εμπλέκει την οικογένεια Μπάιντεν και ξένα συμφέροντα.

Ρώτησα τον [διευθυντή του FBI] Κας Πατέλ αν οι προκάτοχοί του έκαναν οποιαδήποτε προσπάθεια να διαπιστώσουν αν αυτά τα αρχεία υπήρχαν. Μου απάντησε “Όχι”. Τι βήματα έχει κάνει το υπουργείο για να διαπιστώσει αν αυτά τα αρχεία υπάρχουν;»

Η Μπόντι απάντησε:

«Ξέρω ότι ο διευθυντής Πατέλ εργάζεται σκληρά πάνω σε αυτό μαζί με τα μέλη του FBI».

Όταν ο Γκράσλεϊ τη ρώτησε αν τα αρχεία πράγματι υπάρχουν ή αν απλώς δεν μπορεί να σχολιάσει δημόσια, εκείνη απάντησε:

«Σε αυτό το στάδιο, δεν θέλω να συζητήσω τίποτα από αυτά δημόσια».

Η ανταλλαγή αυτή αποτέλεσε την πρώτη δημόσια αναγνώριση ότι το FBI υπό τον Πατέλ επαναξετάζει τα υλικά που σχετίζονται με τους Μπάιντεν, χωρίς όμως να δίνονται λεπτομέρειες για τον τρόπο διερεύνησης.

Κατά τη διάρκεια ακρόασης στις 16 Σεπτεμβρίου, ο Πατέλ είχε καταθέσει ότι, «απ’ όσο γνωρίζει», το FBI υπό τον πρώην διευθυντή Κρις Ρέι δεν έκανε καμία προσπάθεια να διαπιστώσει αν τα εν λόγω υλικά υπήρχαν ή να επαληθεύσει το περιεχόμενό τους.

Το FD-1023, στο οποίο επικεντρώνεται η έρευνα του Γκράσλεϊ, συντάχθηκε το 2019 και συνοψίζει συνεντεύξεις πληροφοριοδοτών του FBI, οι οποίοι ισχυρίστηκαν ότι ο Μικόλα Ζλοτσέφσκι, ιδιοκτήτης της Burisma, προσέφερε δωροδοκίες για να προστατεύσει την εταιρεία του από ουκρανικές έρευνες διαφθοράς.

Οι πληροφοριοδότες ανέφεραν ότι ο Τζο Μπάιντεν, πριν αναλάβει την προεδρία, είχε συναντηθεί με τον τότε πρόεδρο της Ουκρανίας Πέτρο Ποροσένκο για να «προστατεύσει τα συμφέροντα» του γιου του, ο οποίος έβγαζε εκατομμύρια δολάρια από τη συνεργασία του με τη Burisma, σύμφωνα με δύο συνεντεύξεις από το 2017 και το 2019, που δόθηκαν στη δημοσιότητα την ίδια μέρα με την κατάθεση Πατέλ.

«Συνολικά, έχουμε τώρα τρεις διαφορετικές εμπιστευτικές πηγές του FBI που παρέχουν πληροφορίες για την οικογένεια Μπάιντεν και πιθανή εγκληματική συμπεριφορά», δήλωσε τότε ο Γκράσλεϊ.

Ένας ξεχωριστός πληροφοριοδότης, ο Αλεξάντερ Σμίρνοφ, ομολόγησε την ενοχή του και καταδικάστηκε τον Δεκέμβριο για ψευδείς ισχυρισμούς σχετικά με δωροδοκία ύψους 10 εκατομμυρίων δολαρίων προς την οικογένεια Μπάιντεν.

Ωστόσο, ο Γκράσλεϊ δήλωσε ότι τα πρόσφατα αποχαρακτηρισμένα αρχεία περιλαμβάνουν πολλαπλές πηγές και αξίζουν περαιτέρω διερεύνηση.

«Δεν λέμε ότι οι κατηγορίες είναι αληθείς», είπε ο Γκράσλεϊ τον περασμένο μήνα. «Θέλουμε να μάθουμε τι έκανε το FBI για να ερευνήσει πλήρως την αξιοπιστία ή την ανακρίβειά τους — και σε ποια συμπεράσματα κατέληξε». Με πληροφορίες από Fox News και Washighton Examiner