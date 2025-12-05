Σάλο έχει προκαλέσει στο Μπαλί η σύλληψη της Βρετανίδας δημιουργού περιεχομένου και μοντέλου του OnlyFans, Μπόνι Μπλου, η οποία φέρεται να κρατείται από τις αρχές για φερόμενες «πορνογραφικές δραστηριότητες».

Η αστυνομία την εντόπισε την Παρασκευή και οδηγήθηκε στο αστυνομικό τμήμα με χειροπέδες, ενώ δεν αποκλείεται να αντιμετωπίσει απέλαση, αναφέρει το DailyStar.

Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, η λεγόμενη «περιοδεία BangBus» της Μπλου θεωρήθηκε παράνομη, καθώς η Ινδονησία διαθέτει αυστηρή νομοθεσία σχετικά με την παραγωγή, τη διανομή και τη δημόσια προβολή πορνογραφικού υλικού.

Η Μπλου φέρεται να είχε αγοράσει ένα βαν, το οποίο χρησιμοποιούσε για τη δημιουργία περιεχομένου στο OnlyFans, μεταφέροντας νεαρούς άνδρες που είχαν μόλις ενηλικιωθεί. Η ίδια είχε ανακοινώσει την άφιξή της στο Μπαλί μέσα από τα social media, προσελκύοντας άμεσα την προσοχή.

Η δημιουργός περιεχομένου ταξίδευε με το βαν σε δημοφιλείς περιοχές του νησιού, βιντεοσκοπώντας τις διαδρομές και δημοσιεύοντας υλικό στο διαδίκτυο. Σε ανάρτησή της απευθυνόταν ανοιχτά σε νεαρούς άνδρες που ταξίδευαν στο Μπαλί για διασκέδαση, ενώ σε άλλο βίντεο φαινόταν να ρωτά έναν συνεπιβάτη τι θα έλεγε στους γονείς του για τη συμμετοχή του.

Παρότι δεν υπάρχει καμία ένδειξη ότι εμπλέκονταν ανήλικοι, το περιστατικό προκάλεσε έντονη αντίδραση σε μια χώρα όπου η νομοθεσία γύρω από θέματα σεξουαλικού περιεχομένου είναι ιδιαίτερα αυστηρή, με βαριές ποινές ειδικά σε περιπτώσεις που αφορούν νέους.

Η υπόθεση επανέφερε στη δημοσιότητα προηγούμενες κινήσεις της Μπλου, η οποία στο παρελθόν είχε σκηνοθετήσει ψεύτικη «σύλληψή» της στο Ηνωμένο Βασίλειο για λόγους προβολής. Η ίδια έχει απασχολήσει συχνά τα μέσα ενημέρωσης με αμφιλεγόμενες δηλώσεις και αναρτήσεις, ενώ πρόσφατα είχε απαγορευτεί η είσοδός της σε ομάδα της Premier League.

Η έρευνα στο Μπαλί συνεχίζεται, με τις αρχές να εξετάζουν πιθανές παραβάσεις της αυστηρής τοπικής νομοθεσίας.

Η Μπόνι Μπλου, έγινε γνωστή πέρσι αφού ισχυρίστηκε πως έκανε σεξ με 1.057 άνδρες μέσα σε 12 ώρες, σπάζοντας το προηγούμενο ρεκόρ που άνηκε στην Τζάσμιν Σεντ Κλερ.

