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Υπάρχει ένα παράδοξο στον Μπάτμαν που ίσως εξηγεί και τη μοναδική αντοχή του στον χρόνο: δεν έχει καμία υπερφυσική δύναμη. Δεν πετάει, δεν διαθέτει υπεράνθρωπη δύναμη και δεν προέρχεται από άλλον πλανήτη. Είναι ένας άνθρωπος που μετέτρεψε ένα παιδικό τραύμα σε αποστολή ζωής και χρησιμοποίησε τη σωματική εκπαίδευση, την ευφυΐα, την τεχνολογία και —βεβαίως— την αμύθητη περιουσία του για να πολεμήσει το έγκλημα.

Περισσότερα από 85 χρόνια μετά την πρώτη εμφάνισή του, ο Batman παραμένει ένας από τους αναγνωρίσιμους χαρακτήρες της παγκόσμιας λαϊκής κουλτούρας. (DC)

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Η γέννηση του Μπάτμαν το 1939

Ο Batman εμφανίστηκε για πρώτη φορά στην ιστορία «The Case of the Chemical Syndicate» του Detective Comics #27, που κυκλοφόρησε στις 30 Μαρτίου 1939, αν και στο εξώφυλλο έφερε ημερομηνία Μαΐου. Η πρώτη περιπέτεια ήταν μόλις έξι σελίδες. (DC)

Για δεκαετίες ως δημιουργός του χαρακτήρα αναφερόταν κυρίως ο Μπομπ Κέιν. Η πραγματική ιστορία είναι πιο σύνθετη. Ο Κέιν συνέλαβε την αρχική ιδέα και σχεδίασε τον ήρωα, όμως ο συγγραφέας Μπιλ Φίνγκερ υπήρξε καθοριστικός στη διαμόρφωση του χαρακτήρα και έγραψε την πρώτη ιστορία. Σήμερα η ίδια η DC αναφέρει τον Batman ως δημιουργία των Bob Kane και Bill Finger. (DC)

Μέσα στους επόμενους μήνες άρχισε να δημιουργείται ολόκληρη η μυθολογία. Η ιστορία της δολοφονίας των γονιών του Bruce Wayne παρουσιάστηκε στο Detective Comics #33, ο Robin εμφανίστηκε το 1940 και στο Batman #1 έκαναν την εμφάνισή τους δύο από τα σημαντικότερα πρόσωπα της ιστορίας του: ο Joker και η Catwoman. (DC)

Ποιος είναι στην «πραγματική» ζωή ο Μπάτμαν

Πίσω από τη μάσκα βρίσκεται ο Bruce Wayne, κληρονόμος μιας τεράστιας οικογενειακής περιουσίας της Gotham City.

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Ως παιδί βγαίνει από τον κινηματογράφο μαζί με τους γονείς του, Thomas και Martha Wayne. Μια ληστεία καταλήγει στη δολοφονία τους μπροστά στα μάτια του. Ο Bruce μένει ορφανός και μεγαλώνει υπό την προστασία του πιστού Alfred Pennyworth. (DC)

Το παιδικό τραύμα καθορίζει ολόκληρη τη ζωή του. Ο Wayne αποφασίζει ότι θα αφιερωθεί στην καταπολέμηση του εγκλήματος ώστε, όσο μπορεί, κανένα άλλο παιδί να μη ζήσει αυτό που έζησε ο ίδιος.

Δημόσια εμφανίζεται ως δισεκατομμυριούχος και κοσμικός playboy. Τη νύχτα όμως κατεβαίνει στην Batcave, φορά τη μαύρη στολή και μεταμορφώνεται στον Batman.

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Οι «υπερδυνάμεις» ενός ανθρώπου χωρίς υπερδυνάμεις

Εδώ βρίσκεται η μεγάλη διαφορά από τον Superman.

Ο Batman δεν διαθέτει υπερφυσικές δυνάμεις. Η DC τον περιγράφει ως έναν αυτοδημιούργητο υπερήρωα που έχει εκπαιδεύσει σώμα και μυαλό σε εξαιρετικά υψηλό επίπεδο. (DC)

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Είναι εξαιρετικός ντετέκτιβ, διαθέτει υψηλή ευφυΐα και αναλυτική ικανότητα, έχει εκπαιδευτεί στις πολεμικές τέχνες και στη μάχη σώμα με σώμα και χρησιμοποιεί προηγμένη τεχνολογία, ειδικά όπλα και οχήματα.

Το Batmobile, τα Batarangs, η ζώνη με τα εργαλεία, η Batcave και αργότερα ολόκληρο το τεχνολογικό οπλοστάσιό του λειτουργούν ουσιαστικά ως οι «υπερδυνάμεις» του.

Η ζώνη εργαλείων εμφανίστηκε ήδη από το Detective Comics #29 του 1939, ενώ το Batarang και ένα πρώτο αεροσκάφος με θέμα τη νυχτερίδα εμφανίστηκαν στο #31. (DC)

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Το κορίτσι του: η Catwoman

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Ποια είναι όμως η γυναίκα του Batman;

Η απάντηση δεν είναι απολύτως μία, επειδή μέσα στις δεκαετίες και στις διαφορετικές εκδοχές της ιστορίας του υπήρξαν αρκετοί έρωτες. Η γυναίκα όμως που έχει ταυτιστεί περισσότερο μαζί του είναι αναμφίβολα η Selina Kyle, η Catwoman.

Η Catwoman εμφανίστηκε στο Batman #1 το 1940. Από την πρώτη κιόλας συνάντησή τους υπήρχε ερωτική έλξη, παρά το γεγονός ότι βρίσκονταν στις αντίθετες πλευρές του νόμου. Η σχέση αυτή εξελίχθηκε επί δεκαετίες σε ένα διαρκές παιχνίδι έλξης, σύγκρουσης και επανασύνδεσης. (DC)

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Σημαντική θέση έχει επίσης η Talia al Ghul, κόρη του Ra’s al Ghul. Η σχέση της με τον Batman είναι ακόμη πιο περίπλοκη και από αυτή γεννήθηκε ο Damian Wayne, ο γιος του Bruce που αργότερα γίνεται Robin. (DC)

Στις διαφορετικές εποχές εμφανίζονται επίσης η Julie Madison, η Vicki Vale και άλλες γυναίκες. Αλλά στη συλλογική μνήμη το μεγάλο ζευγάρι παραμένει Batman και Catwoman.

Από τα κόμικς στην οθόνη

Ο Batman δεν περίμενε πολύ για να περάσει από το χαρτί στην οθόνη.

Το 1943 ο Lewis Wilson έγινε ο πρώτος ηθοποιός που υποδύθηκε τον Batman σε κινηματογραφικό serial. Το 1949 ακολούθησε ο Robert Lowery στο Batman and Robin. (DC)

Η πραγματική τηλεοπτική έκρηξη, όμως, ήρθε τη δεκαετία του 1960.

Ο Adam West φόρεσε τη στολή στην περίφημη τηλεοπτική σειρά Batman, που προβλήθηκε από το 1966. Ήταν ένας πολύ διαφορετικός Batman από τον σημερινό: πολύχρωμος, χιουμοριστικός, σχεδόν καρτουνίστικος, με τα περίφημα «POW!» και «BAM!» των σκηνών μάχης.

Η επιτυχία ήταν τεράστια και για μία ολόκληρη γενιά ο Adam West ήταν ο Batman. (DC)

Ο Μάικλ Κίτον αλλάζει τα πάντα

Το 1989 ο Tim Burton παρέδωσε το Batman με τον Michael Keaton και τον Jack Nicholson ως Joker.

Ήταν μια καθοριστική αλλαγή. Ο ήρωας επέστρεψε στο σκοτάδι, στην ψυχολογική ένταση και στη γοτθική Gotham. Ο Keaton επανήλθε στο Batman Returns το 1992, απέναντι στη Michelle Pfeiffer ως Catwoman, και δεκαετίες αργότερα ξαναφόρεσε τη στολή στο The Flash του 2023. (DC)

Ακολούθησε ο Val Kilmer στο Batman Forever το 1995 και ο George Clooney στο Batman & Robin το 1997. (DC)

Ο Κρίστιαν Μπέιλ και ο Σκοτεινός Ιππότης

Το 2005 ο Christopher Nolan ξαναξεκίνησε την ιστορία από την αρχή με το Batman Begins.

Batman ήταν ο Christian Bale.

Ακολούθησαν το The Dark Knight το 2008 και το The Dark Knight Rises το 2012. Η τριλογία παρουσίασε έναν περισσότερο ρεαλιστικό Bruce Wayne και έναν κόσμο όπου η τεχνολογία, το οργανωμένο έγκλημα και η τρομοκρατία αντικατέστησαν σε μεγάλο βαθμό τη φαντασμαγορία των παλαιότερων ταινιών.

Ιδιαίτερα το The Dark Knight έμεινε στην κινηματογραφική ιστορία και για την ερμηνεία του Heath Ledger ως Joker.

Στο τέλος του The Dark Knight Rises ο Bruce αποσύρεται και εμφανίζεται στην Ευρώπη μαζί με τη Selina Kyle της Anne Hathaway, προσφέροντας μία από τις σπάνιες κινηματογραφικές εκδοχές όπου ο Batman και η Catwoman φαίνεται να βρίσκουν τελικά μαζί την ευτυχία. (DC)

Από τον Μπεν Άφλεκ στον Ρόμπερτ Πάτινσον

Το 2016 τη σκυτάλη πήρε ο Ben Affleck στο Batman v Superman: Dawn of Justice. Επανεμφανίστηκε στο Justice League και αργότερα στο The Flash. (DC)

Το 2022 ήρθε μία ακόμη επανεκκίνηση.

Στο The Batman του Matt Reeves, ο Robert Pattinson παρουσίασε έναν νεότερο, πιο εσωστρεφή και περισσότερο ντετέκτιβ Batman. Δίπλα του, η Zoë Kravitz υποδύθηκε τη Selina Kyle/Catwoman, επαναφέροντας στη μεγάλη οθόνη την παλαιότερη και πιο περίπλοκη ερωτική σχέση του ήρωα. (DC)

Έτσι, από τους Lewis Wilson και Robert Lowery έως τους Adam West, Michael Keaton, Val Kilmer, George Clooney, Christian Bale, Ben Affleck και Robert Pattinson, διαφορετικές γενιές γνώρισαν τον δικό τους Batman. (DC)

Ο Joker, ο Robin και η οικογένεια της Gotham

Κανένας Batman δεν θα ήταν ο ίδιος χωρίς τους ανθρώπους γύρω του.

Ο Alfred είναι ο άνθρωπος που γνωρίζει καλύτερα από όλους τον Bruce Wayne. Ο αστυνομικός επίτροπος James Gordon αποτελεί τον βασικό του σύμμαχο. Ο Robin γίνεται ο νεαρός συνεργάτης του ήδη από το 1940. (DC)

Και απέναντί του βρίσκεται μια μοναδική πινακοθήκη κακών: Joker, Penguin, Riddler, Two-Face, Bane, Scarecrow, Poison Ivy και Ra’s al Ghul.

Πάνω απ’ όλους όμως στέκεται ο Joker: το χάος απέναντι στην εμμονή του Batman για τάξη και δικαιοσύνη.

Γιατί άντεξε περισσότερο από 85 χρόνια

Η πρώτη επίσημη Batman Day οργανώθηκε το 2014, όταν συμπληρώθηκαν 75 χρόνια από τη γέννηση του ήρωα. Η πρώτη γιορτή πραγματοποιήθηκε στις 23 Ιουλίου εκείνης της χρονιάς, ενώ τα επόμενα χρόνια η επέτειος μεταφέρθηκε στον Σεπτέμβριο. (DC)

Όμως ο πραγματικός λόγος που ο Batman εξακολουθεί να γοητεύει εκατομμύρια ανθρώπους δεν βρίσκεται σε κάποια επέτειο.

Βρίσκεται ίσως στο γεγονός ότι, σε αντίθεση με πολλούς άλλους υπερήρωες, κάτω από τη μάσκα υπάρχει ένας θνητός άνθρωπος.

Τραυματισμένος, πεισματάρης, συχνά μοναχικός και γεμάτος αντιφάσεις.

Ο Bruce Wayne μπορεί να είναι δισεκατομμυριούχος και να διαθέτει τεχνολογία που οι περισσότεροι άνθρωποι μπορούν μόνο να φανταστούν. Αλλά ο Batman δεν γεννήθηκε με υπερδυνάμεις.

Τις αντικατέστησε με εκπαίδευση, ευφυΐα, θέληση και την απόφαση να μετατρέψει τον φόβο του σε όπλο.

Και ίσως γι’ αυτό, από εκείνες τις έξι σελίδες του Detective Comics #27 του 1939 μέχρι τον κινηματογράφο του 21ου αιώνα, η νυχτερίδα εξακολουθεί να πετά πάνω από τη Gotham.