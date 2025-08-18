Είναι πολύ πιθανό η συνάντηση της Δευτέρας στον Λευκό Οίκο να αποδειχθεί ακόμη πιο κρίσιμη για το μέλλον της Ουκρανίας – και για την ασφάλεια ολόκληρης της Ευρώπης – από τη σύνοδο κορυφής ΗΠΑ-Ρωσίας της περασμένης Παρασκευής στην Αλάσκα, αναφέρει σε ανάλυσή του το BBC.

Επιφανειακά, το reunion Πούτιν-Τραμπ φάνηκε να απομακρύνει κάθε προσδοκία. Δεν υπήρξε κατάπαυση του πυρός, ούτε κυρώσεις, ούτε μεγαλοπρεπείς ανακοινώσεις.

«Μήπως η Ουκρανία και η Ευρώπη επρόκειτο να αποκλειστούν από μια συμφωνία που καταρτίστηκε κεκλεισμένων των θυρών από τις δύο μεγαλύτερες πυρηνικές δυνάμεις του κόσμου;» διερωτάται το δημοσίευμα. «Όχι, προφανώς, εάν η Ουκρανία και οι εταίροι της μπορούν να το αποτρέψουν», απαντάει ο ανταποκριτής Frank Gardner.

Η παρουσία του Στάρμερ, του Μακρόν, του Μερτς και άλλων Ευρωπαίων ηγετών δίπλα στον Ζελένσκι στην Ουάσινγκτον είναι κάτι περισσότερο από το να διασφαλιστεί ότι δεν θα πέσει ξανά σε ενέδρα στο Οβάλ Γραφείο, όπως έγινε στις 28 Φεβρουαρίου.

Είναι αποφασισμένοι να διαμηνύσουν στον Ντόναλντ Τραμπ δύο πράγματα: πρώτον, ότι δεν μπορεί να υπάρξει ειρηνευτική συμφωνία για την Ουκρανία χωρίς την άμεση εμπλοκή της Ουκρανίας και δεύτερον, ότι πρέπει να υποστηρίζεται από «ακλόνητες» εγγυήσεις ασφαλείας .

Πάνω απ’ όλα, οι ηγέτες της Ευρώπης θέλουν ο Πρόεδρος των ΗΠΑ να δει ότι η Ουκρανία και η Ευρώπη παρουσιάζουν ένα ενιαίο μέτωπο και είναι πρόθυμοι να διασφαλίσουν ότι δεν θα επηρεαστεί από την προσωπική του σχέση με τον Βλαντιμίρ Πούτιν ώστε να υποκύψει στις απαιτήσεις του Ρώσου ηγέτη.

Ο Τραμπ συμπαθεί τον Στάρμερ και τον ακούει, και σε ένα μήνα θα μεταβεί στο Ηνωμένο Βασίλειο για επίσημη επίσκεψη. Του αρέσει επίσης ο Μαρκ Ρούτε, ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ που θα παραστεί στη συνάντηση – ένας άνθρωπος που μερικές φορές αποκαλείται «ο ψιθυριστής του Τραμπ», γράφει το BBC.

Και προσθέτει με νόημα ότι «ο Πρόεδρος των ΗΠΑ φαίνεται να μην συμπαθεί τον Μακρόν και ο Λευκός Οίκος επέκρινε πρόσφατα έντονα την πρόθεσή του να αναγνωρίσει άνευ όρων ένα παλαιστινιακό κράτος στην επόμενη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ»

Για να έχει κάποια πιθανότητα να λειτουργήσει μια ειρηνευτική συμφωνία στην Ουκρανία, πρέπει κάτι να αλλάξει, σημειώνει το έγκυρο βρετανικό ΜΜΕ.

Οι Ευρωπαίοι ηγέτες έχουν δηλώσει επανειλημμένα ότι τα διεθνή σύνορα δεν μπορούν να αλλάξουν με τη βία και ο Ζελένσκι έχει υπογραμμίσει ξανά και ξανά ότι δεν θα παραχωρήσει γη – εξάλλου το σύνταγμα της Ουκρανίας το απαγορεύει.

Αλλά ο Πούτιν θέλει το Ντονμπάς, του οποίου οι δυνάμεις ελέγχουν ήδη περίπου το 85%, και δεν έχει καμία απολύτως πρόθεση να παραδώσει ποτέ πίσω την Κριμαία.

Εάν η Ουκρανία μπορεί να λάβει το είδος των εγγυήσεων ασφαλείας που συζητούνται τώρα, επαρκείς για να αποτρέψουν οποιαδήποτε μελλοντική ρωσική επιθετικότητα και, ως εκ τούτου, να διαφυλάξουν την ανεξαρτησία της ως ελεύθερο και κυρίαρχο κράτος, τότε αυτό θα ήταν μια μορφή νίκης.

Φαίνεται ότι αυτό που συζητούν οι ΗΠΑ και η Ρωσία είναι μια πρόταση που ανταλλάσσει σε γενικές γραμμές κάποια ουκρανική γη με εγγυήσεις ασφαλείας και ότι δεν θα χρειαστεί να παραχωρήσει πλέον τίποτα στη Ρωσία.

Αλλά τα ερωτήματα είναι τεράστια. Θα μπορούσε η Ουκρανία να αποδεχτεί μια συμφωνία που θα τερματίζει τον πόλεμο αλλά θα της κοστίζει γη, ειδικά όταν τόσες χιλιάδες έχουν πεθάνει προσπαθώντας να σώσουν αυτή τη γη;

Αν της ζητηθεί να παραχωρήσει το υπόλοιπο 30% της περιφέρειας Ντόνετσκ που η Ρωσία δεν έχει ακόμη καταλάβει, τότε μήπως αυτό αφήνει την πορεία προς το Κίεβο επικίνδυνα απροστάτευτη;

Και τι γίνεται με τον πολυδιαφημισμένο «Συνασπισμό των Προθύμων»;

Οι προηγούμενες συζητήσεις για την ανάπτυξη δεκάδων χιλιάδων στρατιωτών στο ουκρανικό έδαφος έχουν έκτοτε περιοριστεί.

Τώρα πρόκειται περισσότερο για την «προστασία του ουρανού και της θάλασσας», ενώ παράλληλα οι δυτικοί σύμμαχοι βοηθούν την Ουκρανία να ανοικοδομήσει τον στρατό της.

«Αλλά ακόμα κι αν επικρατήσει ειρήνη στο πεδίο της μάχης, εξακολουθούμε να βρισκόμαστε σε ένα επικίνδυνο έδαφος» καταλήγει το δημοσίευμα.

Το πρόγραμμα των συναντήσεων στην Ουάσιγκτον

19:00 ώρα Ελλάδος: Οι Ευρωπαίοι ηγέτες φτάνουν στον Λευκό Οίκο

20:00 ώρα Ελλάδος -(1:15 μ.μ. ώρα Ανατολικής Αμερικής): Ο Τραμπ υποδέχεται τον Ζελένσκι

20:15: Διμερής συνάντηση μεταξύ Τραμπ και Ζελένσκι

21:15: Ο Τραμπ υποδέχεται τους Ευρωπαίους ηγέτες

22:00: Συνάντηση με Ευρωπαίους ηγέτες

Πηγή: BBC

