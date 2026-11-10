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Το μοντέλο ανήρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στιγμιότυπα από τη βραδιά, όπου εμφανίζεται με πλατινέ ξανθά μαλλιά.

Η ίδια εξέφρασε τη στήριξή της στη δράση Hockey Fights Cancer, η οποία στοχεύει στην ευαισθητοποίηση για τον καρκίνο.

Το ζευγάρι διατηρεί σχέση από τις αρχές του 2026 και πραγματοποίησε την πρώτη του δημόσια εμφάνιση τον Φεβρουάριο.

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Το φως της δημοσιότητας είδαν οι τρυφερές φωτογραφίες της Μπέλα Χαντίντ με τον σύντροφο, Νέιθαν Λέισι, οι οποίοι παρακολούθησαν αγώνα χόκεϊ των Colorado Avalanche, το βράδυ του Σαββάτου 7 Νοεμβρίου 2026.

Οι φωτογραφίες της Μπέλα Χαντίντ με τον σύντροφό της

Η 30χρονη Μπέλα Χαντίντ εμφανίζεται ιδιαίτερα χαμογελαστή στο πλευρό του συντρόφου της, ενώ την προσοχή των διαδικτυακών φίλων του μοντέλου τράβηξε και η αλλαγή στην εμφάνισή της, καθώς στις φωτογραφίες έχει πλατινέ ξανθά μαλλιά.

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Σε μία από τις φωτογραφίες που δημοσίευσε, ο Νέιθαν Λέισι έχει περάσει το χέρι του γύρω από τους ώμους της Μπέλα Χαντίντ, ενώ σε άλλο στιγμιότυπο φαίνεται να τη δαγκώνει παιχνιδιάρικα στο μάγουλο.

Το ζευγάρι ποζάρει επίσης αγκαλιασμένο, χαμογελώντας στον φωτογραφικό φακό, σε μια σειρά από εικόνες που αποτυπώνουν τη χαλαρή ατμόσφαιρα της βραδιάς.

Στην ίδια ανάρτηση, το μοντέλο μοιράστηκε και πιο αυθόρμητες στιγμές από τον αγώνα, όπως φωτογραφίες στις οποίες απολαμβάνει ένα χοτ ντογκ, αλλά και στιγμιότυπα με φίλους που τη συνόδευσαν.

Η αλλαγή στα μαλλιά

Εκτός από τις προσωπικές στιγμές με τον σύντροφό της, η Χαντίντ τράβηξε την προσοχή και με την εμφάνισή της, καθώς τα μαλλιά της έχουν πλέον πλατινέ ξανθό χρώμα. Παραμένει, πάντως, άγνωστο αν πρόκειται για πραγματική αλλαγή ή για περούκα.

Στη λεζάντα της δημοσίευσής της, η Μπέλα Χαντίντ εξήγησε ότι η παρουσία της στον αγώνα είχε ιδιαίτερη σημασία, καθώς η διοργάνωση συνδεόταν με τη δράση «Hockey Fights Cancer», η οποία έχει στόχο την ευαισθητοποίηση γύρω από τον καρκίνο.

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Η ίδια εξέφρασε τον ενθουσιασμό της για την ατμόσφαιρα στο γήπεδο, αποθεώνοντας τόσο τους αθλητές όσο και τους φιλάθλους.

«Ανεξάρτητα από το πού βρίσκεσαι στον κόσμο, η καρδιά, το πάθος, η συντροφικότητα μεταξύ των συμπαικτών, το πάθος των παικτών και η απόλυτη, μέχρι τέλους, με τον καλύτερο τρόπο, αφοσίωση των φιλάθλων είναι το πιο επικό πράγμα που μπορείς να παρακολουθήσεις από κοντά όταν πρόκειται για το χόκεϊ!», έγραψε μεταξύ άλλων.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, η Μπέλα Χαντίντ και ο Νέιθαν Λέισι διατηρούν σχέση από τις αρχές του 2026. Οι δυο τους είχαν εμφανιστεί για πρώτη φορά μαζί τον Φεβρουάριο, κατά τη διάρκεια της Εβδομάδας Μόδας του Μιλάνου, πυροδοτώντας τις πρώτες συζητήσεις για τη σχέση τους.

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Όπως αναφέρει το Page Six, ο Νέιθαν Λέισι κατάγεται από το Κολοράντο, ενώ η οικογένειά του δραστηριοποιείται στον κατασκευαστικό κλάδο, διαθέτοντας εταιρεία στο Κρέστεντ Μπιούτ.

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