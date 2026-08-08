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Η συγκεκριμένη επιλογή αποτελεί τάση για το φθινόπωρο, καθώς αναδεικνύει τη φυσικότητα και προσδίδει πολυδιάστατη κίνηση στο τελικό αποτέλεσμα.

Το sandy blonde θεωρείται ευέλικτο χρώμα, διότι ταιριάζει σε διαφορετικούς τόνους επιδερμίδας και επιτρέπει μια ομαλή μετάβαση κατά την εμφάνιση της φυσικής ρίζας.

Η τεχνική αυτή βασίζεται σε διακριτικά highlights που προσφέρουν φωτεινότητα, μειώνοντας παράλληλα την ανάγκη για συχνές επισκέψεις στο κομμωτήριο για συντήρηση.

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Αν αναζητάτε την ξανθιά απόχρωση που θα πρωταγωνιστήσει από το τέλος του καλοκαιριού και θα συνεχίσει να αποτελεί τάση και το φθινόπωρο, η Bella Hadid φαίνεται πως έχει ήδη δώσει την απάντηση. Το μοντέλο άφησε πίσω το χαρακτηριστικό καστανό χρώμα των μαλλιών της και υιοθέτησε ένα πολυδιάστατο sandy blonde, έναν τόνο που συνδυάζει τη φωτεινότητα του ξανθού με τη φυσικότητα του μπεζ και του μελί.

Το νέο hair look της αποκαλύφθηκε μέσα από πρόσφατες φωτογραφίες της και γρήγορα κέντρισε το ενδιαφέρον. Η αλλαγή ξεχωρίζει όχι μόνο επειδή πρόκειται για μία από τις πιο χαρακτηριστικές μεταμορφώσεις που έχει κάνει στα μαλλιά της η Bella Hadid τα τελευταία χρόνια, αλλά και επειδή αντανακλά τη γενικότερη τάση προς πιο φυσικές και «ήσυχες» αποχρώσεις, οι οποίες αναδεικνύουν τη λάμψη των μαλλιών αντί να την επισκιάζουν.

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Σε σχέση με τα ψυχρά πλατινέ ξανθά ή τις ιδιαίτερα θερμές honey blonde αποχρώσεις, το sandy blonde βρίσκεται κάπου στη μέση, αποτελώντας ουσιαστικά τη «χρυσή τομή». Συνδυάζει μπεζ, μελί και απαλούς ξανθούς τόνους, δημιουργώντας την εντύπωση ενός χρώματος που έχει ανοίξει φυσικά από τον ήλιο.

Η πολυτονικότητα αυτή χαρίζει περισσότερη διάσταση στο χρώμα, κάνει το αποτέλεσμα να δείχνει πιο πολυτελές και προσθέτει κίνηση στα μαλλιά.

Γιατί το sandy blonde αναμένεται να γίνει παντού τάση;

Ένα από τα μεγαλύτερα πλεονεκτήματα της συγκεκριμένης απόχρωσης είναι η ευελιξία της. Το sandy blonde δεν κινείται ούτε σε πολύ ψυχρούς ούτε σε ιδιαίτερα θερμούς τόνους, γεγονός που επιτρέπει την προσαρμογή του σε διαφορετικούς τόνους επιδερμίδας αλλά και σε διαφορετικές φυσικές βάσεις μαλλιών.

Επιπλέον, όταν η φυσική ρίζα αρχίζει να εμφανίζεται, η μετάβαση παραμένει πιο ομαλή και φυσική. Αυτό σημαίνει ότι μειώνεται η ανάγκη για πολύ συχνές επισκέψεις στο κομμωτήριο προκειμένου να διατηρηθεί το αποτέλεσμα.

Σε ποιες ταιριάζει η συγκεκριμένη απόχρωση;

Το sandy blonde δείχνει ιδιαίτερα κολακευτικό σε όσες έχουν ουδέτερους ή θερμούς υποτόνους στην επιδερμίδα. Παράλληλα, μπορεί να εφαρμοστεί τόσο σε φυσικά ξανθές όσο και σε ανοιχτές καστανές βάσεις.

Με τη χρήση των κατάλληλων ανταύγειων, ο colorist μπορεί να προσαρμόσει την τελική απόχρωση στις ανάγκες και το προσωπικό στιλ κάθε γυναίκας, δημιουργώντας ένα αποτέλεσμα που θα είναι περισσότερο ψυχρό ή, αντίθετα, πιο θερμό.

Αν η νέα εμφάνιση της Bella Hadid σας έχει ήδη πείσει, μπορείτε να ζητήσετε ένα sandy blonde με απαλή διάσταση και διακριτικά, διάχυτα highlights.

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Το ζητούμενο δεν είναι ένα απόλυτα ομοιόμορφο ξανθό, αλλά ένα χρώμα με φυσική όψη, φωτεινότητα και βάθος, ώστε τα μαλλιά να δείχνουν σαν να έχουν ανοίξει διακριτικά από τον ήλιο.