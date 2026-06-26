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Η ίδια αναφέρθηκε σε έντονη σωματική εξάντληση και ψυχική καταπόνηση που προκαλούν οι συνεχείς υποτροπές της ασθένειας.

Παρά την πιστή εφαρμογή των ιατρικών θεραπευτικών πρωτοκόλλων, η ασθενής βιώνει συχνά περιόδους έντονου πόνου και περιορισμένης κινητικότητας.

Η Hadid εξήγησε ότι η αδυναμία του σώματός της να ανταποκριθεί στις καθημερινές δραστηριότητες την οδηγεί συχνά σε αισθήματα απομόνωσης.

Από τη νόσο του Lyme πάσχουν επίσης η μητέρα και ο αδελφός της, οι οποίοι αντιμετωπίζουν παρόμοια προβλήματα υγείας.

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Η Bella Hadid άνοιξε για ακόμη μία φορά την καρδιά της, δημοσιεύοντας μια σειρά από συγκλονιστικά Instagram Stories στα οποία περιγράφει τη δύσκολη καθημερινότητα που βιώνει εξαιτίας της χρόνιας νόσου του Lyme. Το διάσημο μοντέλο, που διαγνώστηκε το 2012 σε ηλικία μόλις 16 ετών, αποκάλυψε πως περνά μία ακόμη έντονη έξαρση της ασθένειας, η οποία έχει επηρεάσει τόσο τη σωματική όσο και την ψυχική της υγεία.

Σε μία από τις πιο συγκινητικές αναρτήσεις της, η Hadid δημοσίευσε φωτογραφία όπου εμφανίζεται ξαπλωμένη στο κρεβάτι με δάκρυα στα μάτια, εξηγώντας πως η κατάστασή της έχει φτάσει σε σημείο να λαχανιάζει ακόμη και μέχρι να περπατήσει από το δωμάτιο στην κουζίνα. Παρά το γεγονός ότι, όπως λέει, έχει ακολουθήσει όλα τα θεραπευτικά πρωτόκολλα που της έχουν προτείνει οι γιατροί της, εξακολουθεί να μην βλέπει βελτίωση.

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Η ίδια περιέγραψε με ειλικρίνεια τα συμπτώματα που αντιμετωπίζει καθημερινά: έντονο πόνο, εξάντληση, ακραία κόπωση, άγχος, «brain fog», λοιμώξεις και ψυχικό τραύμα. Όπως εξομολογήθηκε, αυτές οι συνεχείς εξάρσεις οδηγούν συχνά σε βαθιά απομόνωση και κατάθλιψη, ενώ το πιο δύσκολο είναι η αβεβαιότητα. «Νομίζεις ότι βρήκες επιτέλους τη σωστή θεραπεία και ξαφνικά όλα αρχίζουν ξανά από την αρχή», έγραψε χαρακτηριστικά.

Η Bella αποκάλυψε ακόμη ότι κοιμάται πάνω από 11 ώρες την ημέρα, χρειάζεται καθημερινά ύπνο μέσα στη μέρα και αισθάνεται τόσο εξαντλημένη ώστε δεν έχει ενέργεια ούτε για τις πιο απλές δραστηριότητες. Με αρκετή δόση αυτοσαρκασμού ανέφερε πως είχε φτάσει στο σημείο να πιστεύει ότι πάσχει από «άλλες δώδεκα ασθένειες», ενώ αστειεύτηκε πως το μεγαλύτερο επίτευγμα της ημέρας ήταν ότι κατάφερε να κάνει μπάνιο χωρίς να λιποθυμήσει, ζητώντας χαριτολογώντας από τους διαδικτυακούς της φίλους να της στείλουν… ένα μπισκότο ως επιβράβευση.

Λίγες ώρες αργότερα επέστρεψε με νέα ανάρτηση, καθησυχάζοντας όσους ανησύχησαν. Εξήγησε ότι αυτή είναι η πραγματικότητα που βιώνει εδώ και περίπου 15 χρόνια και πως, παρά τη συγκινησιακή φόρτιση, έχει μάθει να αντιμετωπίζει τις συνεχείς διακυμάνσεις της υγείας της. Παραδέχτηκε, ωστόσο, ότι τη συγκεκριμένη ημέρα λύγισε επειδή ένιωσε πως το μυαλό της μπορεί να ονειρεύεται και να σχεδιάζει, αλλά το σώμα της αδυνατεί να την ακολουθήσει.

Η μάχη της Bella Hadid με τη νόσο του Lyme είναι γνωστή εδώ και χρόνια. Το 2023 είχε ανακοινώσει πως, ύστερα από περισσότερες από 100 ημέρες εντατικής θεραπείας και σχεδόν 15 χρόνια ταλαιπωρίας, ένιωθε επιτέλους υγιής και έτοιμη να επιστρέψει στην καθημερινότητά της. Ωστόσο, οι υποτροπές συνεχίστηκαν και κατά διαστήματα την ανάγκασαν να αποσυρθεί από τις επαγγελματικές της υποχρεώσεις για να αφοσιωθεί στην αποκατάσταση της υγείας της.

Η νόσος του Lyme είναι βακτηριακή λοίμωξη που μεταδίδεται μέσω τσιμπήματος μολυσμένου τσιμπουριού. Όταν διαγνωστεί και αντιμετωπιστεί έγκαιρα θεραπεύεται στις περισσότερες περιπτώσεις, όμως ορισμένοι ασθενείς συνεχίζουν να εμφανίζουν επίμονα συμπτώματα, όπως έντονη κόπωση, μυϊκούς πόνους, γνωστικές δυσκολίες και νευρολογικές διαταραχές, τα οποία μπορεί να επηρεάζουν σημαντικά την ποιότητα ζωής τους.

Η οικογένεια Hadid γνωρίζει πολύ καλά αυτή τη μάχη, καθώς τόσο η μητέρα της Bella, Yolanda Hadid, όσο και ο αδελφός της, Anwar Hadid, έχουν επίσης διαγνωστεί με τη νόσο του Lyme, με τη Yolanda να έχει δηλώσει στο παρελθόν ότι θα έκανε τα πάντα για να βρεθεί μια θεραπεία που θα επέτρεπε στα παιδιά της να ζήσουν μια φυσιολογική ζωή.

Με πληροφορίες από People / Usmagazine /