Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η Μπλέικ Λάιβλι ζητά από τον Τζάστιν Μπαλντόνι οκτώ εκατομμύρια δολάρια για την κάλυψη των νομικών εξόδων που προέκυψαν κατά την επιτυχή υπεράσπισή της στην υπόθεση Wayfarer.

Οι δικηγόροι της ηθοποιού υποστηρίζουν ότι η εκτενής διαδικασία συλλογής αποδεικτικών στοιχείων και η μεγάλη δημοσιότητα της υπόθεσης αύξησαν σημαντικά το κόστος της νομικής εκπροσώπησης.

Ο δικαστής Λιούις Τζ.

Λίμαν έκρινε ότι η Λάιβλι δικαιούται να διεκδικήσει τα έξοδά της, καθώς πληροί τις προϋποθέσεις του νόμου για την προστασία από εκδικητικές αγωγές δυσφήμησης.

Ο Μπαλντόνι και η Wayfarer Studios οφείλουν να απαντήσουν στο αίτημα έως τις 13 Ιουλίου, με τον δικαστή να καλείται να αποφασίσει για το τελικό ποσό της αποζημίωσης.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Η Μπλέικ Λάιβλι και ο Τζάστιν Μπαλντόνι έχουν επιστρέψει το τελευταίο διάστημα στις δικαστικές αίθουσες με την ηθοποιό να ζητάει από τον σκηνοθέτη οκτώ εκατομμύρια δολάρια για αμοιβές δικηγόρων και δικαστικά έξοδα που προέκυψαν κατά την «επιτυχή υπεράσπισή της στην υπόθεση Wayfarer».

Συνεχίζεται η διαμάχη Λάιβλι – Μπαλντόνι

Οι δικηγόροι της ανέφεραν ότι η δουλειά που απαιτήθηκε για να απορριφθεί η αγωγή ήταν «εκτενής και απαραίτητη για να επιτευχθεί η πλήρης νίκη που εξασφαλίστηκε», προσθέτοντας ότι η Λάιβλι «έχει πληρώσει και συνεχίζει να πληρώνει» τους νομικούς της λογαριασμούς. Ανέφεραν επίσης ότι θα ζητήσει «τυχόν πρόσθετες αμοιβές δικηγόρων» που θα προκύψουν από τη δικαστική διεκδίκηση του ίδιου του αιτήματος αποζημίωσης για τα έξοδα.

Advertisement

Advertisement

Το δικόγραφο υποστηρίζει ότι η ασυνήθιστα μεγάλη δημοσιότητα της υπόθεσης αύξησε το κόστος, επικαλούμενο «σημαντική προσοχή από τα μέσα ενημέρωσης, με χιλιάδες αρχειοθετημένα και αναδημοσιευμένα άρθρα», καθώς και εκτεταμένη διαδικασία συλλογής αποδεικτικών στοιχείων, που περιλάμβανε περισσότερα από 7.000 έγγραφα τα οποία προσκόμισε η Λάιβλι και δεκάδες χιλιάδες ακόμη από τα μέρη της Wayfarer και τρίτους.

Blake Lively Seeks $8.04M From Justin Baldoni https://t.co/DNcQiFwH2U June 30, 2026

Αν και η Λάιβλι έχει πλέον προσδιορίσει το ποσό που θεωρεί ότι της οφείλεται, η διαμάχη απέχει πολύ από το τέλος της. Ο δικαστής Λιούις Τζ. Λίμαν έχει διατάξει τον 42χρονο Μπαλντόνι και τη Wayfarer Studios να απαντήσουν στο αίτημα έως τις 13 Ιουλίου, μετά την οποία θα αποφασίσει αν θα επιδικάσει ολόκληρο το ποσό, αν θα το μειώσει ή αν θα απορρίψει συνολικά τμήματα του αιτήματος.

Το αίτημα έρχεται λιγότερο από δύο εβδομάδες αφότου ο δικαστής Λιούις Τζ. Λίμαν έκρινε ότι η Λάιβλι δικαιούται να διεκδικήσει αμοιβές δικηγόρων και έξοδα βάσει του άρθρου 47.1 του Αστικού Κώδικα της Καλιφόρνιας, το οποίο προστατεύει άτομα από εκδικητικές αγωγές συκοφαντικής δυσφήμησης μετά από καταγγελία σεξουαλικής παρενόχλησης, διακρίσεων ή αντιποίνων.

Ο Λίμαν έκρινε ότι η Λάιβλι πληροί τις προϋποθέσεις ως επικρατήσασα εναγόμενη βάσει του νόμου και μπορεί να ζητήσει αποζημίωση για νομικές αμοιβές που συνδέονται με την υπεράσπισή της απέναντι στους ισχυρισμούς του Μπαλντόνι περί δυσφήμησης. Έκρινε επίσης ότι οποιαδήποτε αξίωση για τριπλάσια ή τιμωρητική αποζημίωση θα έπρεπε να ασκηθεί μέσω ξεχωριστής αγωγής ή ανταγωγής, δικαίωμα που διατηρήθηκε στη συμφωνία συμβιβασμού των μερών.

Η νομική διαμάχη προέκυψε από την παραγωγή και την προώθηση της ταινίας It Ends With Us και κλιμακώθηκε με αντικρουόμενες αγωγές μεταξύ της Λάιβλι και του Μπαλντόνι, πριν τα μέρη καταλήξουν σε συμβιβασμό τον Μάιο, λίγες εβδομάδες πριν από την προγραμματισμένη δίκη.