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Οι Αμερικανοί απεσταλμένοι μετέφεραν νέες ιδέες στο Κίεβο, μετά από συνομιλίες με τον Ρώσο πρόεδρο που διήρκεσαν περισσότερες από τρεις ώρες.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι εμφανίστηκε επιφυλακτικός για το ενδεχόμενο άμεσης λύσης, τονίζοντας ότι τα εδαφικά ζητήματα πρέπει να επιλυθούν σε επίπεδο ηγετών.

Το Κρεμλίνο δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο μελλοντικής τηλεφωνικής επικοινωνίας μεταξύ του Βλαντιμίρ Πούτιν και του Ντόναλντ Τραμπ για διπλωματικά θέματα.

Ευρωπαίοι αξιωματούχοι συζήτησαν τις οικονομικές ανάγκες της Ουκρανίας για τα επόμενα έτη, εν μέσω προβλέψεων για συνέχιση των ρωσικών πολεμικών επιχειρήσεων.

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Χωρίς να φαίνεται ότι εγκαταλείπει τον στόχο της συνέχισης του πολέμου στην Ουκρανία εμφανίζεται ο Βλαντιμίρ Πούτιν, μετά τη συνάντηση που είχε με τους Αμερικανούς απεσταλμένους Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ, σύμφωνα με το Bloomberg.

Πηγές που γνωρίζουν τις εξελίξεις ανέφεραν ότι από τις συνομιλίες στο Κρεμλίνο δεν προέκυψε κάποια σημαντική εξέλιξη. Οι ίδιες πηγές υποστηρίζουν πως ο Ρώσος πρόεδρος παραμένει αποφασισμένος να θέσει υπό τον πλήρη έλεγχο της Ρωσίας ολόκληρη την ανατολική περιοχή του Ντονέτσκ και εκτιμά ότι οι ρωσικές δυνάμεις είναι σε θέση να πετύχουν τον συγκεκριμένο στόχο μέσα στους επόμενους έξι μήνες.

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Την ίδια ώρα, ανοιχτό παραμένει το ενδεχόμενο μιας τηλεφωνικής συνομιλίας μεταξύ του Πούτιν και του Ντόναλντ Τραμπ, με αντικείμενο τη διπλωματική κινητικότητα του Σαββατοκύριακου. Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε τη Δευτέρα, σύμφωνα με το Interfax, ότι μια τέτοια επικοινωνία είναι πιθανή.

Ο Πεσκόφ δεν απέκλεισε, επίσης, την επανέναρξη των τριμερών διαπραγματεύσεων Ρωσίας, Ουκρανίας και ΗΠΑ. Ωστόσο, όπως σημείωσε, είναι ακόμη πολύ νωρίς για να γίνει λόγος σχετικά με το πότε ή πού θα μπορούσαν να πραγματοποιηθούν.

Τι ειπώθηκε στη συνάντηση Πούτιν – Αμερικανών απεσταλμένων

Από την πλευρά του Κρεμλίνου, ο σύμβουλος του Ρώσου προέδρου για θέματα εξωτερικής πολιτικής Γιούρι Ουσάκοφ έδωσε διαφορετικό τόνο, χαρακτηρίζοντας τις συνομιλίες του Σαββάτου «ουσιαστικές, εποικοδομητικές, εξαιρετικά ειλικρινείς και βασισμένες στην εμπιστοσύνη».

Η συνάντηση του Πούτιν με τους Γουίτκοφ και Κούσνερ διήρκεσε περισσότερες από τρεις ώρες. Μετά την ολοκλήρωσή της, οι δύο Αμερικανοί απεσταλμένοι συνέχισαν το ταξίδι τους από τη Μόσχα προς το Κίεβο, όπου την Κυριακή πραγματοποίησαν την πρώτη τους επίσκεψη στην ουκρανική πρωτεύουσα και συναντήθηκαν με τον Πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Ο Στιβ Γουίτκοφ δήλωσε αργότερα σε συνέντευξη Τύπου ότι υπήρξε πρόοδος κατά τις συνομιλίες στη Μόσχα. «Σημειώσαμε πρόοδο στη Μόσχα», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας: «Έχουμε νέες ιδέες και τις μεταφέραμε στο Κίεβο».

Επιφυλακτικός ο Ζελένσκι

Πιο συγκρατημένος ως προς τις προοπτικές μιας άμεσης λύσης εμφανίστηκε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Στις συνομιλίες στο Κίεβο συμμετείχαν, μεταξύ άλλων, και οι επικεφαλής των υπηρεσιών εθνικής ασφάλειας της Βρετανίας, της Γαλλίας και της Γερμανίας.

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Ο Ουκρανός πρόεδρος δεν έδειξε να βλέπει ένα γρήγορο τέλος του πολέμου. Αντίθετα, η Ουκρανία προετοιμάζεται για έναν ακόμη δύσκολο χειμώνα, ενώ παράλληλα επιχειρεί να ενισχύσει την αντιαεροπορική της άμυνα, προκειμένου να αντιμετωπίσει τις ρωσικές επιθέσεις.

«Το σημαντικότερο είναι να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε ενεργά μαζί, ώστε να διατηρηθεί η διπλωματική διαδικασία σε εξέλιξη», έγραψε ο Ζελένσκι τη Δευτέρα σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. «Προετοιμάζουμε τις επόμενες συναντήσεις και επικοινωνίες», πρόσθεσε.

Παράλληλα με τις διπλωματικές επαφές, εξετάζονται και οι οικονομικές ανάγκες της Ουκρανίας. Ο Ευρωπαίος Επίτροπος Οικονομίας και Παραγωγικότητας, Βάλντις Ντομπρόβσκις, είχε τη Δευτέρα διαδικτυακή συνομιλία με τον Ουκρανό πρωθυπουργό Σεργκίι Κορέτσκι.

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Αντικείμενο της συζήτησης ήταν οι οικονομικές ανάγκες της Ουκρανίας για την περίοδο 2026-2027. Σύμφωνα με ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αυτό γίνεται καθώς οι προβλέψεις δείχνουν ότι «η επιτιθέμενη Ρωσία θα συνεχίσει να διεξάγει τον πόλεμό της καθ’ όλη τη διάρκεια του επόμενου έτους».

Η εντατικοποίηση των διπλωματικών επαφών σημειώνεται μετά τις διαπραγματεύσεις υπό την ηγεσία των ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου Ρωσίας-Ουκρανίας. Η σύγκρουση βρίσκεται πλέον στο πέμπτο έτος και, σύμφωνα με το Bloomberg, ουσιαστικά βρίσκεται σε αδιέξοδο από τον Φεβρουάριο, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ στράφηκε στη σύγκρουση με το Ιράν.

Επιμένει στις εδαφικές απαιτήσεις ο Πούτιν

Κεντρικό ζήτημα στις διαπραγματεύσεις παραμένει το Ντονέτσκ. Ο Βλαντίμιρ Πούτιν εξακολουθεί να απαιτεί από την Ουκρανία να παραδώσει το υπόλοιπο τμήμα της ανατολικής περιοχής, ως προϋπόθεση στο πλαίσιο οποιασδήποτε συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου.

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Το Κίεβο έχει επανειλημμένα απορρίψει το συγκεκριμένο αίτημα, αρνούμενο να παραδώσει μια αμυντική ζώνη που αποτελείται από πόλεις της περιοχής και τις οποίες οι ρωσικές δυνάμεις δεν έχουν καταφέρει να καταλάβουν, παρά τις μάχες που συνεχίζονται εκεί από το 2014.

«Τα εδαφικά ζητήματα θα πρέπει να επιλυθούν σε επίπεδο ηγετών», δήλωσε ο Ζελένσκι την Κυριακή, υπογραμμίζοντας έτσι ότι τα εδαφικά ζητήματα παραμένουν ένα από τα πιο δύσκολα σημεία στις προσπάθειες για διπλωματική λύση.

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