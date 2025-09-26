Ευρωπαίοι διπλωμάτες προειδοποίησαν το Κρεμλίνο αυτή την εβδομάδα ότι το ΝΑΤΟ είναι έτοιμο να ανταποκριθεί με όλη τη δύναμή του σε περαιτέρω παραβιάσεις του εναερίου χώρου του, συμπεριλαμβανομένης της κατάρριψης αεροσκαφών της Ρωσίας, σύμφωνα με αξιωματούχους που επικαλείται αποκαλυπτικό δημοσίευμα του Bloomberg.

Σε μια τεταμένη συνάντηση στη Μόσχα, οι Βρετανοί, Γάλλοι και Γερμανοί απεσταλμένοι εξέφρασαν τις ανησυχίες τους για την εισβολή τριών μαχητικών αεροσκαφών MiG-31 πάνω από την Εσθονία την περασμένη εβδομάδα, σύμφωνα με τους αξιωματούχους, οι οποίοι μίλησαν υπό τον όρο της ανωνυμίας, καθώς οι συνομιλίες πραγματοποιήθηκαν κεκλεισμένων των θυρών. Μετά τη συζήτηση, κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η παραβίαση ήταν μια σκόπιμη τακτική που διατάχθηκε από Ρώσους διοικητές.

Advertisement

Advertisement

Σύμφωνα με το επίμαχο δημοσίευμα, κατά τη διάρκεια των συνομιλιών Ρώσος διπλωμάτης υποστήριξε ότι οι παραβιάσεις ήταν αντίποινα για ουκρανικές επιθέσεις στην Κριμαία, κατηγορώντας το ΝΑΤΟ για στήριξη αυτών των επιχειρήσεων. «Ως εκ τούτου, η Μόσχα θεωρεί ότι βρίσκεται ήδη σε σύγκρουση με ευρωπαϊκές χώρες».

Οι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι παρατήρησαν ότι η ρωσική αντιπροσωπεία κατέγραφε εκτενώς τις δηλώσεις τους, γεγονός που δείχνει πιθανή εντολή για άμεση ενημέρωση της ηγεσίας στο Κρεμλίνο για τη θέση του ΝΑΤΟ.

Εκπρόσωπος της γερμανικής κυβέρνησης επιβεβαίωσε ότι πραγματοποιήθηκε συνάντηση και ότι οι πρεσβευτές δήλωσαν ξεκάθαρα πως οι παραβιάσεις πρέπει να σταματήσουν.

Πηγή: Bloomberg