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Η Μπόνι Τάιλερ έχει ανακτήσει τις αισθήσεις της μετά από τεχνητό κώμα στο οποίο είχε τεθεί έπειτα από επείγουσα χειρουργική επέμβαση στο έντερο.

Ωστόσο, η 75χρονη τραγουδίστρια και τραγουδοποιός εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε μονάδα εντατικής θεραπείας, καθώς η κατάσταση της υγείας της παραμένει κρίσμη. Οι γιατροί την είχαν θέσει σε προσωρινή κατάσταση βαθιάς καταστολής τον περασμένο μήνα, προκειμένου να διευκολυνθεί η ανάρρωσή της μετά την επέμβαση, η οποία πραγματοποιήθηκε σε νοσοκομείο κοντά στην κατοικία της στο Φάρο της Πορτογαλίας.

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Σύμφωνα με εκπρόσωπό της, η Μπόνι Τάιλερ δεν βρίσκεται πλέον σε κώμα, αλλά εξακολουθεί να είναι σοβαρά άρρωστη.

«Η Μπόνι δεν βρίσκεται πλέον σε κώμα, αλλά παραμένει σοβαρά ασθενής. Παρότι η κατάστασή της βελτιώνεται, η διαδικασία της ανάρρωσης είναι αργή», ανέφερε ο εκπρόσωπος.

Bonnie Tyler wakes from induced coma but still 'seriously ill' https://t.co/gmsTbB0Rvi pic.twitter.com/DcrcKrvS6N — LADbible (@ladbible) June 15, 2026

Παρά τη σοβαρότητα της κατάστασης, οι θεράποντες ιατροί εκτιμούν ότι η ερμηνεύτρια των επιτυχιών Total Eclipse of the Heart και Holding Out for a Hero αναμένεται να αναρρώσει πλήρως.

Στις 7 Μαΐου, εκπρόσωπός της είχε ανακοινώσει ότι οι γιατροί αποφάσισαν να τη θέσουν σε τεχνητό κώμα για να υποστηρίξουν τη μετεγχειρητική αποκατάστασή της.

Μία ημέρα νωρίτερα είχε γίνει γνωστό ότι η τραγουδίστρια μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο για επείγουσα χειρουργική επέμβαση στο έντερο. Σε ανακοίνωση που δημοσιεύθηκε στην επίσημη ιστοσελίδα της αναφερόταν ότι η επέμβαση ολοκληρώθηκε με επιτυχία και ότι η ίδια βρισκόταν στο στάδιο της ανάρρωσης.

Η Μπόνι Τάιλερ, η οποία μοιράζει τον χρόνο της μεταξύ του Φάρο και της γενέτειράς της στη Νότια Ουαλία, έχει διαγράψει μια μακρά και επιτυχημένη πορεία στη μουσική βιομηχανία, με τρεις υποψηφιότητες για βραβεία Grammy και την απονομή του τίτλου MBE το 2022 για την προσφορά της στη μουσική.