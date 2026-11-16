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Η συγγραφέας αποδίδει τον χαρακτήρα του στην αυταρχική ανατροφή από τη γιαγιά του, η οποία επηρέασε καθοριστικά την ψυχοσύνθεση και τις μετέπειτα αποφάσεις του.

Η σύζυγός του, Μπριζίτ Μακρόν, επισημαίνει στο βιβλίο ότι ο πρόεδρος δεν έχει ξεπεράσει την επιρροή της γιαγιάς του και υποστηρίζει πως χρειάζεται ψυχανάλυση.

Παράλληλα, το έργο αναλύει την ιδιαίτερη προσωπική τους σχέση και τον τρόπο με τον οποίο η έλλειψη αυτοκριτικής του Μακρόν επηρεάζει τη διακυβέρνησή του σήμερα.

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Έναν απομονωμένο, εγωιστή που αρνείται να αναγνωρίσει τα λάθη του, περιγράφει τον Εμαννουέλ Μακρόν, η συγγραφέας της νέας του βιογραφίας Κατρίν Νε, η οποία εστιάζει στην σκληρή παιδική ηλικία που έζησε ο Γάλλος πρόεδρος με την αυταρχική, σχεδόν σαδιστική γιαγιά του.

Μάλιστα, σε κάποιο του βιβλίου η Μπριζίτ Μακρόν αναφέρει ότι ο πρόεδρος χρειάζεται ψυχανάλυση καθώς δεν έχει καταφέρει ακόμη και σήμερα να ξεφύγει από την επιρροή της γιαγιάς του, που τον μεγάλωσε.

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Σύμφωνα με τους Times του Λονδίνου, στο βιβλίο, ο 48χρονος Γάλλος πρόεδρος λέει: «Εγώ είμαι ακόμα παιδί. Δεν υπήρξα ποτέ έφηβος. Δεν μου αρέσουν οι έφηβοι. Δεν τους καταλαβαίνω. Η γυναίκα μου τους καταλαβαίνει»,

Η έμπειρη δημοσιογράφος Νε, η οποία συνομίλησε με τον Μακρόν, τηνν κατά 24 μεγαλύτερη του Μπριζίτ και φίλους του από την παιδική του ηλικία, περιγράφει έναν εξαιρετικά ευφυή αλλά απομονωμένο άνθρωπο, που δυσκολεύεται να δεχθεί την κριτική και να αμφισβητήσει τις αποφάσεις του.

Όπως προκύπτει από το βιβλίο, τα πρώτα χρόνια της ζωής του Μακρόν καθορίστηκαν από δύο ισχυρές γυναικείες προσωπικότητες: τη γιαγιά του, Μανέτ, και αργότερα την Μπριζίτ,.

Η Μανέτ, συνταξιούχος διευθύντρια σχολείου, περιγράφεται ως μια αυταρχική γυναίκα που επιδίωκε να διαμορφώσει τον εγγονό της σε ένα προσωπικό της «αριστούργημα». Σύμφωνα με τη Νε, τον κρατούσε ουσιαστικά απομονωμένο στις σπουδές του και εξοργίστηκε όταν, σε ηλικία 14 ετών, άρχισε να βγαίνει με ένα κορίτσι. Ο νεαρός Μακρόν κατάφερε να ξανακερδίσει την εύνοιά της μόνο όταν της υποσχέθηκε: «Δεν θα ξανακοιτάξω κορίτσια».

Η συγγραφέας σημειώνει ότι ο μελλοντικός πρόεδρος της Γαλλίας είχε πολύ στενότερη σχέση με τη γιαγιά του απ’ ό,τι με τους γονείς του.

Η ίδια η Μπριζίτ Μακρόν αναγνωρίζει την καθοριστική επιρροή της Μανέτ στον σύζυγό της. «Ο Εμανουέλ δεν έχει ακόμα θάψει τη γιαγιά του. Δεν την έχει καν αντικαταστήσει. Θα έπρεπε να κάνει ψυχανάλυση», δήλωσε στη συγγραφέα.

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Το βιβλίο επανέρχεται και στην ιδιαίτερη ιστορία της σχέσης του προεδρικού ζευγαριού, που ξεκίνησε όταν ο Μακρόν ήταν μόλις 15 ετών και η Μπριζίτ 39. Εκείνη ήταν καθηγήτριά του στο θέατρο, παντρεμένη και μητέρα τριών παιδιών, ενώ ο νεαρός Εμανουέλ ήταν συμμαθητής ενός από τα παιδιά της. Σύμφωνα με τη Νε, ο Μακρόν ήταν εκείνος που ανέλαβε την πρωτοβουλία της προσέγγισης. Τα συναισθήματά του για την καθηγήτριά του περιγράφονται στο βιβλίο ως «αποπλάνηση ενός ενήλικα», ενώ φέρεται να της πρότεινε να γράψουν μαζί ένα θεατρικό έργο, προκειμένου να εξασφαλίσει χρόνο που θα μπορούσαν να περνούν οι δυο τους.

Η Μπριζίτ εκμυστηρεύτηκε αργότερα σε φίλη της ότι είχε ρωτήσει τον Μακρόν αν ήθελε να αποκτήσει δικά του παιδιά. «Όχι, θέλω να φροντίζεις μόνο εμένα», φέρεται να της απάντησε.

Η βιογραφία παρουσιάζει τον νεαρό Μακρόν ως ένα εξαιρετικά έξυπνο παιδί, το οποίο όμως παρέμενε απομονωμένο από τους συνομηλίκους του, είχε ελάχιστους φίλους και δεν έμαθε ποτέ να αποδέχεται την κριτική.

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Κατά την εκτίμηση της συγγραφέα, αυτή η απομόνωση συνεχίζεται και στην ενήλικη ζωή του, με τον Γάλλο πρόεδρο να εμφανίζεται ολοένα και πιο αποκομμένος από τους ανθρώπους γύρω του, περνώντας μεγάλο μέρος της καθημερινότητάς του στο Μέγαρο των Ηλυσίων.

Η Νε υποστηρίζει ότι ο Μακρόν έχει αναπτύξει την πεποίθηση πως οι αποφάσεις του είναι πάντοτε σωστές. Η αυτοπεποίθηση που τον οδήγησε στην προεδρία της Γαλλίας σε ηλικία μόλις 39 ετών, καθιστώντας τον τον νεότερο ηγέτη της χώρας από την εποχή του Ναπολέοντα, έχει, σύμφωνα με την ίδια, μετατραπεί σε αδυναμία αυτοκριτικής. «Η ενδοσκόπηση δεν υπάρχει στον πνευματικό του κόσμο. Ακόμη και όταν ζητά συγγνώμη, επιστρέφει αργότερα για να εξηγήσει ότι είχε δίκιο», δήλωσε πρόσφατα η συγγραφέας στο γαλλικό ραδιόφωνο France Inter.

Η ίδια συνδέει αυτό το χαρακτηριστικό με την απόφασή του να προκηρύξει πρόωρες βουλευτικές εκλογές το 2024, οι οποίες άφησαν την κυβέρνησή του χωρίς κοινοβουλευτική πλειοψηφία και βύθισαν τη Γαλλία σε παρατεταμένη πολιτική αστάθεια.

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