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Ένα στιγμιότυπο που προκάλεσε αμηχανία κατέγραψε ο φωτογραφικός φακός στη Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας, με πρωταγωνιστές τον πρόεδρο της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, και την πρωθυπουργό της Ισλανδίας, Κριστρούν Φροσταντότιρ.

Στη φωτογραφία, ο Γάλλος πρόεδρος φαίνεται να σκύβει προς το μέρος της Ισλανδής πρωθυπουργού, επιχειρώντας να την αγκαλιάσει. Ωστόσο, η Κριστρούν Φροσταντότιρ έδειξε να αποφεύγει την κίνηση, κάνοντας ένα μικρό βήμα προς τα πίσω, ενώ ταυτόχρονα είχε το χέρι της ακουμπισμένο στον ώμο του Μακρόν.

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An awkward greeting between French President Macron and Icelandic PM Kristrún Frostadóttir have gone viral. Macron appeared to lean in for a hug while greeting #Frostadóttir at a gathering of European leaders in Dublin, but she seemed to pull away. #EmmanuelMacron #DublinSummit https://t.co/mJaqkYXwI6 — Ravinder Singh (@ravindraJourno) November 13, 2026

Η αντίδρασή της δημιούργησε ένα εμφανώς αμήχανο στιγμιότυπο, καθώς η ίδια στράφηκε προς τον φωτογράφο που βρισκόταν στα δεξιά της, την ώρα που εκείνος απαθανάτιζε τη σκηνή.

Αντίθετα, ο Εμανουέλ Μακρόν εμφανιζόταν χαμογελαστός και ευδιάθετος, διατηρώντας το βλέμμα του στραμμένο στην πρωθυπουργό της Ισλανδίας, ενώ έγερνε προς το μέρος της για να την αγκαλιάσει.

REUTERS/Cathal McNaughton

Το περιστατικό καταγράφηκε στο πλαίσιο της συνάντησης Ευρωπαίων ηγετών, οι οποίοι συγκεντρώθηκαν χθες στο Δουβλίνο, στο πλαίσιο της Συνόδου της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας.

Οι ηγέτες συμμετείχαν σε συζήτηση στρογγυλής τραπέζης, με το στιγμιότυπο ανάμεσα στον Εμανουέλ Μακρόν και την Κριστρούν Φροσταντότιρ να ξεχωρίζει από τις στιγμές της συνάντησης και να καταγράφει μια απρόσμενη αλληλεπίδραση μπροστά στις κάμερες.