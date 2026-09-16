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Το δικαστήριο έκρινε τον Θάτσι ένοχο για τη δολοφονία ενενήντα έξι πολιτικών αντιπάλων και συνεργατών των σερβικών δυνάμεων από τον UCK.

Ο κατηγορούμενος αρνήθηκε όλες τις κατηγορίες, ενώ οι συνήγοροι υπεράσπισης υποστήριξαν πως δεν υπήρχαν στοιχεία που να τον συνδέουν άμεσα με τα εγκλήματα.

Οι αρχές ασφαλείας έλαβαν προληπτικά μέτρα σε πολλές πόλεις λόγω της έντασης που προκάλεσε η ετυμηγορία στην κοινή γνώμη.

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Ο πρώην πρόεδρος του Κοσόβου Χασίμ Θάτσι κρίθηκε ένοχος για εγκλήματα πολέμου στη διάρκεια του πολέμου του 1998-1999 από το Ειδικό Δικαστήριο για τα Εγκλήματα Πολέμου στο Κόσοβο που εδρεύει στη Χάγη.

25 χρόνια φυλακή για εγκλήματα πολέμου στον Θάτσι

Το δικαστήριο έκρινε πως είναι ένοχος για τη δολοφονία του πολέμου από τις δυνάμεις του UCK 96 πολιτικών αντιπάλων του και ανθρώπων που κατηγορήθηκαν ως συνεργάτες των σερβικών δυνάμεων ασφαλείας.

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Ο Θάτσι είχε αρνηθεί όλες τις κατηγορίες. Οι δικηγόροι του υποστήριξαν ότι οι κατηγορίες είναι αβάσιμες και συνιστούν μια προσπάθεια να ξαναγραφεί η ιστορία. Είπαν ότι δεν υπήρχαν στοιχεία που να συνδέουν άμεσα τον Θάτσι με οποιοδήποτε από τα φερόμενα εγκλήματα ή να υποδηλώνουν ότι έλεγχε άλλους διοικητές του UCK.

Η ετυμηγορία παρακολουθείται στενά στο Κόσοβο και τη Σερβία, όπου η κληρονομιά της σύγκρουσης του 1998-1999 και η διακήρυξη ανεξαρτησίας του Κοσόβου το 2008 παραμένουν πηγή έντασης μεταξύ των αλβανόφωνων και των σερβόφωνων.

#BREAKING: An EU-backed court in The Hague convicts former Kosovo President Hashim Thaci of war crimes and sentences him to 25 years in prison pic.twitter.com/GJVf2po41G — TRT World Now (@TRTWorldNow) September 16, 2026

Σε πολλές πόλεις του Κοσόβου, είχαν στηθεί γιγαντοοθόνες που έδειχναν την αντίστροφη μέτρηση για την ετυμηγορία και σημαίες του UCK κυμάτιζαν στους κεντρικούς δρόμους.

Η αστυνομία ανέφερε ότι γίνονται προετοιμασίες με ξένες ειρηνευτικές δυνάμεις σε περίπτωση που οι διαμαρτυρίες γίνονταν βίαιες. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και αρκετές άλλες πρεσβείες συμβούλευσαν τους πολίτες να αποφεύγουν τα πλήθη.

Οι εισαγγελείς στη Χάγη έχουν δηλώσει ότι περισσότεροι από 100 πολιτικοί αντίπαλοι και φερόμενοι συνεργάτες των σερβικών δυνάμεων ασφαλείας σκοτώθηκαν από τις δυνάμεις του UCK κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης. Οι εισαγγελείς του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου για το Κοσσυφοπέδιο (ICTC) στη Χάγη απήγγειλαν κατηγορίες στον Χασίμ Θάτσι τον Δεκέμβριο του 2024.

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Ο Χασίμ Θάτσι «κατηγορήθηκε για τρεις κατηγορίες παρεμπόδισης δημόσιας εξουσίας, τέσσερις κατηγορίες παραβίασης απορρήτου και τέσσερις κατηγορίες προσβολής δικαστή», ανέφεραν οι εισαγγελείς σε ανακοίνωσή τους.

Ο Θάτσι εξελέγη πρόεδρος μετά την κήρυξη της ανεξαρτησίας από τη Σερβία το 2008 και παραιτήθηκε από την προεδρία στα τέλη του 2020 για να αντιμετωπίσει κατηγορίες για εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας.

Θεωρείται εθνικός ήρωας στο Κόσοβο, αλλά οι εισαγγελείς τον κατηγορούν ότι εφάρμοσε ένα σύστημα βάναυσης προσάρτησης της πρώην σερβικής επαρχίας τόσο κατά τη διάρκεια όσο και μετά τον πόλεμο.

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