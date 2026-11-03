Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Πορνογραφικό υλικό προβλήθηκε σε ψηφιακές διαφημιστικές πινακίδες στην Αίγυπτο, τη Μαλαισία και τη Βραζιλία λόγω κυβερνοεπίθεσης σε λογισμικό διαχείρισης περιεχομένου.

Οι αρμόδιες εταιρείες απενεργοποίησαν άμεσα τις επηρεαζόμενες οθόνες και συνεργάζονται με τις αρχές για τη διερεύνηση του περιστατικού.

Την ευθύνη για τις παραβιάσεις ανέλαβε η ομάδα Leakers$, υποστηρίζοντας ότι εκμεταλλεύτηκε κενά ασφαλείας σε χιλιάδες εκτεθειμένα συστήματα παγκοσμίως.

Το συμβάν ανέδειξε σοβαρά ζητήματα οδικής ασφάλειας, καθώς το απρόσμενο περιεχόμενο απέσπασε την προσοχή των οδηγών και προκάλεσε κυκλοφοριακές αναστατώσεις.

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Οδηγοί στη Γκίζα της Αιγύπτου βρέθηκαν μπροστά σε πορνογραφικά βίντεο που προβάλλονταν σε μεγάλη ψηφιακή πινακίδα πάνω από έναν από τους πιο πολυσύχναστους οδικούς άξονες της χώρας. Το περιστατικό σημειώθηκε την Πέμπτη 29 Οκτωβρίου 2026, ενώ την ίδια ημέρα αντίστοιχες προβολές καταγράφηκαν στη Μαλαισία και τη Βραζιλία.

Η αιγυπτιακή οθόνη βρίσκεται στον οδικό άξονα της 26ης Ιουλίου, που συνδέει το Κάιρο με τα δυτικά προάστιά του. Οδηγοί σταμάτησαν τα αυτοκίνητά τους και κατέγραψαν με τα κινητά τους όσα εμφανίζονταν στην πινακίδα, με τις εικόνες να διαδίδονται γρήγορα στα κοινωνικά δίκτυα.

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Το υπουργείο Εσωτερικών της Αιγύπτου επιβεβαίωσε την παραβίαση και ανακοίνωσε ότι η τοπική διαφημιστική εταιρεία συνεργαζόταν με διεθνή πάροχο για την ηλεκτρονική μετάδοση του περιεχομένου. Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση, η ιστοσελίδα του συγκεκριμένου παρόχου δέχθηκε κυβερνοεπίθεση, με αποτέλεσμα να προβληθεί το ίδιο υλικό σε οθόνες διαφορετικών χωρών την ίδια χρονική στιγμή.

Οι αιγυπτιακές αρχές δεν κατονόμασαν τον διεθνή πάροχο ούτε τις άλλες χώρες στην ανακοίνωσή τους. Ανέφεραν ότι η εταιρεία έλαβε τεχνικά μέτρα για τη διακοπή των μεταδόσεων μέχρι την αντιμετώπιση της παραβίασης, ενώ κινήθηκαν οι προβλεπόμενες νομικές διαδικασίες.

Την πινακίδα στη Γκίζα διαχειρίζεται η Al Arabia United, η οποία ανακοίνωσε ότι άγνωστοι απέκτησαν μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε μία οθόνη της. Η εταιρεία δήλωσε ότι την απενεργοποίησε αμέσως και ότι συνεργάζεται με τις αρμόδιες αρχές για τη διερεύνηση του περιστατικού και την αποτροπή επανάληψής του.

Πρόκειται για εταιρεία που δημιουργήθηκε το 2022 από τη συνεργασία της σαουδαραβικής Arabian Contracting Services με την αιγυπτιακή United Media Services. Στο τέλος του 2025 το αιγυπτιακό δίκτυό της αριθμούσε 1.926 διαφημιστικές εγκαταστάσεις, από τις οποίες 239 ψηφιακές, με παρουσία στο Κάιρο, στη Γκίζα, στην Αλεξάνδρεια και στη βόρεια ακτή της χώρας.

Το σύνολο περιλάμβανε 510 εγκαταστάσεις εξωτερικού χώρου και 1.416 εσωτερικού χώρου. Οι αριθμοί αυτοί περιγράφουν το μέγεθος του δικτύου της εταιρείας και δεν αποτελούν απολογισμό των οθονών που παραβιάστηκαν.

#Κυβερνοασφάλεια#Newsauto #tiktokgreecegr #fyp #Protothema ♬ πρωτότυπος ήχος – newsautogr @newsauto.gr Χάκαραν τις διαφημιστικές οθόνες στους δρόμους και πρόβαλαν πορνό! Ψηφιακές πινακίδες σε Αίγυπτο, Μαλαισία και Βραζιλία εμφάνισαν πορνογραφικά βίντεο. Στη Γκίζα, μία από τις οθόνες βρισκόταν πάνω από τον πολυσύχναστο οδικό άξονα της 26ης Ιουλίου. Οδηγοί σταματούσαν τα αυτοκίνητά τους για να καταγράψουν το περιστατικό με τα κινητά τους. Η ομάδα Leakers$, που ανέλαβε την ευθύνη, ισχυρίζεται ότι εντόπισε χιλιάδες εκτεθειμένα συστήματα μέσα σε περίπου δύο ώρες, εκμεταλλευόμενη κενό ασφαλείας στο λογισμικό που στέλνει περιεχόμενο στις οθόνες. Υποστηρίζει, μάλιστα, ότι δεν ζητά λύτρα και ότι στόχος της ήταν να αναδείξει την ελλιπή προστασία των συστημάτων. Μια παραβιασμένη γιγαντοοθόνη δίπλα στην κυκλοφορία μπορεί να αποσπάσει την προσοχή των οδηγών, με επικίνδυνες συνέπειες. Η κυβερνοασφάλεια γίνεται έτσι και υπόθεση οδικής ασφάλειας. #newsauto #ΟδικήΑσφάλεια

Οκτώ οθόνες στη Μαλαισία και περιστατικό στη Βραζιλία

Στο Κλουάνγκ της πολιτείας Τζοχόρ, στη Μαλαισία, η αστυνομία ερευνά την προβολή άσεμνου περιεχομένου σε οκτώ οθόνες LED του δημοτικού συμβουλίου. Πρόκειται για οθόνες δημόσιας ενημέρωσης σε διαφορετικά σημεία της πόλης, μεταξύ των οποίων το Dataran Tasik Kluang, το Taman Intan και η διαδρομή προς το Kahang.

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Η αστυνομική καταγγελία κατατέθηκε στις 30 Οκτωβρίου από 42χρονο άνδρα, ο οποίος είχε ενημερωθεί την προηγουμένη από υπαλλήλους του και είχε λάβει εικόνες και βίντεο μέσω WhatsApp. Αφού επικοινώνησε με τον προμηθευτή, διέκοψε την ηλεκτροδότηση των επηρεαζόμενων οθονών για να σταματήσει η προβολή.

Το δημοτικό συμβούλιο ανακοίνωσε διακοπή λειτουργίας των οθονών, ζήτησε συγγνώμη από τους κατοίκους και γνωστοποίησε ότι συνεργάζεται με τον προμηθευτή για τον εντοπισμό της αιτίας, την αποκατάσταση και την ενίσχυση της ασφάλειας.

Στην υπόθεση παρενέβη την 1η Νοεμβρίου η υφυπουργός Επικοινωνιών Teo Nie Ching, καλώντας δημόσιους φορείς και ιδιωτικές επιχειρήσεις να πραγματοποιούν ελέγχους κυβερνοασφάλειας. Η ίδια ανέφερε ότι η αρμόδια επιτροπή επικοινωνιών MCMC ήταν έτοιμη να προσφέρει τεχνική υποστήριξη, αν ζητούνταν από τον δήμο.

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Στη Βραζιλία, αντίστοιχο περιστατικό καταγράφηκε στο Campo Maior, στην πολιτεία Piauí, σε διαφημιστική οθόνη δίπλα στον δρόμο BR-343. Η εταιρεία Ferreira & Ferreira, που είναι υπεύθυνη για την εγκατάσταση, απέδωσε την προβολή πορνογραφικού υλικού σε κυβερνοεπίθεση.

Η εταιρεία δήλωσε ότι έθεσε αμέσως τον εξοπλισμό εκτός λειτουργίας, κατέθεσε αναφορά στην αστυνομία και έλαβε τεχνικά και νομικά μέτρα. Παράλληλα, ζήτησε συγγνώμη από κατοίκους, πεζούς, οδηγούς και διαφημιζόμενους για το περιεχόμενο που προβλήθηκε χωρίς την έγκρισή της.

Οι ισχυρισμοί των χάκερ και το ζήτημα της οδικής ασφάλειας

Την ευθύνη για παραβιάσεις σε διαφορετικές χώρες διεκδικεί η ομάδα Leakers$, η οποία διατηρεί κανάλι στο Telegram. Η ομάδα υποστηρίζει ότι, μέσω αυτοματοποιημένης σάρωσης, εντόπισε χιλιάδες εκτεθειμένα συστήματα μέσα σε περίπου δύο ώρες. Αποδίδει τις παραβιάσεις σε ευπάθεια του λογισμικού που μεταδίδει περιεχόμενο στις οθόνες.

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Κατά τους ίδιους, οι στόχοι προέκυψαν από τη σάρωση και δεν επιλέχθηκαν με βάση συγκεκριμένες εταιρείες ή χώρες. Ισχυρίζονται επίσης ότι απέκτησαν πρόσβαση σε συστήματα στο Ιράκ και στην Κίνα. Η περιγραφή της μεθόδου και η έκταση που παρουσιάζουν παραμένουν ισχυρισμοί της ομάδας, χωρίς ανεξάρτητη τεχνική επιβεβαίωση.

Οι Leakers$ δηλώνουν ότι δεν ζητούν λύτρα και ότι στόχος τους ήταν να καταδείξουν την ελλιπή προστασία των εγκαταστάσεων. Υποστηρίζουν, μάλιστα, ότι η παραβίαση ήταν τόσο εύκολη ώστε θα μπορούσε να την πραγματοποιήσει «οποιοσδήποτε με δύο εγκεφαλικά κύτταρα», κατηγορώντας τις εταιρείες ότι επενδύουν μεγάλα ποσά σε δίκτυα οθονών χωρίς επαρκή μέτρα ασφαλείας.

Η προστασία αυτών των εγκαταστάσεων αποτελεί ήδη αντικείμενο συγκεκριμένων οδηγιών του κλάδου. Ο αμερικανικός σύνδεσμος υπαίθριας διαφήμισης OAAA, στον οδηγό ασφαλείας του 2024, συστήνει ρητά να μη χρησιμοποιούνται οι προεπιλεγμένοι κωδικοί των κατασκευαστών και να αποφεύγεται ο ίδιος κωδικός σε πολλές οθόνες.

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Στα μέτρα που προτείνει περιλαμβάνονται ο περιορισμός της απομακρυσμένης πρόσβασης, η πολυπαραγοντική ταυτοποίηση, οι ασφαλείς συνδέσεις και η έγκαιρη εγκατάσταση ενημερώσεων λογισμικού. Συστήνει επίσης αφαίρεση δικαιωμάτων από όσους δεν χρειάζονται πλέον πρόσβαση, ορισμό υπευθύνου ασφαλείας και δυνατότητα άμεσης απενεργοποίησης μιας οθόνης σε περίπτωση παραβίασης.

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Για την οδική ασφάλεια, ο κίνδυνος είναι εύκολα αντιληπτός: ένα απρόσμενο θέαμα σε μεγάλη οθόνη μπορεί να αποσπάσει την προσοχή, να προκαλέσει απότομη επιβράδυνση ή να οδηγήσει κάποιον να σταματήσει για να τραβήξει βίντεο. Η συμπεριφορά οδηγών που καταγράφηκε στην Αίγυπτο δείχνει γιατί το ζήτημα χρειάζεται να εξετάζεται και από την πλευρά της κυκλοφορίας.

Για την Ελλάδα, η ουσιαστική προέκταση της υπόθεσης είναι η ανάγκη ελέγχου της ασφάλειας κάθε αντίστοιχης εγκατάστασης. Οι υπεύθυνοι λειτουργίας χρειάζεται να γνωρίζουν ποιος έχει πρόσβαση στο περιεχόμενο, πώς προστατεύεται η σύνδεση και ποιος μπορεί να διακόψει αμέσως την προβολή αν χαθεί ο έλεγχος. Μια ψηφιακή πινακίδα που βρίσκεται στο οπτικό πεδίο των οδηγών χρειάζεται τεχνική προστασία και σαφή ευθύνη λειτουργίας.

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