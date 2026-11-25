wikimedia commons/Η 60χρονη ηθοποιός κατέθεσε σχετικό αίτημα τη Δευτέρα 23 Νοεμβρίου στο ανώτατο δικαστήριο της κομητείας του Λος Άντζελες, ζητώντας την επαναφορά της συμφωνίας που είχαν συνάψει οι δύο γονείς τον Αύγουστο του 2023.

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Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η Χάλι Μπέρι κατέθεσε αίτημα στο δικαστήριο του Λος Άντζελες για την αλλαγή του προγράμματος συνεπιμέλειας του 13χρονου γιου της, εκφράζοντας ανησυχία για τη συναισθηματική απομάκρυνσή του.

Η ηθοποιός επιδιώκει την επαναφορά της συμφωνίας του Αυγούστου του 2023 ή την υιοθέτηση ενός συστήματος εναλλαγής ανά εβδομάδα.

Η κίνηση αυτή ακολουθεί την απόρριψη του αιτήματος του πρώην συζύγου της, Ολιβιέ Μαρτινέζ, για περιοριστικά μέτρα κατά της ίδιας λόγω έλλειψης επαρκών αποδεικτικών στοιχείων.

Παρά την απόφαση αυτή, το δικαστήριο διατήρησε περιορισμούς στο πρόγραμμα επικοινωνίας της μητέρας με το παιδί, οι οποίοι περιλαμβάνουν υποχρεωτικές συνεδρίες θεραπείας.

Η ηθοποιός υποστηρίζει ότι οι τρέχουσες ρυθμίσεις εμποδίζουν την ανάπτυξη μιας φυσιολογικής σχέσης με τον γιο της.

Το δικαστήριο αναμένεται να εξετάσει το νέο αίτημα της Μπέρι στις 17 Δεκεμβρίου.

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Την αλλαγή του ισχύοντος προγράμματος συνεπιμέλειας με τον πρώην σύζυγό της, Ολιβιέ Μαρτινέζ, επιδιώκει η Χάλι Μπέρι, εκφράζοντας παράλληλα την ανησυχία της ότι ο 13χρονος γιος τους, Μασεό, έχει αρχίσει να απομακρύνεται συναισθηματικά από την ίδια.

Η 60χρονη ηθοποιός κατέθεσε σχετικό αίτημα τη Δευτέρα 23 Νοεμβρίου στο ανώτατο δικαστήριο της κομητείας του Λος Άντζελες, ζητώντας την επαναφορά της συμφωνίας που είχαν συνάψει οι δύο γονείς τον Αύγουστο του 2023. Τότε, είχαν συμφωνήσει να μοιράζονται τον χρόνο με τον γιο τους τις καθημερινές και να εναλλάσσονται τα Σαββατοκύριακα. Εναλλακτικά, η Μπέρι πρότεινε να εφαρμόζεται ένα σύστημα εναλλαγής εβδομάδων, με τον Μασεό να μένει μία εβδομάδα με τη μητέρα του και την επόμενη με τον πατέρα του.

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Halle Berry Asks Court to Restore Previous 50-50 Custody Arrangement, Says Son Maceo Has Become ‘Increasingly Distant’ https://t.co/eQrzYXRfqw — People (@people) November 25, 2026

Στη νέα δικαστική δήλωσή της, η ηθοποιός αναφέρθηκε στο καλοκαίρι που πέρασε, όταν είχε την ευκαιρία να βρίσκεται με τον γιο της για περίπου έξι συνεχόμενες εβδομάδες. Στο διάστημα αυτό ταξίδεψαν, μεταξύ άλλων, στα Φίτζι, με την ίδια να περιγράφει τον Μασεό ως χαρούμενο, τρυφερό και ιδιαίτερα κοντά της. Όπως υποστήριξε, ο παρατεταμένος χρόνος που πέρασαν μαζί συνέβαλε θετικά στη σχέση τους.

Ωστόσο, σύμφωνα με την Μπέρι, τα πράγματα διαφοροποιήθηκαν όταν ο γιος της επέστρεψε σε εκείνη τον Σεπτέμβριο, μετά από έναν μήνα παραμονής με τον πατέρα του. Στις 26 Σεπτεμβρίου σημειώθηκε, όπως ανέφερε, ο πιο έντονος καβγάς που είχαν έως τότε. Δύο ημέρες αργότερα, μητέρα και γιος συμφιλιώθηκαν, αγκαλιάστηκαν, ζήτησαν συγγνώμη και πέρασαν μαζί την υπόλοιπη ημέρα χωρίς νέες εντάσεις.

Η δικαστική διαμάχη για την επιμέλεια και οι περιορισμοί στην επικοινωνία

Την 1η Οκτωβρίου, ο Ολιβιέ Μαρτινέζ κατέθεσε αίτημα για περιοριστικά μέτρα κατά της Χάλι Μπέρι, επικαλούμενος ενδοοικογενειακή βία, ενώ παράλληλα διεκδίκησε την αποκλειστική επιμέλεια του γιου τους. Η προσφυγή του οδήγησε σε προσωρινές δικαστικές ρυθμίσεις, οι οποίες περιόρισαν αισθητά τον χρόνο που περνούσε η ηθοποιός με τον Μασεό, αφαιρώντας και τη δυνατότητα διανυκτερεύσεων.

Κατά τη διάρκεια της δικαστικής διαδικασίας, η Μπέρι υποστήριξε ότι παρατηρούσε αλλαγές στη συμπεριφορά του παιδιού, το οποίο, όπως περιέγραψε, γινόταν όλο και λιγότερο τρυφερό μαζί της και αντιδρούσε εντονότερα στις συναντήσεις τους.

Μετά από ακροαματική διαδικασία που διήρκεσε επτά ημέρες, το δικαστήριο απέρριψε στις 29 Οκτωβρίου το αίτημα του Μαρτινέζ για περιοριστικά μέτρα σε βάρος της ηθοποιού, κρίνοντας πως δεν υπήρχαν επαρκή στοιχεία για να δικαιολογήσουν την επιβολή τους. Η προσωρινή διαταγή ακυρώθηκε, ωστόσο διατηρήθηκε ένα τροποποιημένο πρόγραμμα επικοινωνίας.

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Με βάση την ισχύουσα ρύθμιση, η Χάλι Μπέρι έχει τη δυνατότητα να βλέπει τον γιο της κάθε Δευτέρα και Τρίτη, καθώς και κάθε δεύτερο Σαββατοκύριακο, με τις συναντήσεις να ολοκληρώνονται στις 20:00. Επιπλέον, το δικαστήριο αποφάσισε πως μητέρα και γιος πρέπει να συμμετάσχουν σε 12 κοινές συνεδρίες θεραπείας.

Η ηθοποιός θεωρεί ότι οι συγκεκριμένες ρυθμίσεις δεν τους επιτρέπουν να αναπτύξουν μια φυσιολογική σχέση και φοβάται πως, όσο εξακολουθούν να ισχύουν οι περιορισμοί, η προσπάθεια να αποκατασταθεί η μεταξύ τους επαφή θα γίνεται ακόμη πιο δύσκολη.

Τι ζητά τώρα η Χάλι Μπέρι

Με τη νέα προσφυγή της, η Μπέρι ζητά από το δικαστήριο να επανέλθει το προηγούμενο πρόγραμμα συνεπιμέλειας ή, διαφορετικά, να καθιερωθεί η εναλλαγή εβδομάδας ανάμεσα στους δύο γονείς.

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Στα δικαστικά έγγραφα γίνεται ακόμη αναφορά σε παλαιότερη συμφωνία, βάσει της οποίας η ηθοποιός διατηρεί τον τελικό λόγο σε περίπτωση διαφωνίας για θέματα ψυχικής υγείας έως τον Ιανουάριο του 2027, αλλά και για εκπαιδευτικά ζητήματα χωρίς συγκεκριμένη ημερομηνία λήξης.

Το αίτημα της Χάλι Μπέρι αναμένεται να εξεταστεί από το δικαστήριο στις 17 Δεκεμβρίου.

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