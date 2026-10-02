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Ο Ολιβιέ Μαρτίνεζ υποστηρίζει ότι η ηθοποιός επιτέθηκε στο παιδί, ενώ η νομική ομάδα της Μπέρι χαρακτηρίζει τους ισχυρισμούς αυτούς ως αβάσιμους και παραπλανητικούς.

Η δικαστική απόφαση τροποποιεί προσωρινά το καθεστώς επικοινωνίας της μητέρας με τον γιο της μέχρι την επόμενη προγραμματισμένη ακρόαση στις 16 Οκτωβρίου.

Οι δύο γονείς, που οριστικοποίησαν το διαζύγιό τους το 2023, μοιράζονται τη νομική επιμέλεια του παιδιού βάσει παλαιότερης συμφωνίας.

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Προσωρινά περιοριστικά μέτρα εις βάρος της Χάλι Μπέρι εξέδωσε δικαστής στην κομητεία του Λος Άντζελες, μετά την αίτηση του πρώην συζύγου της, Ολιβιέ Μαρτίνεζ, ο οποίος την κατηγορεί ότι άσκησε σωματική βία στον 12χρονο γιο τους, Μασεό.

Σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα που εξέτασε το people, την Πέμπτη 1η Οκτωβρίου ο δικαστής έκανε δεκτό το αίτημα του Μαρτίνεζ για προσωρινή εντολή περιοριστικών μέτρων, η οποία αφορά τόσο τον ίδιο όσο και τον ανήλικο γιο του.

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Η απόφαση προβλέπει, παράλληλα, προσωρινή τροποποίηση του καθεστώτος επικοινωνίας της Μπέρι με τον γιο της. Η μερική επιμέλεια συνεχίζεται, προκειμένου να διατηρηθεί η επαφή μητέρας και παιδιού, ενώ η ηθοποιός θα μπορεί να βλέπει τον Μασεό κάθε Δευτέρα και Τρίτη, από τις 10:00 έως τις 20:00, καθώς και κάθε Σάββατο και Κυριακή, τις ίδιες ώρες.

Τα προσωρινά μέτρα θα παραμείνουν σε ισχύ μέχρι την επόμενη δικαστική ακρόαση, η οποία έχει οριστεί για τις 16 Οκτωβρίου και κατά την οποία θα εξεταστεί αν η εντολή θα παραμείνει σε ισχύ.

Η πλευρά της Χάλι Μπέρι χαρακτηρίζει τις καταγγελίες «εντελώς αβάσιμες και σκόπιμα παραπλανητικές»

Η δικηγόρος της Χάλι Μπέρι, Μαρίνα Μπεκ, απέρριψε τους ισχυρισμούς του Μαρτίνεζ, χαρακτηρίζοντας την αίτηση «εντελώς αβάσιμη και σκόπιμα παραπλανητική».

«Το να πούμε ότι αυτή η αίτηση είναι εντελώς αβάσιμη και σκόπιμα παραπλανητική θα ήταν λίγο», δήλωσε, σύμφωνα με το people. Η ίδια πρόσθεσε ότι η ηθοποιός είναι εξοικειωμένη με την «εξωφρενική συμπεριφορά» του πρώην συζύγου της.

Όπως ανέφερε η δικηγόρος, η Μπέρι είναι βαθιά στενοχωρημένη από την κατάσταση, ωστόσο δεν πρόκειται να σταματήσει να αγωνίζεται για το συμφέρον του γιου της και να του προσφέρει την αγάπη και τη στήριξη που χρειάζεται.

«Άρπαξε τον Μασέο από τον λαιμό και άρχισε να τον πνίγει», ισχυρίζεται ο Μαρτίνεζ

Στην αίτηση που κατέθεσε την 1η Οκτωβρίου, ο Ολιβιέ Μαρτίνεζ υποστήριξε ότι η Μπέρι τού έχει προκαλέσει «συναισθηματική και ψυχική δυσφορία εξαιτίας της σωματικής κακοποίησης του ανήλικου παιδιού μας».

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Όπως ισχυρίζεται, το περιστατικό σημειώθηκε στις 26 Σεπτεμβρίου, όταν η Μπέρι φέρεται να επιτέθηκε σωματικά στον γιο τους. Σύμφωνα με την κατάθεσή του, η ηθοποιός «άρπαξε τον Μασέο από τον λαιμό και άρχισε να τον πνίγει ενώ φώναζε: “Ποιος είναι κυρίαρχος τώρα;! Ποιος είναι κυρίαρχος;”».

Ο Μαρτίνεζ υποστηρίζει ακόμη ότι το συγκεκριμένο περιστατικό δεν ήταν μεμονωμένο, αλλά ότι είχαν προηγηθεί και άλλα περιστατικά τα τελευταία χρόνια. Στην αίτησή του κάνει λόγο για «επιπλέον σωματικές επιθέσεις εναντίον του γιου μας, καθώς και λεκτικής και συναισθηματικής κακοποίησης από την Ενάγουσα προς εμένα».

Ο δικηγόρος του, Πάτρικ Μπαγκντάσεριανς, δήλωσε ότι βασική προτεραιότητα του πελάτη του είναι «η υγεία, η ευημερία και η ασφάλεια του ανήλικου παιδιού», εξηγώντας ότι για αυτόν τον λόγο κατέθεσε αίτηση για περιοριστικά μέτρα λόγω ενδοοικογενειακής βίας.

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Παράλληλα, ανέφερε ότι επιθυμία του Μαρτίνεζ είναι η μητέρα να λάβει «την κατάλληλη βοήθεια που χρειάζεται για να αντιμετωπίσει τα προβλήματά της, ώστε να μπορέσει να βελτιωθεί, κάτι που με τη σειρά του θα βοηθούσε το ανήλικο παιδί να προχωρήσει».

Ο δικηγόρος περιέγραψε τον Μαρτίνεζ ως έναν στοργικό γονέα που προσπαθεί να κάνει το καλύτερο δυνατό για τον γιο του, επισημαίνοντας παράλληλα τις δυσκολίες που μπορεί να προκύψουν σε μια σχέση συνεπιμέλειας.

Το διαζύγιο Μπέρι – Μαρτίνεζ

Η προσωρινή δικαστική απόφαση έρχεται τρία χρόνια μετά την οριστικοποίηση του διαζυγίου της Χάλι Μπέρι και του Ολιβιέ Μαρτίνεζ, το 2023, έπειτα από μια δικαστική διαμάχη που διήρκεσε σχεδόν οκτώ χρόνια.

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Στο πλαίσιο της συμφωνίας, οι δύο γονείς μοιράζονται τη νομική επιμέλεια του Μασεό. Η Μπέρι συμφώνησε επίσης να καταβάλλει στον πρώην σύζυγό της 8.000 δολάρια τον μήνα ως διατροφή για το παιδί, καθώς και επιπλέον ποσό που αντιστοιχεί στο 4,3% κάθε εισοδήματος που υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια δολάρια.

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