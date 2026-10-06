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Η Μπέρι κατηγορεί τον Μαρτίνεζ ότι παραβιάζει τους όρους της συμφωνίας και προσπαθεί συστηματικά να στρέψει το παιδί εναντίον της προκαλώντας του επιθετική συμπεριφορά.

Ο Ολιβιέ Μαρτίνεζ απάντησε στις κατηγορίες καταθέτοντας αίτηση για πλήρη επιμέλεια, υποστηρίζοντας ότι η Μπέρι άσκησε σωματική βία στον γιο τους σε πρόσφατο περιστατικό.

Το δικαστήριο εξέδωσε προσωρινή περιοριστική εντολή κατά της Μπέρι, η οποία περιορίζει τις επισκέψεις της και την υποχρεώνει να παραμένει μακριά από τον πρώην σύζυγό της.

Η ηθοποιός χαρακτήρισε τους ισχυρισμούς του Μαρτίνεζ για κακοποίηση εντελώς αβάσιμους, ενώ ο πρώην σύζυγός της ζήτησε από το δικαστήριο να απορρίψει όλες τις αιτιάσεις της.

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Η ηθοποιός Χάλι Μπέρι ζητά από το δικαστήριο να επαναφέρει τη ρύθμιση της συνεπιμέλειας για τον 13χρονο γιο της, τον Μασέο, τον οποίο έχει αποκτήσει με τον πρώην σύζυγό της Ολιβιέ Μαρτίνεζ.

Η εν λόγω συμφωνία είχε τεθεί σε ισχύ το 2023, όταν οριστικοποιήθηκε το διαζύγιό τους, οκτώ χρόνια μετά τον επίσημο χωρισμό του ζευγαριού. Την περασμένη εβδομάδα, ο Μαρτίνεζ κατηγόρησε τη Μπέρι για κακοποίηση του Μασέο σε μια συγκλονιστική αγωγή με την οποία ζητούσε την πλήρη επιμέλεια και την έκδοση επείγουσας περιοριστικής εντολής εναντίον της Μπέρι. Η εντολή εκδόθηκε την επόμενη μέρα, πράγμα που σημαίνει ότι η Μπέρι πρέπει να παραμείνει προσωρινά μακριά από τον πρώην σύζυγό της και τον γιο τους, ενώ ο δικαστής περιόρισε επίσης τα δικαιώματα επίσκεψής της.

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Σε εκτενή έγγραφα που εξασφάλισε το Entertainment Weekly και τα οποία κατατέθηκαν τη Δευτέρα στο Ανώτατο Δικαστήριο του Λος Άντζελες από τη Μπέρι, η ηθοποιός κατηγόρησε εκ νέου τον Μαρτίνεζ ότι αρνείται να τηρήσει τους όρους της συμφωνίας επιμέλειας. Επανέλαβε τον ισχυρισμό της από το 2024 ότι ο Μαρτίνεζ είχε σταματήσει να παρακολουθεί συνεδρίες με έναν ειδικό σε θέματα συν-γονεϊκότητας, τον οποίο οι πρώην σύζυγοι είχαν συμφωνήσει να επισκέπτονται.

Στην αίτησή της, η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός επικαλείται τη δική της εμπειρία ως θύματος ενδοοικογενειακής βίας και τη δράση της υπέρ άλλων θυμάτων. «Δεν έχω κακοποιήσει ποτέ τον Μασεό σωματικά, συναισθηματικά ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Είμαι θύμα ενδοοικογενειακής βίας και βοηθώ θύματα ενδοοικογενειακής βίας. Δεν θα έκανα ποτέ κακό στο παιδί μας», αναφέρει στο δικαστικό έγγραφο.

Η Μπέρι (60 ετών) επιδιώκει να επαναφέρει τη συμφωνία επιμέλειας 50-50, να αποκαταστήσει το δικαίωμά της να λαμβάνει την τελική απόφαση σε περίπτωση διαφωνιών σχετικά με θέματα ανατροφής, και να υποχρεώσει τον Μαρτίνεζ (επίσης 60) να ξαναρχίσει τη συμβουλευτική.

Τελικά, η Μπέρι κατηγορεί τον Μαρτίνεζ ότι προσπαθεί να στρέψει τον Μασέο εναντίον της, υποστηρίζοντας ότι ο γιος τους επαναλαμβάνει την εκδοχή του πατέρα του για ιδιωτικές συνομιλίες μεταξύ των πρώην συζύγων και συχνά επιστρέφει από το σπίτι του Μαρτίνεζ «θυμωμένος και επιθετικός».

Halle Berry claims son, 13, leaves ex Olivier Martinez’s house ‘angry and combative’ in new court docs as battle heats up https://t.co/I86QpV9QvI https://t.co/utpcbDXyeD — New York Post (@nypost) October 5, 2026

Στα έγγραφα, η Μπέρι ισχυρίζεται ότι, παρά τις ελπίδες της ότι η συμφωνία από κοινού ανατροφής των παιδιών του 2023 θα οδηγούσε σε βελτίωση της σχέσης της με τον Μασέο, καθώς και της σχέσης της με τον Ολιβιέ, η κατάσταση στην πραγματικότητα «μετατράπηκε σε ακόμη περισσότερες συγκρούσεις». Κατηγορεί άμεσα τον Γάλλο ηθοποιό για αυτό το αποτέλεσμα.

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Η Μπέρι παραθέτει οκτώ σημεία που θεωρεί προβληματικά όσον αφορά τη συμπεριφορά του Μαρτίνεζ απέναντι στον Μασέο. Το πρώτο αφορά τη «μονομερή λήψη αποφάσεων» του σχετικά με την εκπαίδευση του Μασέο, ενώ ακολουθεί το γεγονός ότι ο Μαρτίνεζ τοποθετεί επανειλημμένα τον Μασέο «ανάμεσα» τους κατά τη διάρκεια των συγκρούσεών τους. Στη συνέχεια, τον κατηγορεί ότι φέρεται να «παρεμβαίνει» στη «θεραπευτική της εργασία με τον Μασέο».

Οι περισσότερες από τις άλλες κατηγορίες αφορούν τις «προσπάθειες του Μαρτίνεζ να κερδίσει τον Μασέο στο πλευρό του» και να τον στρέψει εναντίον της, κάτι που, σύμφωνα με την Μπέρι, φτάνει στο σημείο να περιλαμβάνει «προσπάθειες να επηρεάσει τους δασκάλους και τους θεραπευτές του Μασέο» εναντίον της.

Η Μπέρι ισχυρίζεται ότι αποτέλεσμα όλων αυτών είναι η συνεχής «θυμωμένη και επιθετική» στάση του Μασέο όταν επιστρέφει από τις επισκέψεις του στη Μαρτίνεζ. Μάλιστα, λέει, έχει αρχίσει να επαναλαμβάνει «διαφωνίες που είχαν τα μέρη μεταξύ τους ιδιαιτέρως» και γενικά παίρνει το μέρος του πατέρα του.

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Σε απάντηση, ο Μαρτίνεζ κατέθεσε τη δική της αίτηση ζητώντας από το δικαστήριο να απορρίψει πλήρως τους ισχυρισμούς της.

Olivier Martinez steps out amid Halle Berry custody dispute and choking allegations. https://t.co/29Xkt3HWGi 📸: Backgrid https://t.co/wXoBVbmixR — TMZ (@TMZ) October 5, 2026

Οι κατηγορίες κακοποίησης του Μασέο

Την 1η Οκτωβρίου, ο Μαρτίνεζ κατηγόρησε τη Μπέρι ότι «κακοποίησε σωματικά τον γιο της, τον Μασέο, πηδώντας πάνω του, πιάνοντας τον από το λαιμό και πνίγοντάς τον». Το φερόμενο περιστατικό συνέβη στις 26 Σεπτεμβρίου και, σύμφωνα με τον Μαρτίνεζ, ξεκίνησε όταν η Μπέρι είπε ότι ο γιος της έμοιαζε «εντελώς ηλίθιος» επειδή φορούσε γυαλιά εικονικής πραγματικότητας ενώ έπαιζε ένα παιχνίδι.

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Την εποχή εκείνη, ο δικηγόρος του Μαρτίνεζ δήλωσε στο EW ότι ο πελάτης του «κινήθηκε αποκλειστικά από την επιθυμία να προστατεύσει ένα ανήλικο παιδί» και ότι ήλπιζε «η αντίδικη πλευρά να λάβει τη βοήθεια που χρειάζεται απεγνωσμένα».

Η δικηγόρος Μπέρι χαρακτήρισε την αγωγή σε δήλωση προς το EW ως «εντελώς αβάσιμη και σκόπιμα παραπλανητική», αποκάλεσε τον Μαρτίνεζ «ασταθή» και «κτητικό» και τον κατηγόρησε ότι «παραβίαζε επανειλημμένα δικαστικές διαταγές και παρεμπόδιζε θεραπευτικές και εκπαιδευτικές παρεμβάσεις» που αφορούσαν τον Μασέο.

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