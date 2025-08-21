Η Μπρουκ Χόγκαν, κόρη του θρυλικού σταρ του WWE, Χαλκ Χόγκαν, υποστηρίζει ότι υλικό της αστυνομίας μπορεί να αλλάξει την εικόνα γύρω από τις συνθήκες θανάτου του πατέρα της. Ο Χόγκαν, που απέκτησε τη Μπρουκ και τον γιο του Νικ με την πρώτη του σύζυγο Λίντα, έφυγε από τη ζωή στις 24 Ιουλίου σε ηλικία 71 ετών.

Σύμφωνα με την κλήση στο 911, υπέστη καρδιακή ανακοπή στο σπίτι του στο Κλιαργουότερ της Φλόριντα και διακομίστηκε σε νοσοκομείο, όπου κατέληξε. Τα αρχεία του Ιατροδικαστικού Κέντρου της Κομητείας Πινέλας αναφέρουν ως αιτία θανάτου καρδιακή προσβολή, ενώ ο πρώην παλαιστής έπασχε και από χρόνια λεμφοκυτταρική λευχαιμία (CLL).

Σε αναρτήσεις της στο Instagram η 37χρονη τόνισε ότι γιατροί και αστυνομικοί την προέτρεψαν να διεκδικήσει τις ηχογραφήσεις των κλήσεων στο 911 και τα πλάνα από τις κάμερες σώματος, καθώς –όπως της μετέφεραν– θα μπορούσαν να ρίξουν νέο φως στις πραγματικές συνθήκες του θανάτου.

«Έχω δεχθεί απολύτως αληθινές κλήσεις από επαγγελματίες που ήταν παρόντες εκείνη την ημέρα. Μου είπαν ότι πρέπει να αποκτήσω τα σχετικά αρχεία, γιατί ενδέχεται να αλλάξουν το αφήγημα που όλοι ακούμε. Μάλιστα, μερικοί ρισκάρουν την καριέρα τους για να με ενημερώσουν», έγραψε χαρακτηριστικά, σημειώνοντας ότι ενημέρωσε και τον αδελφό της Νικ για όσα γνωρίζει.

Η ίδια ανέφερε πως δεν έχει δικαιοδοσία να λάβει αποφάσεις για τον πατέρα της, καθώς αυτό ανήκει αποκλειστικά στη σύζυγό του Σκάι Ντέιλι, με την οποία παντρεύτηκε το 2023. «Δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Ακόμα και ως κόρη του, τα χέρια μου είναι δεμένα», έγραψε. Την ίδια στιγμή δήλωσε ότι δεν γνωρίζει πότε ή αν θα πραγματοποιηθεί αποτέφρωση, ενώ ο αδελφός της την είχε ενημερώσει για πιθανή νεκροψία χωρίς να έχει περισσότερες λεπτομέρειες.

Παράλληλα, εξέφρασε ανοιχτά δυσπιστία για την ιατρική υπογραφή στο πιστοποιητικό θανάτου, σημειώνοντας ότι με το ιατρικό ιστορικό του πατέρα της διαθέσιμο σε όλους, είναι δύσκολο να δεχθεί την επίσημη εκδοχή χωρίς αμφισβήτηση.

Επισήμανε, πάντως, ότι εμπιστεύεται τον αδελφό της να αναζητήσει απαντήσεις. Η ίδια είχε αποκαλύψει πως είχε ζητήσει να αφαιρεθεί από τη διαθήκη του πατέρα της και ότι προσφέρθηκε να καλύψει το κόστος νεκροψίας, εφόσον αυτή πραγματοποιηθεί.

Κλείνοντας τις δηλώσεις της, η Μπρουκ κάλεσε το κοινό να σταματήσει τις εικασίες, τονίζοντας ότι η οικογένεια ήδη δοκιμάζεται αρκετά. «Στο τέλος, καμία απάντηση δεν θα φέρει πίσω τον πατέρα μου. Δεν θα μιλήσω άλλο για αυτό το μυστήριο», κατέληξε.

Πηγή: New York Post