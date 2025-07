Ο κόσμος του επαγγελματικού wrestling και εκατομμύρια θαυμαστές σε όλο τον πλανήτη θρηνούν την απώλεια του θρυλικού Χαλκ Χόγκαν. Ο Τέρι Μπολέα, όπως ήταν το πραγματικό του όνομα, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 71 ετών την Πέμπτη (24/07), αφήνοντας πίσω του μια τεράστια παρακαταθήκη στο WWE και στην ποπ κουλτούρα.

Ανάμεσα σε όσους τον αποχαιρέτησαν δημοσίως ήταν και ο Ντουέιν «The Rock» Τζόνσον, ο οποίος τον τίμησε με μια συγκινητική ανάρτηση στο Instagram, συνοδευόμενη από ένα βίντεο με αποσπάσματα από τη θρυλική τους αναμέτρηση στη Wrestlemania 18.

«Αναπαύσου εν ειρήνη, Τέρι Μπολέα, ο αθάνατος Χαλκ Χόγκαν», έγραψε ο The Rock. «Για εκατομμύρια μικρά παιδιά ήσουν ο ήρωας της παιδικής τους ηλικίας – συμπεριλαμβανομένου και εμού».

Ο Τζόνσον μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς του φίλους μια άγνωστη αλλά βαθιά ανθρώπινη ιστορία από την πρώτη τους γνωριμία, όταν ο ίδιος ήταν μόλις 12 ετών. Το 1984, παρακολουθώντας έναν αγώνα στο Madison Square Garden, έπιασε στον αέρα την κορδέλα «HULKSTER» που είχε πετάξει ο Χόγκαν στο κοινό.

«Μετά τον αγώνα, ήσουν σοκαρισμένος και πολύ χαρούμενος, γιατί όπως μου είπες, ήταν η τελευταία σου κορδέλα. Αν δεν την είχα πιάσει εγώ, δεν θα μπορούσες να ξαναφτιάξεις την ίδια», ανέφερε. «Μου υποσχέθηκες ότι θα έφτιαχνες περισσότερες και θα μου έδινες μία. Έναν μήνα αργότερα, κράτησες την υπόσχεσή σου και με μία χειραψία μου είπες «ευχαριστώ μικρέ». Αυτό σήμαινε τα πάντα για το 12χρονο παιδί που ήμουν τότε».

Δεκαεπτά χρόνια μετά, στα 29 του, ο The Rock βρέθηκε αντιμέτωπος με τον παιδικό του ήρωα στο main event της Wrestlemania 18. Ο Χαλκ Χόγκαν είχε επιστρέψει τότε στο WWE ως «κακός» (heel), όμως το κοινό δεν σταμάτησε στιγμή να τον αποθεώνει, αναγκάζοντας τον στα επόμενα επεισόδια να επιστρέψει στην κλασική κίτρινη και κόκκινη του εμφάνιση, αφήνοντας πίσω την «κακή» περσόνα του NWO.

«Όταν έκανες το τελειωτικό σου χτύπημα, το κοινό εξερράγη. Όλα για σένα. Ποτέ δεν είχα νιώσει κάτι τέτοιο σε όλη μου την καριέρα στην πάλη», παραδέχτηκε ο Τζόνσον. «Μπορεί εκείνη τη νύχτα να μου παρέδωσες τη σκυτάλη, αλλά εσύ, φίλε μου… εσύ «γέμισες το στάδιο». Έκανες sold out κάθε αρένα και στάδιο στην ακμή σου. Από τα βάθη της καρδιάς μου, σου λέω… Σε ευχαριστώ για το «σπίτι», αδερφέ».

Με αυτά τα λόγια αποχαιρέτησε έναν άνθρωπο που καθόρισε μια ολόκληρη εποχή. Ο Χαλκ Χόγκαν δεν ήταν απλώς ένας παλαιστής – ήταν ένα παγκόσμιο φαινόμενο, ένας larger-than-life χαρακτήρας που ενέπνευσε γενιές.

Αναπαύσου εν ειρήνη, Χαλκ Χόγκαν. Ο κόσμος της πάλης δεν θα είναι ποτέ ο ίδιος χωρίς εσένα.

Ο Ντουέιν Τζόνσον, γνωστός παγκοσμίως ως «The Rock», καθιερώθηκε ως ένας από τους κορυφαίους σταρ της επαγγελματικής πάλης κατά τη διάρκεια της θρυλικής Attitude Era του WWE τη δεκαετία του 1990. Αργότερα, άφησε το ρινγκ για τη μεγάλη οθόνη, εξελισσόμενος σε έναν από τους πιο ακριβοπληρωμένους και δημοφιλείς ηθοποιούς του Χόλιγουντ.

Μία από τις κορυφαίες στιγμές της καριέρας του στο WWE σημειώθηκε στο WrestleMania 18, όταν βρέθηκε αντιμέτωπος με τον θρυλικό Χαλκ Χόγκαν. Ήταν η πρώτη εμφάνιση του Χόγκαν σε WrestleMania από το 1993, επιστρέφοντας ως «Hollywood Hogan» και μέλος της διαβόητης ομάδας NWO.

Η συνάντηση αυτών των δύο εμβληματικών μορφών στο ρινγκ έγραψε ιστορία. Η ατμόσφαιρα ήταν ηλεκτρισμένη, το κοινό ξέσπασε σε αποθέωση και οι δύο άνδρες πρόσφεραν μια από τις πιο αξέχαστες αναμετρήσεις όλων των εποχών. Αν και ο The Rock αναδείχθηκε νικητής, το ματς αυτό παραμένει σύμβολο της μαγείας και του μεγαλείου που μπορεί να προσφέρει το επαγγελματικό wrestling.

