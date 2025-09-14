Η Μπρουκ Χόγκαν δήλωσε πως δεν αισθάνεται απογοήτευση για το γεγονός ότι δεν περιλαμβάνεται στη διαθήκη των 5 εκατομμυρίων δολαρίων του πατέρα της, Χαλκ Χόγκαν, ο οποίος έφυγε πρόσφατα από τη ζωή.

Μετά την αποκάλυψη ότι μοναδικός κληρονόμος της περιουσίας είναι ο αδερφός της, Νικ Χόγκαν, η ίδια μίλησε στο TMZ, εξηγώντας ότι αυτή η απόφαση ήταν συνειδητή και σε απόλυτη συμφωνία με τη δική της επιθυμία. Όπως ανέφερε, «τα χρήματα ποτέ δεν υπήρξαν προτεραιότητα» στη σχέση της με τον θρυλικό παλαιστή.

Η Μπρουκ τόνισε ότι εργάζεται σκληρά και στηρίζεται στις δικές της δυνάμεις εδώ και πολλά χρόνια, επομένως η επιλογή του πατέρα της δεν την αιφνιδίασε. «Ο πατέρας μου γνωρίζει καλά ότι δεν εξαρτώμαι οικονομικά από εκείνον», σημείωσε, επαναλαμβάνοντας ότι «η ευτυχία δεν εξαρτάται από τα χρήματα».

Σύμφωνα με το Us Weekly, η περιουσία του Χαλκ Χόγκαν περιλαμβάνει περίπου 200.000 δολάρια σε κρυπτονομίσματα, 799.000 δολάρια από πνευματικά και προσωπικά δικαιώματα, καθώς και το δικαίωμα δημοσιότητας, το οποίο αποτιμάται περίπου στα 4 εκατομμύρια δολάρια.

Η Μπρουκ είχε ήδη δηλώσει έναν μήνα νωρίτερα ότι δεν θα ζητούσε μέρος της περιουσίας μετά τον θάνατο του πατέρα της, τονίζοντας πως ήθελε να αποφύγει τις διαμάχες που συχνά προκύπτουν μέσα σε οικογένειες για οικονομικούς λόγους. Όπως είπε, η ίδια και ο σύζυγός της εργάζονται και δεν έχουν λάβει οικονομική στήριξη από τον Χαλκ Χόγκαν από τότε που εκείνη ήταν 18 ετών, σε αντίθεση με άλλα μέλη της οικογένειας που εξαρτώνταν από τα εισοδήματά του.