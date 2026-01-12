Η Αμάντα Σέιφριντ προκάλεσε σχόλια με τη συμπεριφορά της στις Χρυσές Σφαίρες την Κυριακή, όταν έχασε δύο βραβεία Α’ Γυναικείου Ρόλου, δείχνοντας εμφανώς βαριεστημένη την ώρα των ανακοινώσεων.

Η 40χρονη ηθοποιός φάνηκε στη συνέχεια εμφανώς απογοητευμένη όταν έχασε το βραβείο Καλύτερης Ερμηνείας από Γυναίκα σε Κινηματογραφική Ταινία από τη Ρόουζ Μπερν, πρωταγωνίστρια της ταινίας If I Had Legs I’d Kick You.

Σε ένα βίντεο που έγινε viral από τη βραδιά, η βραβευμένη με Emmy ηθοποιός, η οποία ήταν υποψήφια για την ταινία The Testament of Ann Lee, καταγράφηκε να μορφάζει στιγμιαία, πριν φορέσει ένα αναγκαστικό χαμόγελο και αρχίσει να χειροκροτεί.

Amanda Seyfried not paying attention and preemptively clapping because she probably didnt think she'd win is the best thing I've seen all night. I love her. #GoldenGlobes pic.twitter.com/1KmbN9ExP6 January 12, 2026

Οι θαυμαστές της Σέιφριντ υποστήριξαν στη συνέχεια ότι η συμπεριφορά της οφειλόταν στο γεγονός ότι «ήξερε πως δεν επρόκειτο να κερδίσει», προσθέτοντας ότι η ηθοποιός «αδικήθηκε» και της «έκλεψαν» τα βραβεία.

Τους τελευταίους μήνες, η ειλικρινής στάση της ηθοποιού έχει διχάσει την κοινή γνώμη, καθώς έχει εκφράσει δημόσια τις πολιτικές της απόψεις, με πολλούς Αμερικανούς να δηλώνουν ότι θα μποϊκοτάρουν τη δουλειά της.

Έχουν διατυπωθεί ακόμη και εκκλήσεις για «ακύρωση» (cancel) της Σέιφριντ, η οποία ειρωνικά πρωταγωνιστεί στην ταινία The Housemaid μαζί με τη Σίντνεϊ Σουίνι, η οποία επίσης έχει προκαλέσει αντιδράσεις λόγω των πολιτικών της πεποιθήσεων.

Οι πολιτικές της δηλώσεις που προκάλεσαν συζήτηση

Η Σέιφριντ προκάλεσε έντονες αντιδράσεις πέρυσι, όταν χαρακτήρισε τον Τσάρλι Κερκ «μισαλλόδοξο», λίγες ημέρες αφότου ο influencer του κινήματος MAGA πυροβολήθηκε και σκοτώθηκε στις 10 Σεπτεμβρίου, σε ηλικία 31 ετών, κατά τη διάρκεια δημόσιας συζήτησης σε πανεπιστήμιο της Γιούτα.

Πέρα από το σχόλιο κάτω από ανάρτηση για τον θάνατό του, η ηθοποιός αναδημοσίευσε και ένα meme που άφηνε να εννοηθεί ότι ο θάνατός του ήταν αναμενόμενος.

Το meme έγραφε:

«Δεν μπορείς να προσκαλείς τη βία στο τραπέζι και να σοκάρεσαι όταν αρχίζει να τρώει».

Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης πλημμύρισαν από οργή για την αντίδρασή της, με την ίδια να απαντά αργότερα με δήλωσή της.

«Ξεχνάμε τη λεπτή ισορροπία της ανθρώπινης φύσης», έγραψε σε ανάρτησή της στο Instagram.

«Μπορώ να εξοργίζομαι με τον μισογυνισμό και τη ρατσιστική ρητορική και ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ να πιστεύω απόλυτα ότι η δολοφονία του Τσάρλι Κερκ ήταν σοκαριστική και αποτρόπαια με κάθε τρόπο. Κανείς δεν θα έπρεπε να βιώνει τέτοιο επίπεδο βίας».

Συνέχισε λέγοντας:

«Αυτή η χώρα θρηνεί πάρα πολλούς παράλογους και βίαιους θανάτους και πυροβολισμούς. Μπορούμε τουλάχιστον να συμφωνήσουμε σε αυτό;»

Στη λεζάντα πρόσθεσε:

«Δεν θέλω να ρίξω λάδι στη φωτιά. Θέλω απλώς να δώσω διευκρινίσεις σε κάτι που τόσο ανεύθυνα (αν και κατανοητά) απομονώθηκε από το πλαίσιό του.

Ο ζωντανός διάλογος — δεν είναι αυτό που θα έπρεπε να έχουμε;»

Παρά τις αντιδράσεις, η Σέιφριντ αρνήθηκε να ζητήσει συγγνώμη δύο μήνες αργότερα, δηλώνοντας στο Who What Wear:

«Δεν πρόκειται να ζητήσω γαμ… συγγνώμη γι’ αυτό. Σχολίασα κάτι βασισμένο στην πραγματικότητα, σε πραγματικά πλάνα και πραγματικές δηλώσεις. Αυτό που είπα ήταν απολύτως πραγματικό και φυσικά έχω δικαίωμα στη γνώμη μου».

Πρόσθεσε ότι η μεταγενέστερη δήλωσή της τη βοήθησε να «πάρει πίσω τη φωνή της».

«Δόξα τω Θεώ για το Instagram. Μπόρεσα να δώσω διευκρινίσεις και να ξαναβρώ τη φωνή μου, γιατί ένιωσα ότι μου είχε αφαιρεθεί και παρουσιαστεί αλλιώς».

Μετά τα σχόλιά της, πρώην θαυμαστές της δήλωσαν στο X (Twitter) ότι θα μποϊκοτάρουν τις μελλοντικές της δουλειές, ιδιαίτερα την ταινία The Housemaid.

Παρά τον θόρυβο, η ταινία σημείωσε εισπρακτική επιτυχία, ξεπερνώντας τα 133 εκατ. δολάρια παγκοσμίως, με προϋπολογισμό 35 εκατ. δολαρίων.

Ωστόσο, το ενδιαφέρον γύρω από τη Σέιφριντ παραμένει έντονο, καθώς συνεχίζει την πορεία της στη φετινή σεζόν βραβείων με το The Testament of Ann Lee.