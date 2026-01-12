Η 83η τελετή απονομής των Golden Globes τίμησε τους κορυφαίους του Χόλιγουντ στον κινηματογράφο και την τηλεόραση. Χαρακτηρίστηκε από συγκινητικές στιγμές, απρόσμενες νίκες και λαμπερές παρουσίες. Τα φετινά Golden Globes, όμως, είχαν φέτος και ελληνικό αέρα.

Στο κόκκινο χαλί βρέθηκε και η Katherine Embiricos, η Ελληνίδα παραγωγός πίσω από το ντοκιμαντέρ “The Voice of Hind Rajab” – ένα docudrama της Τυνήσιας σκηνοθέτη Kaouther Ben Hania. Το ντοκιμαντέρ ήταν υποψήφιο στην κατηγορία “Best Motion Picture – Non-English Language”.

Advertisement

Advertisement

Katherine Embiricos, η Ελληνίδα παραγωγός πίσω από το ντοκιμαντέρ “The Voice of Hind Rajab”

Η ταινία βασίζεται στο πραγματικό ηχητικό ντοκουμέντο και συγκεκριμένα την κλήση έκτακτης ανάγκης που έκανε το 2024 η 6χρονη Χιντ από τη Γάζα, ενώ ήταν παγιδευμένη σε αυτοκίνητο που δεχόταν πυρά, ζητώντας βοήθεια από την Παλαιστινιακή Ερυθρά Ημισέληνο. Το ντοκιμαντέρ γνώρισε μια εξαιρετική υποδοχή στην πρεμιέρα της στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας, όταν και καταχειροκροτήθηκε με μια ιστορική standing ovation διάρκειας περίπου 23 λεπτών και 50 δευτερολέπτων (την μεγαλύτερη στην ιστορία όλων των κινηματογραφικών φεστιβάλ!!).

Δεν είναι η πρώτη φορά που η Ελληνίδα Katherine Embiricos στηρίζει γενναίες παραγωγές. Μόλις έναν χρόνο νωρίτερα, είχε ξεχωρίσει και πάλι με την επιλογή της να στηρίξει το HollywoodGate, έναν ακόμα ντοκιμαντέρ που είχε φτάσει στην shortlist των Oscars. Για την πραγματοποίηση του ο σκηνοθέτης Ibrahim Nash’at ρίσκαρε την ζωή του, εισβάλλοντας στα άδυτα των Ταλιμπάν. Μάλιστα συμπαραγωγός του συγκεκριμένου ντοκιμαντέρ ήταν η Odessa Rae, βραβευμένη με Oscar για το ντοκιμαντέρ Navalny.

Η Ελληνίδα Katherine Embiricos είναι ιδιαίτερα γνωστή στους κινηματογραφικούς κύκλους, έχοντας στηρίξει και άλλες παραγωγές όπως το The Story won’t Die, It doesn’t matter.

Αυτή είναι μόλις μια έκφανση της πολυσχιδούς προσωπικότητάς της, καθώς η Katherine Embiricos, έχει γίνει γνωστή στην Ελλάδα μέσα από τον ρόλο της ως υπεύθυνης Διεθνούς Ανάπτυξης στο Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης. Εκεί διαδραματίζει καίριο ρόλο στην δημιουργία διαπολιτισμικών συνεργασιών και την ενίσχυση της παγκόσμιας παρουσίας του μουσείου. Παράλληλα, συμμετέχει στα διοικητικά συμβούλια πολιτιστικών και φιλανθρωπικών οργανισμών, μεταξύ των οποίων η Alliance Française στη Νέα Υόρκη και το Ίδρυμα Eternity.

Αξίζει να σημειωθεί πως το “Voice of Hind Rajab” είναι υποψήφιο και στα φετινά Oscars. Δεν είναι τυχαίο πως εκτός από την Katherine Embiricos εκτελεστικοί παραγωγοί του ντοκιμαντέρ ήταν ο Brad Pitt και ο Joaquin Phoenix.