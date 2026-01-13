O μικρός Duke McCloud ήταν η μεγάλη έκπληξη στο κόκκινο χαλί της μεγάλης βραδιάς του Χόλιγουντ. Η τελετή για τις «Χρυσές Σφαίρες» πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 11 Ιανουαρίου και όπως κάθε χρόνο, οι διάσημοι του κινηματογράφου συγκεντρώθηκαν για να τιμήσουν τις καλύτερες παραγωγές.

Ανάμεσα σε όλα τα αστέρια, ξεχώρισε ο Duke McCloud ο οποίος μόλις στην ηλικία των έξι ετών, έχει ήδη εμφανιστεί σε τρεις παραγωγές τα τελευταία δύο χρόνια.

Στο κόκκινο χαλί μάλιστα διασκέδασε με το δημοφιλές trend «Six-Seven», που κυριαρχεί στη νέα γενιά.

'All Her Fault’ star Duke McCloud adorably brings ‘6 7’ to the #GoldenGlobes. pic.twitter.com/yJZv27pY6f January 11, 2026

Ο Duke McCloud φορούσε ένα ανοιχτό μπλε κοστούμι, μια καρφίτσα με σμαράγδι και ένα ζευγάρι ασπρόμαυρα δερμάτινα παπούτσια. Με τα ξανθά του μαλλιά και το ζωηρό του χαμόγελο, ο μικρός κατάφερε να κερδίσει τις καρδιές όλων των παρευρισκομένων.

Πηγή φωτογραφιών: REUTERS

Ποιος είναι όμως ο 6χρονος Duke;

Ο Duke McCloud έχει ήδη εμφανιστεί σε μια σειρά που ήταν υποψήφια για Χρυσές Σφαίρες. Μετά τους ρόλους του στις παραγωγές «Benny’s Second Birthday» και «Kinda Pregnant», γνώρισε μεγάλη επιτυχία υποδυόμενος τον Μίλο Ίρβιν στη σειρά «All Her Fault».

Η σειρά, με πρωταγωνίστρια τη Σάρα Σνουκ, η οποία ήταν υποψήφια για την Χρυσή Σφαίρα της καλύτερης ηθοποιού σε μίνι σειρά, παρουσιάζει τη Μαρίσα Ίρβιν να αντιμετωπίζει τον χειρότερο φόβο κάθε γονιού, όταν ο γιος της, Μίλο, εξαφανίζεται. Κατά τη διάρκεια της έρευνας για την εύρεση του μικρού, αποκαλύπτονται κρυφά οικογενειακά μυστικά. O Duke υποδύεται τον Μίλο πλάι σε ηθοποιούς όπως οι Ντακότα Φάνινγκ, Τζέικ Λέισι και Μάικλ Πένια.