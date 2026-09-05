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Σκηνές χάους εκτυλίχθηκαν σε πτήση της American Airlines από το Ντάλας-Φορτ Γουέρθ με προορισμό το Νιούαρκ, όταν ένας επιβάτης φέρεται να άρχισε να επιτίθεται σε συνεπιβάτες, προκαλώντας αναστάτωση μέσα στην καμπίνα και αναγκάζοντας το αεροσκάφος να πραγματοποιήσει έκτακτη προσγείωση στη Βαλτιμόρη.

Σύμφωνα με επιβάτες που μίλησαν στο CBS News, η κατάσταση ξέφυγε από τον έλεγχο περίπου δύο ώρες μετά την απογείωση. Ο Χουάν Μεχία, συνταξιούχος αστυνομικός που βρισκόταν στο αεροσκάφος, περιέγραψε μια απότομη αλλαγή στην ατμόσφαιρα της πτήσης.

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«Σαν να πάτησε κάποιος έναν διακόπτη, ξαφνικά περάσαμε από την ησυχία στις φωνές και το χάος», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Όπως είπε, όταν γύρισε να κοιτάξει τι συνέβαινε, είδε έναν επιβάτη να δέχεται επίθεση από τον συγκεκριμένο άνδρα. «Ο κακομοίρης ο κύριος που καθόταν δίπλα του στο κάθισμα του διαδρόμου δεχόταν επίθεση», δήλωσε, προσθέτοντας ότι ο άνδρας είχε τυλίξει τα χέρια του γύρω από τον λαιμό του συνεπιβάτη.

Η συμπεριφορά του επιβάτη προκάλεσε έντονη ανησυχία, καθώς οι υπόλοιποι ταξιδιώτες φοβήθηκαν ότι η κατάσταση θα μπορούσε να εξελιχθεί σε σοβαρότερο περιστατικό μέσα στο αεροσκάφος.

Το πλήρωμα και άλλοι επιβάτες επενέβησαν προκειμένου να περιορίσουν τον άνδρα, ο οποίος τελικά ακινητοποιήθηκε και, σύμφωνα με τις μαρτυρίες, δέθηκε στο κάθισμά του. Εξαιτίας της σοβαρότητας του περιστατικού, οι πιλότοι αποφάσισαν να αλλάξουν πορεία και να προσγειώσουν το αεροσκάφος στη Βαλτιμόρη.

Η έκτακτη προσγείωση επέτρεψε στις αρμόδιες αρχές να επέμβουν, ενώ η πτήση διακόπηκε προσωρινά. Το περιστατικό προκάλεσε αναστάτωση στους επιβάτες, αρκετοί από τους οποίους περιέγραψαν τις στιγμές ως ιδιαίτερα τρομακτικές.